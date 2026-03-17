Juanma Moreno se debate entre el 31 de mayo y el 14 de junio como fecha para las elecciones andaluzas

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, se encuentra ante un dilema que podría marcar el rumbo político de la comunidad.

Con la legislatura llegando a su fin, está evaluando la posibilidad de convocar elecciones el 31 de mayo de 2026 para esquivar la llegada del papa León XIV y el Mundial de Fútbol, dos eventos que podrían eclipsar su campaña.

Según fuentes cercanas a San Telmo, esta fecha está cobrando fuerza, aunque implicaría disolver el Parlamento el 7 de abril de 2026, justo después de Semana Santa.

Si decide optar por el 14 de junio de 2026, se vería en medio del viaje papal programado del 6 al 12 de junio de 2026, donde se anticipan discursos sobre temas como inmigración y la situación en Irán. En su entorno, hay preocupación por cómo estos mensajes podrían polarizar aún más el debate entre PSOE y VOX, dejando al PP en una situación incómoda durante esa semana decisiva. «Inmigración ordenada sí, mafias no», esboza la postura popular, pero con el Papa acaparando titulares, la atención podría desviarse.

Además, la selección española debutará en el Mundial el 15 de junio de 2026, lo que también competirá por los focos mediáticos.

La creciente influencia de VOX en Andalucía añade un extra de presión. Tras su buen resultado en Castilla y León, donde alcanzaron casi el 18% y lograron un escaño, el entorno de Moreno admite que revalidar la mayoría absoluta será «difícil, pero no imposible». En una reciente aparición en laSexta, Pablo Montesinos comentó que el presidente defiende una «vía andaluza»: priorizar la moderación y gobernar en solitario sin consejeros de Vox. En 2022, un pacto legislativo dejó a este partido fuera del Ejecutivo. Ahora, Moreno subraya que los ciudadanos castigan a los «no serios», haciendo referencia indirecta a Abascal.

Escenarios para Montero y la Feria

Eligiendo el 31 de mayo, María Jesús Montero, candidata socialista, podría beneficiarse al dejar su puesto en el Gobierno de Pedro Sánchez justo a tiempo para disfrutar de la Feria de Abril en Sevilla, que tendrá lugar del 21 al 26 de mayo, como figura destacada. Esto le permitiría llevar a cabo una precampaña gratuita con mantilla y sevillanas durante un momento clave electoral. La campaña comenzaría oficialmente el 15 de mayo, coincidiendo con los romeros que se dirigen hacia El Rocío (del 21 al 25 de mayo), un evento que moviliza a cerca de un millón de personas, base sólida del electorado del PP.

Sin embargo, otros analistas ven esa dispersión como una oportunidad: Moreno podría proyectar «carteles gratis» para mostrar una Andalucía orgullosa, tal como hizo en 2022. La Romería del Rocío es parte esencial de la identidad andaluza y un terreno fértil para los populares. No obstante, queda descartada la opción del 7 de junio debido a compromisos papales, así como julio-agosto por normativa legal. La convocatoria tiene que hacerse 54 días antes mediante BOJA, lo que apunta inevitablemente hacia abril si se opta por junio.

Encuestas y tendencias al alza

Las encuestas más recientes muestran un panorama donde el PP se mantiene fuerte, pero con un crecimiento notable por parte de Vox. En los últimos sondeos:

Partido Intención de voto (%) Escaños estimados PP 45-48 52-55 PSOE 28-30 30-33 Vox 16-18 14-16 Por Andalucía 8-10 8-10

Los datos correspondientes a marzo de 2026 reflejan que Vox ha aumentado tres puntos desde 2022 (13,5%), impulsados por temas como inmigración y economía. Aunque el PP resiste bien ante esta competencia, está perdiendo fuerza en provincias como Cádiz y Sevilla. Por su parte, Moreno apuesta por una estrategia moderada para mantener cautivos a los votantes centristas mientras que desde Moncloa se descarta organizar un superdomingo junto a las generales.

En Génova han decidido ceder protagonismo a San Telmo: será Moreno quien marque la pauta estratégica. Cabe recordar que Andalucía prohíbe elecciones durante julio-agosto y septiembre puede traer complicaciones legales según lo estipulado en su Estatuto (artículo 101.2): cuatro años desde el 19 de junio de 2022.

Por último, hay curiosidades interesantes: León XIV, primer papa hispano desde Francisco, visitará Madrid, Barcelona y Canarias atrayendo peregrinaciones desde Andalucía. El Mundial comienza con un partido España-Cabo Verde mientras que este año se celebran dos siglos desde la Virgen en El Rocío. En las elecciones pasadas del año pasado, Moreno logró obtener 58 escaños; ahora serían suficientes solo 55 para gobernar sin alianzas. ¿Se decantará finalmente por carteles con romeros o dejará brillar al fervor papal? El presidente continúa sopesando sus opciones.