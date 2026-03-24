OSPA reúne a expertos y familias para reclamar una educación inclusiva real más allá del marco legal

La primera jornada internacional de la organización, celebrada en A Coruña con el apoyo de la Obra Social “la Caixa” y la Fundación María José Jove, evidenció la brecha entre la normativa y la realidad diaria del alumnado con necesidades comunicativas

La educación inclusiva continúa siendo una meta pendiente en el sistema educativo español. Con esta premisa, la Organización Soporte de Personas con Discapacidad Comunicativa y sus Familias (OSPA) celebró en A Coruña su primera jornada internacional sobre educación inclusiva, un encuentro que reunió a especialistas de los ámbitos sanitario, social y jurídico, así como a familias y asociaciones de España y Latinoamérica.

El evento, acogido por la Fundación María José Jove y respaldado por la Obra Social “la Caixa”, permitió confrontar la teoría legislativa con la realidad que viven a diario los estudiantes con necesidades comunicativas. A lo largo de las mesas de trabajo, los ponentes coincidieron en que, pese a la existencia de un amplio marco normativo que protege al alumnado, la práctica en las aulas continúa marcada por una notable desigualdad en el acceso a apoyos y recursos.

Expertos alertan de la falta de implantación real de los recursos inclusivos

Entre las voces participantes destacaron Alicia Ferrero, vicepresidenta del Colegio de Logopedas de Castilla y León; Antonia Atienza, presidenta de AIPA; Eva Galán, logopeda; Viridiana Cortina y una inspectora de Educación de México, que aportaron la perspectiva latinoamericana; así como profesionales gallegos como Amara Prieto, integradora social de la Federación Gallega de Enfermedades Raras; la abogada Goretti Alonso; las logopedas Tania Varela y Cristina Defez; el psicólogo Xaquin Montero; y Alejandro Pena, vicepresidente de OSPA. La presidenta de la organización, Ana Vázquez, condujo y moderó el encuentro.

Todos ellos coincidieron en señalar que herramientas como la asistencia personal en educación, el diseño universal de aprendizaje o los protocolos de acceso al currículum son recursos conocidos, pero aún muy lejos de implantarse de forma generalizada. La falta de equidad territorial y la variabilidad entre centros fueron señaladas como barreras persistentes.

Salud mental, repetición de curso y atención individualizada: asignaturas pendientes

La jornada también puso el foco en cuestiones que afectan directamente al bienestar del alumnado, como la salud mental, la repetición de curso en casos de trastornos de aprendizaje y la necesidad de un enfoque verdaderamente individualizado que atienda a la diversidad real de cada aula. Estos retos, subrayaron los expertos, siguen sin resolverse ni a nivel autonómico ni estatal.

Una mirada internacional que revela barreras compartidas

El carácter internacional del encuentro permitió conocer la situación de países latinoamericanos, donde las familias afrontan obstáculos similares. La participación activa de estas familias fue uno de los ejes centrales de la jornada, que buscó visibilizar cómo se percibe la educación inclusiva desde la experiencia directa de quienes conviven con la falta de apoyos.

Llamamiento a la colaboración institucional

El delegado territorial de Educación en A Coruña participó en la clausura del evento, destacando la importancia de generar espacios de diálogo entre administración, entidades sociales y familias para avanzar hacia una educación verdaderamente inclusiva.

Desde OSPA insistieron en la urgencia de cerrar la brecha entre lo que establece la ley y lo que ocurre en las aulas. “La educación inclusiva no será real hasta que los recursos lleguen de manera equitativa y cada niño tenga el acompañamiento que necesita”, señalaron.

La organización se comprometió a seguir promoviendo espacios de formación y debate que sitúen la inclusión en el centro de la agenda educativa, con un mensaje claro: ningún alumno debe quedar atrás por falta de apoyos.