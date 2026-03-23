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"El 17 de mayo es una fecha idónea para facilitar la máxima participación", señaló

Juanma Moreno llama a las urnas el 17 de mayo en Andalucía

El presidente andaluz disuelve el Parlamento y justifica el calendario como clave para afrontar un escenario económico incierto

Juanma Moreno llama a las urnas el 17 de mayo en Andalucía
Juanma Moreno PD.
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El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha decidido activar el calendario electoral y convocar a los ciudadanos a las urnas el próximo 17 de mayo, anticipando así en un mes la cita prevista. La decisión fue anunciada este lunes durante una comparecencia extraordinaria desde el Palacio de San Telmo.

Con este paso, el líder del Partido Popular en Andalucía pone fin a la actual legislatura, iniciada tras su victoria en los comicios del 19 de junio de 2022, y oficializa la disolución del Parlamento autonómico.

Moreno defendió la elección de la fecha al considerarla la más adecuada para favorecer la participación y, sobre todo, para despejar el panorama político antes del periodo estival. Según explicó, su objetivo es que la comunidad llegue al verano con un escenario institucional definido que permita actuar con mayor solidez.

El dirigente popular subrayó además que el adelanto responde a la necesidad de afrontar los próximos meses con margen de maniobra ante un contexto económico que, a su juicio, requiere previsión y estabilidad política.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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