La victoria de Mañueco en Castilla y León destapa la negociación para los pactos PP-VOX en Extremadura y Aragón

Alfonso Fernández Mañueco ha vuelto a triunfar en Castilla y León, un resultado que afianza su poder de negociación en el panorama político español.

El Partido Popular ha conseguido 33 procuradores, dos más que en 2022, ampliando su ventaja sobre el PSOE, que ha obtenido 30 escaños, también con un aumento de dos respecto a la legislatura anterior. VOX ha sumado un procurador adicional, llegando a un total de 14, mientras que la extrema izquierda se ha desvanecido por completo de las Cortes autonómicas.

Aunque el resultado refleja un escenario parecido al de la legislatura pasada, hay matices que reconfiguran las dinámicas de negociación en tres comunidades autónomas que aún esperan acuerdos.

Los datos evidencian una consolidación del liderazgo popular en la comunidad.

Mañueco ha logrado unos 200.000 votos de ventaja sobre VOX, desmintiendo así las proyecciones más alarmantes sobre el ascenso de la ultraderecha. Por su parte, el PSOE ha conseguido detener la fuga de votos que sufría hace meses, recuperando apoyos incluso a costa de algunos sectores a su izquierda, lo cual permite a Pedro Sánchez respirar un poco en un entorno electoral complicado.

El porcentaje de voto de VOX se sitúa en el 18,8%, su mejor cifra en Castilla y León, aunque no alcanza ese 20% que muchos analistas habían pronosticado. Este crecimiento moderado, junto con la estabilidad del PP, pinta un panorama más predecible para las próximas negociaciones.

La victoria de Mañueco actúa como motor para reactivar las conversaciones en Extremadura y Aragón, donde los pactos entre populares y Vox llevan meses estancados. Santiago Abascal aprovechó la noche electoral para dejar claro su mensaje: las tres regiones pendientes de acuerdo necesitan «urgentemente un cambio de rumbo», y este llegará.

Sin embargo, el líder de VOX ha reiterado su advertencia al PP sobre las condiciones para negociar.

No se trata simplemente de repartir «sillones y puestos» en los gobiernos autonómicos; es esencial establecer compromisos programáticos concretos. Abascal subrayó que su formación negociará «medida a medida», con plazos específicos para garantizar que el voto de extremeños, aragoneses y castellanoleoneses «sea respetado». Esta postura refleja una lección aprendida tras la ruptura de gobiernos en 2024, cuando desacuerdos sobre la acogida de menores migrantes no acompañados llevaron al colapso de coaliciones.

El contexto actual para estas negociaciones es complicado.

VOX rompió gobiernos autonómicos con el PP hace poco más de un año, lo que ha generado una desconfianza mutua que ahora debe ser superada. Desde los populares sostienen que la verdadera causa del estancamiento en Extremadura y Aragón fue la celebración de elecciones en Castilla y León, una variable que generaba incertidumbre.

Ahora que esa incertidumbre se ha disipado, ambas formaciones están listas para acelerar las conversaciones. En Extremadura, ya hay señales positivas: recientemente, PP y VOX han alcanzado un acuerdo para aprobar un decreto ley que asegura el funcionamiento normal de la Administración mientras el Gobierno permanece en funciones. Óscar Fernández Calle, líder regional de VOX, ha reconocido que «cuando se negocia discretamente entre PP y Vox, los acuerdos llegan con facilidad».

En cuanto a Aragón, la situación no es muy diferente. Los populares desean que el pacto para investir a Jorge Azcón vaya acompañado por un presupuesto que garantice la estabilidad del Gobierno. La gran incógnita radica en si VOX exigirá formar parte del ejecutivo autonómico o si se conformará con ejercer influencia desde la oposición. Desde el PP, confían en que el pacto es «inevitable», aunque guardan silencio sobre los detalles de las conversaciones. Hay tiempo hasta el 4 de mayo para evitar una repetición electoral en Extremadura, pero todo indica que las negociaciones cobrarán impulso a partir del lunes 16 de marzo, justo después del escrutinio en Castilla y León.

Los resultados electorales también tienen repercusiones a nivel nacional. La consolidación del PP como fuerza dominante en las autonomías fortalece la posición de Alberto Núñez Feijóo ante las elecciones generales previstas para 2027; mientras tanto, la resistencia del PSOE permite a Sánchez mantener cierta estabilidad política.

Aunque VOX crece, no ha alcanzado los niveles temidos por algunos, lo cual podría facilitar negociaciones menos exigentes respecto a cuotas de poder. La desaparición de la extrema izquierda del panorama político en las Cortes de Castilla y León también supone un punto clave ante la fragmentación del voto progresista.