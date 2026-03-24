Honor, Sacrificio y Lealtad: una llamada a la reparación pendiente en la Guardia Civil.

Ayer, en la plaza principal de la Dirección General de la Guardia Civil, donde una piedra solemne recuerda tres principios fundacionales —Honor, Sacrificio y Lealtad— se presentó un dossier que interpela directamente a la institución y al Estado: el cumplimiento efectivo de las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la creación de una Comisión de la Verdad y el reconocimiento pleno de los derechos vulnerados a los guardias civiles democráticos.

El gesto no fue meramente administrativo. Fue un acto de memoria, de justicia y de coherencia con esos valores inscritos en piedra, pero tantas veces ignorados en la práctica. La solicitud presentada reclama algo tan básico como imprescindible: la reparación integral de todos los guardias civiles que, en distintos momentos de la historia reciente, defendieron la democracia dentro del propio cuerpo y pagaron un precio personal, profesional y vital por hacerlo.

Una deuda histórica que no puede seguir aplazándose

Las sentencias del TC y del TEDH no son opiniones ni recomendaciones: son obligaciones jurídicas. Sin embargo, su cumplimiento ha sido parcial, lento o directamente inexistente en aspectos clave. La petición registrada exige que la Dirección General asuma su responsabilidad institucional y garantice que estas resoluciones se apliquen sin excepciones ni interpretaciones restrictivas.

La propuesta de una Comisión de la Verdad no busca abrir heridas, sino cerrarlas con rigor. Pretende documentar, reconocer y reparar situaciones de discriminación, represalias, sanciones injustas o vulneraciones de derechos fundamentales sufridas por guardias civiles que apostaron por la modernización democrática del cuerpo cuando hacerlo implicaba riesgos reales.

Que nadie quede fuera

Uno de los puntos más subrayados en el dossier es la necesidad de que ningún guardia civil democrático quede olvidado. La reparación no puede ser selectiva ni simbólica. Debe ser completa, personalizada y basada en hechos contrastados. La memoria institucional no puede permitirse lagunas cuando se trata de quienes defendieron valores constitucionales desde dentro de una estructura jerárquica que, en ocasiones, no estuvo a la altura de esos mismos valores.

Un mensaje desde el corazón de la institución

Presentar esta solicitud en la propia Dirección General, frente al monumento que proclama Honor, Sacrificio y Lealtad, añade una dimensión simbólica poderosa. Es un recordatorio de que esos principios no son decorativos: obligan. Obligan a la institución a mirar de frente su pasado reciente, a reconocer a quienes actuaron con valentía y a reparar las injusticias que aún pesan sobre sus vidas.

La democracia se fortalece cuando sus instituciones son capaces de revisarse, corregirse y honrar a quienes contribuyeron a su consolidación. La Guardia Civil tiene ahora la oportunidad —y la responsabilidad— de hacerlo.