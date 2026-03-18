SERPE y LIRE alertan de que el retraso en el diagnóstico de enfermedades reumáticas en niños puede causar secuelas permanentes

Las enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas (ERyMES) no son exclusivas de la edad adulta. También aparecen en la infancia y la adolescencia y el tiempo hasta el diagnóstico puede superar el año en algunos tipos de artritis y otras enfermedades inflamatorias, lo que aumenta el riesgo de daño articular irreversible, discapacidad y afectación psicológica. Con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas en la Infancia y Juventud, que se celebra el 18 de marzo, la Sociedad Española de Reumatología Pediátrica (SERPE) y la Liga Reumatológica Española (LIRE) han firmado un convenio marco de colaboración para impulsar iniciativas conjuntas en investigación, formación, divulgación y mejora de la atención a los pacientes pediátricos con enfermedades reumáticas.

Según estimaciones internacionales, alrededor de 6–7 millones de niños y adolescentes en todo el mundo viven con alguna enfermedad reumática, según estimaciones de la PReS y la European League Against Rheumatism (EULAR), muchas de ellas crónicas y con necesidad de seguimiento especializado. Aunque se trata de patologías poco frecuentes de forma individual, en conjunto representan un problema sanitario relevante. En Europa, la enfermedad crónica más frecuente es la artritis idiopática juvenil, con prevalencias en torno a 50-70 casos por cada 100.000 menores, lo que supone decenas de miles de pacientes pediátricos, a los que se suman otras enfermedades como el lupus eritematoso sistémico juvenil, dermatomiositis juvenil, esclerodermia, vasculitis, espondiloartritis juveniles o síndromes autoinflamatorios, que pueden producir limitación funcional y requerir tratamiento prolongado.

Convenio entre profesionales sanitarios y pacientes

El convenio firmado entre SERPE y LIRE tiene como objetivo reforzar la colaboración entre profesionales sanitarios y las asociaciones de pacientes que conforman LIRE (38 en toda España y que representan a unos 11.000 afectados) para mejorar el diagnóstico precoz, la formación, la investigación y la información dirigida a las familias. Entre las primeras iniciativas conjuntas se encuentra el programa “Diálogos SERPE: la voz de las familias”, un ciclo de encuentros divulgativos online en el que participan especialistas, pacientes y asociaciones para dar visibilidad a las enfermedades reumáticas pediátricas y ofrecer información comprensible y rigurosa.

La presidenta de la SERPE, la Dra. Marisol Camacho, ha subrayado que la colaboración entre especialistas y asociaciones es esencial para mejorar el conocimiento de estas enfermedades, ya que muchos menores tardan demasiado tiempo en llegar al especialista y ese retraso puede condicionar su evolución. En este sentido, ha destacado que iniciativas como Diálogos SERPE: la voz de las familias permite acercar información fiable a pacientes y cuidadores y favorecen que los síntomas se reconozcan antes. En la misma línea, la secretaria general de la LIRE, María Carmen Miguel, ha señalado que el acuerdo entre ambas entidades refuerza el trabajo conjunto para que las enfermedades reumáticas en niños y jóvenes sean más visibles y se detecten antes, ya que cuando el diagnóstico se retrasa el impacto en la vida del menor y de su familia puede ser muy importante. Según ha explicado, mejorar la información social, la coordinación sanitaria y el acceso a especialistas es fundamental para evitar secuelas y mejorar la calidad de vida desde la infancia.

Reconocer los síntomas en la infancia

Uno de los principales problemas sigue siendo la demora en el reconocimiento de los síntomas. Rigidez, dolor articular persistente y matutino, inflamación, cojera, fatiga, fiebre recurrente o limitación funcional pueden confundirse con problemas más habituales de la infancia, lo que retrasa la derivación a reumatología pediátrica. Cuando el tratamiento se inicia tarde, aumenta la probabilidad de daño estructural, limitación en la actividad física y persistencia de la enfermedad en la edad adulta.

En este sentido, Ana Vázquez, presidenta de LIRE afirma que “por este motivo, profesionales y pacientes reclamamos aumentar la información social sobre estas patologías, mejorar la formación de profesionales sanitarios y educativos, garantizar el acceso precoz a reumatología pediátrica y reforzar la coordinación entre especialistas, así como el apoyo psicológico y social a los menores y sus familias”.

El Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas en la Infancia y Juventud se celebra cada 18 de marzo para recordar que estas patologías también forman parte de la infancia y que detectarlas a tiempo mejora el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes.

Sobre SERPE

La Sociedad Española de Reumatología Pediátrica (SERPE) agrupa a los especialistas en reumatología pediátrica en España y trabaja para mejorar el diagnóstico, tratamiento e investigación de las enfermedades reumáticas en la infancia. www.reumaped.es

Sobre LIRE

La Liga Reumatológica Española (LIRE) agrupa a 38 asociaciones de pacientes con enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas de toda España y trabaja para mejorar su calidad de vida, defender sus derechos y promover una mayor concienciación social y sanitaria sobre estas patologías. www.lire.es