Hijos de la luz e hijo de las tinieblas, “nunca tantos debieron tanto a tan pocos” (W, Churchill”); a continuación, la pezuña de la cabra, “nunca tan pocos hicieron tanto daño a una Nacion” (Crónica-lectura histórica del gobierno de Pedro Sánchez). Ahora que el artista se ha asomado a un micrófono, medio kilo de maquillaje, espantada y vuelta a la madriguera, los españoles ya duermen tranquilos; ¡no a la guerra!, palabra de Sánchez, ¡Amén!. Las madres de nuestras bisabuelas decían lo mismo, pero en blanco y negro feroz; eso sí, en un escenario más ordenado, -al menos el clero se lo trabajaba-, escocidas las pantorrillas y estufa de leña al rojo vivo, manchones incandescentes amenazando con fundir el metal y beatas persignándose sin apartar la vista de la achicharrada estufa; “hay que ir a misa que si no, el cura nos manda al infierno en la otra vida y además no se sale” (verídico). Ahora el cura es Sánchez y el infierno del que no se sale-o está costando-, es de su presencia en la Moncloa; santigüémonos los españoles y roguemos al señor que nos libre de esta pesadilla; aunque nos da, que habrá que hacer algo más que acopiar rosarios y trasegar depósitos de agua bendita; veremos. ¡No a la guerra!, la última y siniestra patochada, un trile más, este hombre es puro arte; lo que es incompresible, es que una legión de asesores, dándose codazos por los pasillos del palacete, hayan tenido que tirar del rincón del vago para apuntar en un folio esta gilipollez. ¡No a la guerra, palabra de Sánchez! ¡Amén!

Pues nada, este hombre si es que alguna vez supo interpretar la aguja de una brújula, ahora deviene en patético desnortado, pura e inane insustancialidad, trile por aquí y cubilete en la otra mano, es lo que hay; ya puestos a dirigirse a la Nación en código morse, podía haber dicho perfectamente: “se cuecen huevos” o algo así como “nos ha jodido mayo con sus flores”; al final es lo mismo y al personal a estas alturas, lo que diga el tal Sánchez, les suena a flauta trapera, falacia va y cubilete viene; afirma algo y el personal ya conoce la especie, saben que el estadista ni es fiable, ni hay quien acierte con el oxímoron, lo que afirma es humo de pajas; más tampoco se puede echar un farol apostando a lo contrario de lo que dice, en el último momento y según conveniencia, el parto del neonato puede ser horrísono, cuatro cabezas y unos repollos donde deberían hallarse las orejas. Afirma un refrán, que el diablo sabe más por antiguo que por demonio, si a la malignidad se suma la estupidez, la catástrofe está servida y mucho nos da, que el sufrimiento del genocidio iraní contra su propio pueblo y la guerra, está sirviendo de coartada, para manipular a sus famélicos votantes y pescar algún voto en ese inhumano caladero; a fin de cuentas, la compasión y amor a la humanidad no parece ser su fuerte; puro ardid electoral, trile y tomadura de pelo a los de dentro y a los de fuera; en este punto la condición de timados a todos iguala. ¡No a la guerra, palabra de Sánchez! ¡Amén!

Sin el 11 M. -el mayor crimen contra la humanidad que ha padecido Europa en tiempo de paz-, un tal ZP, jamás hubiera llegado a la Moncloa, ni tenido posibilidad alguna de escarnecer a la Nacion con una humillante y vergonzosa retirada de nuestras tropas en Irak -escoció y escuece-; menos, que tuviéramos que tragar y pagar la patochada de la alianza de las civilizaciones-el descojone- y como el necio no descansa, ancló las posaderas en el sitial de tribuna durante un desfile militar y no despegó el pandero ante el paso de la bandera americana; patético, hasta el más ruin de los zafios, atesora más educación y cortesía que este hombre dejando a la Nación a los pies de los caballos y sin ganancia alguna; un gesto no empaña la firmeza de las convicciones, salvo que no se tenga ninguna como es el caso del villano que nos ocupa. Los españoles lo pagamos con creces; sufrimiento, desesperación y ruina; angustiosa crisis y patética foto que aun hiere en la retina, familias enteras arañando en los cubos de basura y mendigando por las puertas de comedores y centros sociales, para poder subsistir y llevar algo de comida a casa. Siguió traicionando a la Nación, reventando el pacto de convivencia y futuro de los españoles; tras la voladura de los trenes y el genocidio del infernal 11M, comenzó a profanar sepulturas y resucitar el odio y el enfrentamiento entre españoles; impagable labor la suya, sepultando en el centro de la tierra, cualquier intento de esclarecer la verdad y devolver la justicia y la paz a las víctimas y a la Nación; ¿la sentencia oficial?, sin comentarios; sigamos. Mas la continuación en el poder de este hombre, raya en el sainete y roza lo tragicómico, en su babeante ánimo de exorcizar su conciencia, se dedicó a pastelear a Obama; fija en el recuerdo aquella delirante foto, puro remake del Nosferatu más gótico; el personal atónito no salía de su asombro; al menos constatamos la evidencia de que entre la legión de asesores a su servicio, no había un solo sastre. Señor Sánchez, si este es su gurú de cabecera y al cual le ha copiado el copyright del ¡No a la guerra”; más vale que alguno de sus incontables asesores, se hubiera ido en comisión de servicio a escarbar a Transilvania, ¡renovarse o morir! ¡No a la guerra, palabra de Sánchez! ¡Amén!

En la Grecia clásica a los tarados morales, se les proscribía para acceso a cargo, magistratura o dignidad alguna; apestaban, incluso el tiranicidio era recompensado con honores y el reconocimiento debido a los benéficos ejecutores; aquí se instala una mafia en el poder, se destruyen instituciones, nos envenenan con el odio y obligados, tenemos que asistir a la particular misa negra del Señor Sánchez; pasear la momia de Franco, resucitar el cainita guerra civilismo y desmembrar a la Nacion. Queda el consuelo de saber que en la Grecia clásica, si alguien pusiera en el mercado una máquina del tiempo y se pudiera teletransportar a la Atenas de Pericles al señor Sánchez, en el momento de materializarse su presencia, sin duda los atenienses lo hubieran perseguido a la carrera por la via panatenaica, esgrimiendo sendos palos; ahí lo dejamos por el momento. ¡No a la guerra, palabra de Sánchez! ¡Amén!

Hagamos un alto para relatar un hecho real; nos situamos en los años setenta y en el corazón del Raval, -almendra del barrio chino barcelonés-; carcomido centro de urgencias-antigua casa de socorro-; presente un celador de faz momificada, antiguo colaborador voluntario en un campo de exterminio nazi-no era un secreto para nadie en el barrio-; rostro seco como una cuchilla y todos respirando aquella mefítica atmosfera, pestilente hedor a formol y gasa reseca; recién ingresado un cadáver cosido a puñaladas; sabanas ensangrentadas, rutina, camilla y sea quien fuere el ser que habitó aquel cuerpo, ya solo era pasado y carne de estadística; el celador, fija la vista en el despojo sanguinolento, dijo: “Yo soy un muerto en vida, lo que hice en aquel campo ya lo ha juzgado dios, estoy destinado a la nada; dios me ha cortado el hilo que me mantenía unido a Él; lo sé ”; !joder!, ¡puro escalofrío!; seguro que ninguno de los presentes lo olvidará; aquella voz no era suya, parecía emanar de un oscuro pozo con el brocal situado en la misma boca del infierno. A fecha de hoy el misterio permanece, fecha grabada; más un presentimiento tomó fuerza a partir de ese día; las páginas de nuestro destino las grabamos aquí y ahora, da la sensación de que existe un tratamiento VIP -harto poco deseable- reservado al selecto club de farsantes, beatos del mal y militantes del más abyecto postureo. ¡No a la guerra, palabra de Sánchez! ¡Amén!

Preguntas; ¿quién organizó y sufragó los costes de aquella festiva flotilla de la libertad? -puro sarcasmo-; ¿quién ordenó que como nodriza del festejo náutico, se comisionara a un buque de guerra de la armada española?; ¿qué se hizo del supuesto flete de alimentos y copias del mismo?; ¿fueron desguazados esos recursos náuticos?; ¿ya no hay motivos para echarse a la mar?. Comenzamos: ¿Dónde estaba la flotilla cuando más de treinta mil iranies, incluidos mujeres y niños, fueron asesinados a sangre fría en las calles de Irán?; ¿Dónde estaba la flotilla cuando la mueres iranies eran asesinadas por desprenderse del burka?; añadimos, ¿el burka es progresista?; al parecer si, eso afirman nuestras heroicas feministas y esta izquierda pijo comunista. Sigamos; ¿dónde estaba la espirituosa flotilla, cuando los terroristas de Hamas el 7 de octubre de 2023 masacraron y asesinaron a sangre fría a cientos de asistentes a un festival musical en reim, -cerca de la franja de Gaza-; una autentica salvajada y crimen de lesa humanidad?; ¿no hubo flotilla?, no se entiende, ¿o tal vez si?; nos hallamos ante el huevo de la serpiente, Hitler reencarnado en progresista, eso parece. Sigamos; ¿dónde estaba la estupefaciente flotilla, cuando ocho millones de exiliados tuvieron que huir del narco régimen venezolano y el resto sometidos al hambre, represión y miseria?; ¿andaban de asuntos propios los flotilleros?. Seguimos preguntándonos, donde estaban las feministas de coche oficial, mantel y tenedor cinco estrellas, cuando se votó una inocua moción de solidaridad en apoyo de los derechos de las mujeres del pueblo Irani?; respuesta, parece ser que de asuntos propios, habían cogido el día libre, la votación no prosperó, lo primero es ir de compras, dinero les sobra. La farsa en su apogeo, estos, estas, estes- tiene huevos el lenguaje pijo woke de estas feministas -, simples embaucadores y vampiros de las arcas públicas; solo bailan al son de su pieza favorita, el pasodoble de la pancarta; enganche, agarre de tela, adolescente zamarreo, torpes y ripiosos graznidos incluidos y masa de vociferantes de relleno para el NO-DO Sanchista. Si la estafa del vocablo izquierda, alguna vez cobijó idealistas, ahora estamos reeditando la destrucción de Sodoma; el Señor estaba de saldo y rebajo a Lot la cifra de justos para salvarse de la traca; pues bien, aquí no queda ninguno, salvo que haya por medio coche oficial, magros sueldos y jugosa subvención; en eso están.

Por cierto señores de los premios Goya, un artista se expresa a través de su arte y no del servilismo, babeo y mendicante arrastre en pos de la subvención; tras la orgia de postureo y lentejuela, las vergüenzas al desnudo; toda España sabe que esa toma de las manos blancas entrelazadas alzadas al cielo, fueron una genuina expresión del dolor del pueblo y repulsa a la banda terrorista ETA, tras el vil y satánico asesinato de Miguel Angel Blanco; esta asquerosa manipulación nada tiene que ver con Gaza ni Irán y si el mismísimo Goebbels monta el guion de la gala, deberían ustedes rebelarse y tener la decencia de explicar ante las cámaras que en aquella teocracia del medievo, acaban de ser asesinados a sangre fría más de treinta mil iranies, niños y mujeres incluidos. ¡No a la guerra, palabra de Sánchez! ¡Amén!

Seguimos; Señor Sánchez, usted ha roto un convenio con Estados Unidos, los acuerdos, compromisos y tratados internacionales, están para cumplirlos; en eso radica la fiabilidad y el honor de una Nacion; amén de atañer a las cosas de comer, la economía; ya sabemos que del comunismo pijo y del postureo no se vive, esta es una materia especialmente seria, no apta para políticos sin moral o simples aficionados; léase: PIB, desempleo, inflación, deuda pública, inversiones, balanza comercial, mercado de trabajo, etc.; que le vamos a contar a usted seños Sánchez, que tiene un doctorado en la materia, -aunque preferimos no indagar en como lo consiguió-; pues bien, la deuda que estamos soportando a fecha de 2025 es de 45.000 millones de euros solo en intereses; la suma total actualizada ronda los 1,7 billones de euros, situándonos en el 110% del PIB; para que se entienda, el Estado -que somos todo- debe una cantidad similar o ligeramente superior a todo lo que produce la economía española en un año. Una autentica salvajada; he ahí su obra señor Sánchez y ahora que gracias a Usted somos una piltrafa internacional, a ver cómo se financia este Armagedón de deuda pública en los mercados financieros; ¿quién nos va a financiar los intereses de su deuda?; basta mostrar su foto para que nos cierren todas las puertas y contraten a un exorcista. ¡No a la guerra, palabra de Sánchez! ¡Amén!

Usted ha roto unilateralmente, -porque yo lo valgo-, todos los compromisos, tratados y acuerdos suscrito por España; desde el 5% de cuota OTAN, siguiendo por el convenio de las bases y política de alianzas de la UE; ha dado un giro a la política exterior de España de 180º, arrojándonos de cabeza al cubo de la basura en el concierto de las Naciones: Monaguillos del peor narco comunismo banana; titiriteros del Grupo de Puebla; fantoches del régimen chino; almacén de desechos de tienta woke; adoradores de la tumba de Ho Chi Minh; asustadizos siervos y medrosos paganos del tributo de las cien doncellas a Marruecos-Sahara incluido- y veremos qué ocurre con Ceuta Melilla y las Canarias. Ahora retira al embajador de Israel en un gesto tan alocado como publicitario; más señor Sánchez, no saque a pasear a Albares para explicarlo, que aun la va a joder más; en fin, no hay sapo suyo diario que no añada un buen número de kilos al del día anterior. ¡No a la guerra, palabra de Sánchez! ¡Amén!

Pregunta, no recordamos que haya usted convocado un referéndum; menos, que haya pisado las Cortes en un asunto de suma trascendencia; no nos conta consenso alguno ni votación en la sede de la soberanía nacional ratificando su política exterior; tampoco que haya evacuado consulta con la Jefatura del Estado y seguimos, usted se lo come, usted se lo guisa; no obsta que lleve sin presupuestos tres años, que sus socios carroñeros no le apoyen y que sea incapaz de convalidar decretos de baratillo que se los tumban en cuanto asoman la punta de la cuerna por la puerta de chiqueros; ha transformado el tribunal Constitucional en un felpudo que ni la señora de la limpieza se atreve a levantar por miedo a intoxicarse; en fin, a usted solo le queda falconear y dejarnos una deuda indigerible para varias generaciones. Mas ahora ya Señor Sánchez ha superado episodios bíblicos, a punto -ahora sí-, de llevarnos a todos al fondo del despeñadero; inmensa catarata de ruina económica, desprestigio y multimillonarias reclamaciones e indemnizaciones de empresas y afectados que deberán saturar los Tribunales y Juzgados -si es que queda alguno en pie- dirigidas contra usted a título personal, no como Presidente de nada; por la sencilla razón de que usted ha hecho de su capa un sayo y ha actuado por su cuenta al margen de la constitución y los procedimientos institucionales contemplados en un estado de derecho. La legitimación que usted pretende solo se contempla en las dictaduras banana y aquí en España, a pesar de sus esfuerzos, sigue vigente la Constitución y los procedimientos propios de una democracia parlamentaria

Ahora una breve descripción de lo que nos viene encima y retomando la anécdota de la beata de rosario y sayal ante la achicharrada estufa; ¡“Que el Señor nos pille confesados”!. Para empezar, pasamos del presentimiento al hecho, las bases de Rota y Morón de la Frontera, corren peligro anunciado de ser traspasadas a Marruecos; nuestro mayor peligro y amenaza al acecho con la zarpa preparada para invadir el comedor de nuestra casa; ello, contando con el apoyo y siendo armada por la primera potencia del mundo libre, harto humillada y escarnecida por el señor Sánchez y sus políticas narco comunistas. Sigamos, en los fogones internaciones, ya están cocinando un listado de capos de la camorra Sanchista infiltrados en empresas del IBEX y exportadoras; las listas negras internacionales circulando y el cuchillo preparado para terminar de arruinar España y arrojar a escarbar en los cubos de basura a los españoles. Al tiempo.

Sigamos; sucinto repaso al Armagedón que la alocada irresponsabilidad del no a la guerra del señor Sánchez; hay que pagar en forma de indemnizaciones, perdidas mil millonarias y mucho más. Exportaciones: aceite de oliva; vino; jamón y productos cárnicos; agricultura, productos hortofrutícolas; industria automovilística, falta de componentes; industria farmacéutica y química; paralización y huida de inversiones; colaboración internacional y paralización de proyectos; Base Naval de Rota y Base Aérea de Morón de la Frontera; estas instalaciones generan actividad económica directa e indirecta en las regiones donde se encuentran mediante: empleo local, contratos con empresas españolas, gasto militar en infraestructuras; impacto en inversión extranjera y relaciones empresariales. Estados Unidos también es uno de los principales inversores en España, numerosas multinacionales estadounidenses tienen presencia en sectores estratégicos como: Tecnología y defensa nacional….; hay mucho más pero aquí nos detenemos. ¡No a la guerra, palabra de Sánchez! ¡Amén!

El volcán de Canarias; la Dana; el apagón; Adamuz y… algo tenebroso le persigue señor Sánchez y nos arrastra al resto; atrae como negro imán, todo tipo de fuerzas oscuras precipitando una desgracia tras otra sobre todos nosotros; ello, aun siendo la peor de las maldiciones su política y gestión desde que triló el poder de aquella torticera manera. Pregunta del común de los españoles, ¿dónde han ido a parar la catarata de fondos UE?; ¿Qué se hace con el saqueo fiscal y el ingente dineral arrebatado al martirizado contribuyente?; ello, cuando hay una incompetencia de gestión y una degradación se servicios e infraestructuras que se cobran vidas humanas; veamos: Se pudre la via férrea; se pudren las carreteras; se pudren presas y pantanos, a punto de reventón; se pudre la agricultura, la política energética, la vivienda, la seguridad jurídica y la otra, la de salir a la calle y volver ileso……………..Al final señor Sánchez, ¿de qué van a vivir los españoles?, va a dejar un solar en ruinas, sin duda el imperio progresista de la ratas, su gran obra; presente y futuro de las generaciones venideras, el exilio en cayuco a ninguna parte o servir de ralos camareros al resto del planeta y ni eso, porque usted y su gobierno también están jodiendo la única industria que nos da algún ingreso y satisfacción, el turismo. ¡No a la guerra, palabra de Sánchez! ¡Amén!

Como usted es hombre de palabra y leal a sus promesas; sin duda seguirá consultando a su gurú de cabecera, el tal Zapatero y en el ínterin desearíamos enterarnos de los negocios particulares de este prestigiado artista, su papel en la política exterior de España que nos ha conducido al vertedero y si es posible de los negocios de usted y su familia; especialmente el rosario de viajes a la Republica Dominicana. ¡No a la guerra, palabra de Sánchez! ¡Amén!

Por último, ni un servidor ni la ingente mayoría de españoles han sido felicitados por los terroristas de Hamas; los mismos que han exportado el terrorismo a la humanidad, masacrado a su pueblo y culpables del genocidio de más de treinta mil Iranies, -incluidos mujeres y niños-, “lo han felicitado a usted señor Sánchez”, no a España ni a los españoles; al menos la infinita mayoría que tienen las manos limpias y a quien usted no representa.

Usted puede ser legal, pero nunca será legítimo; un paréntesis oscuro y moralmente despreciable en la historia de España. Ahora con la ayuda del Todopoderoso, del Angel tutelar que sin duda lleva velando por la Nacion desde su nacimiento y por supuesto a la llamada de ese eterno toque de clarín, despertando a los adormecidos españoles, pasaremos página de su ominosa legislatura y cuando abandone la guarida monclovita, le pedimos un solo gesto antes de perderle de vista; por una vez en su vida, gire la cabeza hacia el mástil y rinda un homenaje en silencio a la bandera de su Nacion a la que tanto ha vejado y despreciado. Gracias¡ VIVA LA LIBERTAD Y VIVA ESPAÑA