Azcón llama a VOX a cerrar «cuanto antes» un acuerdo en Aragón tras el triunfo del PP en Castilla y León

Jorge Azcón, presidente en funciones de Aragón, ha intensificado las conversaciones con VOX justo después de que el Partido Popular celebrara su victoria en las elecciones autonómicas de Castilla y León. «Es el momento de alcanzar un acuerdo», ha afirmado este lunes en la entrada de la Junta Directiva Nacional del PP en Madrid, donde Alfonso Fernández Mañueco fue recibido con aplausos por su éxito electoral. Azcón enfatiza que la decisión ahora recae sobre Santiago Abascal y su partido, quienes deben decidir si se integran en el Ejecutivo o prefieren mantenerse al margen.

El líder popular aragonés no oculta su prisa. Tras varios meses de negociaciones discretas, considera que el resultado electoral del domingo es una clara señal: VOX logró un procurador más en Castilla y León, pero no duplicó su representación como ha ocurrido en otras ocasiones. «Podría estar muy cerca de su límite electoral», ha señalado Azcón, recordando que gobernar implica asumir responsabilidades que no siempre se alinean con la comodidad de la oposición. En esta crónica detallada sobre las declaraciones de Azcón, se recoge su invitación explícita a «mojarse» y definir si están dispuestos a asumir consejerías.

Antecedentes de un pacto en standby

Las elecciones en Aragón, Extremadura y Castilla y León han dejado al PP como triunfador, pero dependiente de Vox para poder gobernar. En Aragón, Azcón necesita respaldo para aprobar presupuestos y medidas clave como la reducción de impuestos o combatir la okupación. Durante la campaña electoral castellanoleonesa, las negociaciones se detuvieron por motivos estratégicos, con acusaciones mutuas de bloqueo. Alberto Núñez Feijóo ha dado un golpe sobre la mesa: «Ya está bien de excusas». Los barones populares, como María Guardiola en Extremadura, extienden la mano sin líneas rojas, salvo hacia el PSOE.

Por su parte, VOX responde con cautela.

Abascal asegura que entrarán en los tres gobiernos, pero solo después de pactar «medida a medida» con plazos y garantías. No habrá sillones hasta que se acuerde un programa claro. «Donde haya posibilidad de coalición, la habrá», concluye Abascal, aunque fuentes cercanas admiten que los pactos se llevarán a cabo comunidad por comunidad, sin un orden establecido.

Comunidad Líder PP Situación con Vox Aragón Jorge Azcón Negociaciones aceleradas; pelota en tejado de Vox Extremadura María Guardiola Mano tendida tras dos meses de espera Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco Prefiere actuar solo, pero abierto a pacto

Posibles consecuencias y dilemas

Si se alcanza un acuerdo pronto, Aragón podría contar con Gobierno antes de las elecciones andaluzas de junio, implementando políticas conjuntas en áreas como vivienda, inmigración y agricultura. Sin embargo, un bloqueo podría llevar a una repetición electoral, una situación poco deseada por todos los implicados. Azcón cocina este pacto «a fuego lento», como un buen plato aragonés, pero advierte: el estancamiento no suma votos. Feijóo presiona para evitar que Vox utilice la gobernabilidad como herramienta electoral en Andalucía.