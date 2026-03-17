¿Por qué VOX vuelve a los gobiernos autonómicos de Extremadura, Aragón y Castilla y León?

Santiago Abascal da un importante giro a la estrategia de VOX.

El líder del partido ha anunciado que su formación entrará en los gobiernos autonómicos de Extremadura, Aragón y Castilla y León, siempre que se cierren pactos programáticos robustos con el Partido Popular.

Esta decisión llega justo un día después de las elecciones en Castilla y León, donde VOX logró 14 escaños, uno más que en 2022, consolidándose como clave para el gobierno tras la victoria del PP, que obtuvo 33 procuradores.

Abascal fue claro durante la rueda de prensa posterior al Comité de Acción Política: «Vamos a gobernar en las tres regiones».

Rechaza cualquier posibilidad de repetir elecciones y prefiere centrarse en negociar medidas concretas antes de hablar de reparto de cargos.

El líder del partido asegura que Feijóo no debe preocuparse, aunque exige garantías sobre el cumplimiento de los acuerdos. Una vez pactado el programa, Vox quiere asegurarse el control sobre áreas clave para garantizar su ejecución. Así, el partido cambia su enfoque, pasando de apoyar desde fuera a asumir responsabilidades directas, corrigiendo la retirada sufrida en 2024.

En su momento, VOX decidió abandonar los gobiernos de coalición en estas comunidades debido a diferencias con el PP sobre la gestión de menores migrantes no acompañados. Esa ruptura provocó tensiones y dejó al PP gobernando en minoría, dependiendo de VOX como apoyo externo. Sin embargo, tras los recientes comicios en Castilla y León, el panorama ha cambiado notablemente. Alfonso Fernández Mañueco arrasó con un 35,45% de los votos, pero necesita a VOX para alcanzar una mayoría sólida. El PSOE también creció hasta alcanzar 30 escaños, aunque aún está lejos del objetivo.

Negociaciones en marcha con consejerías y presupuestos

Después de las elecciones extremeñas, el presidente del PP en Extremadura, María Guardiola, propuso la entrada de Vox en el Gobierno. La respuesta del partido fue inmediata, marcando sus ambiciones: quieren hacerse con consejerías estratégicas y presupuestos para implementar sus políticas. En Aragón, la situación parlamentaria exige un acuerdo similar, donde VOX se convierte en una pieza clave para asegurar la estabilidad.

Abascal desmiente cualquier idea de que su partido haya alcanzado su límite. «Feijóo ha repetido que VOX no quiere entrar en los gobiernos ni tiene valor; tengo que decirle que sí lo tenemos», afirmó. Por su parte, el líder popular llama a asumir responsabilidades sin excusas. En la Junta Directiva Nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo exclamó: «¡Ya está bien! Los ciudadanos han hablado claro: quieren que el PP gobierne siguiendo su programa».

Las bases para las negociaciones se centran más en el contenido que en quién ocupará los cargos. VOX demanda plazos y mecanismos claros para evitar incumplimientos como los del pasado. En Castilla y León, por ejemplo, el pacto incluiría medidas relacionadas con inmigración, economía y unidad nacional, áreas donde la derecha patriótica busca marcar su propio perfil.

Comunidad Escaños Vox Rol actual Demanda clave Castilla y León 14 (+1) Llave de gobierno Acuerdo programático con plazos Extremadura – Apoyo externo Consejerías y presupuestos Aragón – Necesario para mayoría Garantías de cumplimiento

Este regreso a la coalición no es casualidad. VOX aspira a consolidar su influencia tras años actuando como socio menor. Abascal ve estos pactos como una oportunidad para demostrar capacidad gestora, alejándose así de la imagen negativa que le han atribuido por bloquear iniciativas. Feijóo es consciente del respaldo ciudadano hacia la derecha y apura por cerrar acuerdos rápidamente para evitar situaciones incómodas ante futuras elecciones.

El PP obtuvo una victoria contundente en Castilla y León, pero Vox se mantiene firme e incluso crece ligeramente. En las tres comunidades mencionadas, la combinación PP-VOX supera al bloque izquierdista; aunque el PSOE ha aumentado su representación, todavía carece de opciones reales para gobernar. Las conversaciones avanzan sin mayores obstáculos según fuentes cercanas desde Génova.

La ruptura anterior por temas migratorios llevó a VOX a exigir ahora un control directo.

En Extremadura, Guardiola extendió una invitación tras las elecciones.

Abascal enfatiza: «Primero medidas concretas; luego hablaremos de sillones».

Curiosamente, VOX ya había formado parte del gobierno en estas tres autonomías hasta 2024, contando con la figura de Javier Salamanca como consejero en Castilla y León. Abascal bromeó recientemente sobre Feijóo: «No corremos; entramos a ganar». Datos relevantes: En Castilla y León, el PP sumó 2 escaños más, mientras que VOX logró uno adicional. Pactos similares establecidos durante 2022 duraron dos años.