PP y VOX a punto del acuerdo en Extremadura y prevén investir a Guardiola justo después de Semana Santa

El acuerdo entre PP y Vox en Extremadura representa un hito en las negociaciones autonómicas. Los populares, bajo la dirección de Miguel Tellado, instan a la formación liderada por Santiago Abascal a concretar pactos sin dilaciones en esta comunidad, así como en Aragón y Castilla y León. Los ciudadanos han otorgado mayorías alternativas al PSOE, y ahora es momento de llevarlas a la práctica.

En Extremadura, las conversaciones avanzan con rapidez. PP y Vox están cimentando este pacto como un elemento clave para los acuerdos futuros. Según un análisis de Okdiario sobre cómo PP y Vox están forjando el pacto extremeño como base para Aragón y Castilla y León, ambas partes priorizan un conjunto de medidas concretas antes de entrar en la distribución de cargos. Este enfoque ayuda a superar la desconfianza del pasado y acelera el proceso. María Guardiola, candidata del PP, podría asumir su cargo poco después de Semana Santa, asegurando así una gobernabilidad estable.

Sin embargo, persiste cierta tensión. En el partido de Abascal, se mantienen alerta. Señalan que «todo puede romperse» si no se incluyen todas sus demandas. VOX reclama representación en los gobiernos de las tres comunidades y no está dispuesto a dar cheques en blanco. Recordemos que en 2024 rompieron coaliciones por diferencias relacionadas con la inmigración, y el año pasado bloquearon presupuestos en estas autonomías, lo que llevó a elecciones anticipadas tanto en Extremadura como en Aragón. Por su parte, Alfonso Fernández Mañueco ha completado su legislatura en Castilla y León, pero este mismo semana comenzará contactos, empezando por hablar con VOX.

Este modelo extremeño se presenta como esencial. En Aragón, Jorge Azcón necesita el apoyo de los 14 escaños que posee VOX, que ha visto duplicada su representación. La situación es similar en Castilla y León, donde el partido de Abascal gana fuerza especialmente en las zonas rurales despobladas. Tellado lo deja claro: «Debemos llegar a acuerdos y cumplir con lo que esperan los españoles». Los populares consideran estos pactos como una forma de consolidar un bloque unido contra el gobierno de Sánchez, abogando por políticas comunes que incluyan impuestos bajos, defensa del sector agrario y control migratorio.

Avances y riesgos en las negociaciones

Los avances en Extremadura impulsan el resto del proceso. El esquema que estrenan tanto el PP como VOX establece primero un programa detallado antes de abordar los cargos. Esto permite evitar enfrentamientos públicos similares a los vividos durante la precampaña.

En Extremadura , con 11 escaños para VOX , el pacto está prácticamente cerrado.

, con 11 escaños para , el pacto está prácticamente cerrado. En Aragón , 14 procuradores naranjas son clave para la investidura.

, 14 procuradores naranjas son clave para la investidura. En Castilla y León, mientras tanto, Mañueco inicia conversaciones con VOX primero; aunque su crecimiento ha sido menor, sigue siendo determinante.

Por su parte, Feijóo niega cualquier injerencia en los conflictos internos de VOX, tras el manifiesto firmado por exdirigentes del partido. A pesar de ello, Abascal asegura una entrega total: «Vamos a gobernar en las tres regiones».

Hacia las andaluzas y más allá

Todo esto ocurre antes de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, anunciadas por Juanma Moreno. En esta cita electoral, el PP busca revalidar su victoria anterior, posiblemente junto a Vox si no logran una mayoría absoluta. Mientras tanto, la ministra andaluza, María Jesús Montero, se enfrenta a un desafío complicado en su propia tierra. Estos acuerdos regionales son una prueba del músculo político que tiene la derecha.

La presencia creciente de Vox se debe a factores como la despoblación rural o un espacio político centro-derecha saturado. En comunidades como Extremadura y Aragón, su mensaje resuena; sin embargo, en Castilla y León su impacto es menor debido al sistema electoral fragmentado.

Curiosamente, desde haber experimentado rupturas de coaliciones en 2024 hasta duplicar sus escaños para 2026, la trayectoria de VOX es notable. En Extremadura incluso llegaron a bloquear presupuestos para forzar elecciones anticipadas. Si todo sigue su curso previsto, Guardiola podría ser investida el 8 de abril; claro está, siempre que no surjan sorpresas durante las festividades pascuales. Y no olvidemos cómo reaccionó Tellado con una risa cuando le preguntaron sobre el “repunte” socialista liderado por Montero. La política tiene esas ironías; a veces parece reírse sola.