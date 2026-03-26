Ayuso detalla su apuesta por Morata de Tajuña con más plazas educativas, más gasto social y nuevas infraestructuras

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado este miércoles la apuesta del Gobierno regional por Morata de Tajuña, con más de 55 millones de euros invertidos desde 2019 para reforzar los servicios públicos, mejorar la atención a los vecinos y desplegar nuevas infraestructuras.

El anuncio se ha producido tras el Consejo de Gobierno celebrado de forma extraordinaria en el Ayuntamiento del municipio, cuya población se ha incrementado un 65% en los últimos 30 años, y que la dirigente ha definido como un pueblo “de gran importancia para el Este y para toda la Comunidad de Madrid”, con historia y una oferta gastronómica cada vez más reconocida.

En el ámbito educativo, la actuación estrella es la ampliación del IES Vega del Tajuña, con una inversión cercana a los 2,5 millones de euros que permitirá crear 140 nuevas plazas públicas de Bachillerato. Desde enero se construyen cuatro aulas de Bachillerato, un aula de apoyo, otra de desdoble y cinco específicas para laboratorio, tecnología y dibujo, completando la transformación de lo que fue una sección del IES Anselmo Lorenzo en un instituto con oferta propia de Ciencias y Tecnología y de Humanidades y Ciencias Sociales. A ello se suman reformas y equipamiento tecnológico tanto en este centro como en el colegio público Claudio Vázquez, así como la reparación de daños por las lluvias de marzo de 2025.

El grueso del esfuerzo económico se concentra en los servicios sociales, que acumulan 38,6 millones de euros y han crecido un 75% en este periodo, con especial incidencia en la atención a mayores y dependientes. Solo la financiación de plazas residenciales, prestaciones vinculadas al servicio, cuidados en el entorno familiar y asistencia personal asciende a 35,9 millones, a lo que se añade el refuerzo del Servicio de Ayuda a Domicilio y de la Teleasistencia Avanzada. A través de la Mancomunidad de Las Vegas se han desplegado recursos para personas en situación de vulnerabilidad, infancia y adolescencia, así como programas contra la violencia de género y de promoción de la igualdad.

En empleo y formación, la Comunidad cifra en 2,3 millones de euros la inversión desde 2019, que ha beneficiado a 1.112 vecinos mediante programas para desempleados y trabajadores ocupados. Se han impulsado proyectos específicos para jóvenes parados de larga duración, activación profesional, capacitación en competencias emergentes y medidas frente al riesgo de desempleo ligado al COVID-19. Además, medio millón de euros se ha destinado a apoyar a 258 autónomos y empresas locales, a través de líneas para emprendimiento, microempresas, ayudas COVID, Tarifa Plana e Impulsa, complementadas con actuaciones para mejorar las capacidades digitales de mujeres desempleadas y apoyar nuevas actividades empresariales.

Las inversiones también han llegado a las infraestructuras locales, con más de 12 millones para transportes y carreteras y actuaciones como el acondicionamiento de una parada de autobús en la M‑302, la mejora del pavimento y aceras o la creación del centro de interpretación de la Batalla del Jarama. En materia ambiental, se han movilizado 5,6 millones de euros entre 2019 y 2025, junto a una aportación adicional prevista de 125.963 euros para el periodo 2026‑2028, con más de 400.000 euros dirigidos al campo mediante ayudas a la modernización de explotaciones y a jóvenes agricultores y ganaderos. La inversión principal, de casi 2,9 millones, se ha canalizado a actuaciones del Canal de Isabel II para renovar redes de abastecimiento y alcantarillado, mientras que otros 2,2 millones han reforzado la seguridad y las emergencias a través de la estrategia ESICAM179 y se han impulsado proyectos de transición energética como la optimización de procesos en Cementos Portland Valderrivas.

La digitalización de los servicios públicos es otro de los ejes, con la modernización entre 2024 y 2025 de la Atención Social Primaria, la Asistencia Material Básica y la Teleasistencia Domiciliaria mediante la Historia Social Única. Se han implantado sistemas electrónicos en el Juzgado de Paz y renovado puestos de trabajo digitales en recursos educativos, sanitarios y residenciales, además de incorporar la identidad digital en las urgencias del centro de salud de Morata y del Hospital del Sureste y reforzar la gestión de datos del SERMAS, con una previsión de 220.000 euros adicionales para 2026‑2027. A través del Programa de Inversión Regional, casi 13 millones han permitido construir el Centro Comunitario, adquirir mobiliario urbano, vehículos de servicios y un camión de recogida de residuos, rehabilitar las antiguas caballerizas del palacio Mc‑Crohón y desplegar el proyecto Pueblos con Vida, que ha financiado desde el césped del campo de fútbol hasta viviendas para alquiler social.

En sanidad, la localidad ha recibido 100.000 euros entre 2019 y 2026 para reformar y modernizar el consultorio local, con mejoras en climatización y mobiliario, y se han previsto otros 154.000 euros para renovar por completo este dispositivo de Atención Primaria, creando nuevos espacios para profesionales y reforzando la Unidad de Atención al Usuario. El Ejecutivo regional completa el paquete con programas culturales consolidados como la Red de Teatros, Clásicos en Verano, las Fiestas del 2 de Mayo y Escenas de Verano, nuevas dotaciones bibliográficas, bibliobuses y servicios digitales como eBiblio, así como la mejora de instalaciones deportivas en un municipio donde se practican 29 modalidades y cuyo Ayuntamiento fue reconocido con el Premio Siete Estrellas en 2022. Morata de Tajuña se beneficia, además, de proyectos supramunicipales de sostenibilidad turística, cohesión territorial e innovación turística en la comarca de Vegas y Alcarria, con la visita semanal de la Oficina Móvil de Atención al Ciudadano y una inversión de 1,1 millones en la mejora de sus sedes judiciales.