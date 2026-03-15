Así fueron las elecciones en Castilla y León: PP y VOX vuelven a ganar a Sánchez por tercera vez en 2026

Con la totalidad escrutada, el éxito del PP es revalidar la victoria, con 33 para Mañueco, comedido resultado para para Pollán (14 y con el mayor porcentaje de voto de VOX en unas elecciones), y derrota por la mínima con 30 escaños para los sanchistas.

Lo imperdible, desde luego, es la conexión de Periodista Digital en su programa especial en directo, con los mejores comunicadores y analistas del panorama. Eurico Campano, Josué Cárdenas, el ex secretario de Estado Mario Garcés y Alfonso Rojo, con Bertrand Ndongo sobre el terreno en Valladolid y con José Pablo González en la coordinación de todo.

Y es que este domingo 15 de marzo Castilla y León se convierte en el barómetro político de España.

Las autonómicas de hoy se perfilan como la tercera estación en el viacrucis político que Sánchez y su cuadrilla de maleantes iniciaron en Extremadura y sufrieron en Aragón.

Es el siguiente escenario donde el sanchismo recibirá otro golpe demoledor.

Toda España mira allí, por la evidencia de que el resultado en sus urnas tiene una lectura nacional incontestable: serán las terceras elecciones autonómicas consecutivas en las que el partido del marido de Begoña sufra una estrepitosa derrota.

Este ciclo culminará en verano en Andalucía, donde los presagios son igual de deplorables para sus intereses: salvo en 2019, la carrera política de Sánchez desde 2015 hasta ahora es una sucesión vergonzosa de derrotas, enmendadas espuriamente con unos pactos nefandos con los que ha compensado su falta de votos a cambio de suscribir, de manera negligente e inmoral, las exigencias de sus interventores.

La comunidad, feudo histórico del PP y bastión del bloque de derechas, se ha convertido en un termómetro implacable del hartazgo ciudadano con el desgobierno de La Moncloa: corrupción rampante, despilfarro clientelar y una deriva autoritaria que muchos castellanoleoneses ya no están dispuestos a tolerar.

Si el PSOE y sus socios se estrellan de nuevo en estas urnas, el relato de “resistencia democrática” se desmoronará aún más, dejando a Sánchez y a su pandilla de enchufados, oportunistas y comisarios políticos cada vez más desnudos ante una España que ya no se traga sus cuentos.

En teoría, las urnas decidirán si Alberto Núñez Feijóo y su PP logran consolidar su poder o si el PSOE de Pedro Sánchez, el marido de Begoña, consigue un milagro tras décadas de fracasos.

Pero pintan bastos para la izquierda.

Las encuestas presentan un panorama bastante claro: el Partido Popular se perfila como el gran favorito para revalidar su mandato, con Alfonso Fernández Mañueco buscando su tercer término, aunque con un creciente VOX que se ha convertido en un aliado esencial.

Por cierto, Alfonso Rojo entrevistó a Alfonso Fernández Mañueco en esta campaña:

El sanchismo se encuentra en una situación crítica.

En esta comunidad, la meta del PSOE no es tanto gobernar, sino intentar superar al PP como primera fuerza política.

Y para cubrirse el culo, ya no hablan de escaños o procuradores, sino de votos.

Han pasado ya 39 años desde que el Partido Socialista tuvo un peso significativo aquí, y las perspectivas no son nada halagüeñas.

De acuerdo a los sondeos más recientes, hay un 99% de probabilidades de que el PSOE pierda escaños, mientras que el PP tiene un 99% de opciones para superar a todas las izquierdas juntas.

Con la experiencia acumulada en dos legislaturas, Mañueco necesita la colaboración de un VOX que sigue creciendo, recordando su pacto anterior y las tensiones surgidas por asuntos como la inmigración.

Todo indica que habrá pacto y que la victoria del centroderecha hoy en CyL desatascará las negociaciones en Extremadura y Aragón, pero es esencial que los populares miren al pasado reciente.

El que fue el primer Gobierno autonómico de coalición entre PP y VOX, el de Castilla y León, saltó por los aires en julio de 2024, tras aceptar las comunidades autónomas gobernadas por los ‘populares’ el reparto de menores extranjeros no acompañados (MENAS), impuesto por el Gobierno Frankenstein.

Recordamos en este punto también la charla de Alfonso Rojo con Santiago Abascal en un municipio de Burgos:

VOX se marchó de esos Ejecutivos autonómicos, recuerden, esgrimiendo el argumento de que la medida condenaba «a la inseguridad, al efecto llamada, a las ocupaciones, a la delincuencia y a un coste económico cada día mayor para todos los españoles».

Eso sigue vigente y no parece negociable.

Antecedentes de un feudo inquebrantable

Desde los años 80, Castilla y León ha sido un bastión del PP. En 2022, Mañueco logró la victoria con 31 escaños, respaldado por los 13 de Vox y los 3 de la Unión del Pueblo Leonés, mientras que el PSOE se quedó en 28. Las elecciones municipales de 2023 reforzaron esta tendencia: el PP cosechó 7.035 concejales, lo que equivale al 39,98% de los votos, frente a los 3.394 socialistas (31,22%), con Vox irrumpiendo con fuerza al obtener representación en 309 municipios (7,5%). En las generales de 2023 se reflejó también esta dinámica: el PP alcanzó los 18 escaños (41,55%), mientras que el PSOE logró 12 (32,34%) y Vox uno (13,78%).

En este momento, las diferencias entre el PP y Vox giran principalmente en torno a la cuestión de la inmigración, mismo tema que generó su ruptura anterior. Aunque ambas fuerzas políticas chocan en esta precampaña electoral, las urnas les obligarán a llegar a acuerdos. Las encuestas anticipan un PP por encima del 35%, un PSOE alrededor del 28% y Vox entre el 15% y el 18%. Por otra parte, la figura del «marido de Begoña» –en referencia a Pedro Sánchez– pone a prueba su postura del «no a la guerra» en una región rural y conservadora donde temas como la despoblación y la economía agraria tienen más peso que los mensajes provenientes desde Madrid.

¿Quién ganará según las encuestas?

Las proyecciones coinciden en sus pronósticos. A continuación se presenta una tabla con estimaciones clave basadas en sondeos realizados durante las últimas horas:

Partido Escaños estimados % Votos Variación vs 2022 PP 34-37 35-38% +3 a +6 PSOE 24-27 27-30% -1 a -4 VOX 15-19 15-18% +1 a +4 UPL/SY 3-4 5-6% Estable Sumar/otros 1-2 5-7% Baja

Estos datos ponen de manifiesto cómo será decisivo para definir qué «lado de la historia» ocupará el PSOE de Sánchez.

Un asombroso 99% indica retroceso socialista frente al avance popular.

El desafío para Mañueco radica en pactar con Vox sin reavivar viejas tensiones sobre inmigración, tema central del debate actual.

El sanchismo lucha por romper esa racha negativa en este bastión tradicionalmente conservador.

Sin embargo, una abstención cercana al 40%, junto al voto rural favorable a la derecha complica aún más sus aspiraciones. De cara a futuras lecciones como las de 2026: en una región donde gobernar parece estar reservado al PP, lograr ser primera fuerza sería ya todo un triunfo para los socialistas. ¿Podrán alcanzar lo imposible?

Un dato curioso: En solo un año, en 2022, Vox pasó de tener cero escaños a conseguir trece casi sin darse cuenta. Hoy en día, municipios como Cea (León) ven al PP liderando con un impresionante 39,57%, pero UPL acecha con un notable 18,72%. Y no olvidemos lo sucedido hace cuatro años en La Redonda donde el PP arrasó con un sorprendente 42,85%. Cifras que recuerdan por qué este feudo resiste ante adversidades nacionales.