Andalucía 17-M: El PSOE admite que VOX le supera ya en votos en Almería y teme perder la segunda plaza en otras 3 provincias

La orden de Santiago Abascal a los suyos es no elevar las expectativas.

Actuar con prudencia, pelear barrio a barrio y no entrar en el juego de las quinielas.

Tiene su lógica, aunque los de Abascal cuentan con motivos para ser optimistas.

No sólo por cómo han ido para ellos las autonómicas de Extremadura, Aragón y Castilla y León.

También por los antecedentes.

En las elecciones autonómicas andaluzas del 19 de junio de 2022, VOX obtuvo el 13,46 % de los votos, lo que se tradujo en 14 escaños en un Parlamento con de 109 diputados.

El PSOE-A consiguió el 24,09 % de los votos y 30 escaños.

La diferencia entre ambos partidos fue de 10,63 puntos y de 16 escaños a favor de los a los socialistas: 30 frente a 14.

El PP logró la mayoría absoluta con 58 escaños y 43,13 % de los votos, por lo que VOX no fue necesario para gobernar.

Tiene que cambiar urgentemente de proveedor… no puede ser solo la cazalla https://t.co/IVggO6Mi8T — Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) March 24, 2026

Las próximas elecciones autonómicas andaluzas, se celebrarán el 17 de mayo de 2026, pintan muy diferentes.

Según el promedio y las encuestas más recientes de marzo de 2026, el PP de Juanma Moreno sigue como claro favorito con entre el 38 % y el 43 % de los votos y entre 50 y 58 escaños, quedándose justo por debajo de la mayoría absoluta de 55 escaños.

VOX aparece en ascenso, con estimaciones entre el 14,5 % y el 20 % de los votos y entre 16 y 23 escaños.

En algunos sondeos incluso cerca de los 22, lo que le permitiría ser decisivo si el PP no alcanza la mayoría.

El PSOE-A, con la desprestifgiada y muy sanchista María Jesús Montero como candidata, va en caída y no parece en condiciones de sacar muchos más de 20 %.

Serían entre 23 y 28 escaños, lo que supondría su peor resultado histórico.

Juanma Moreno ha sorprendido al PSOE con el adelanto electoral al 17 de mayo en Andalucía.

Los socialistas de Chiqui Montero consideran perdida la segunda posición en Almería y temen por otras plazas estratégicas. Los sondeos internos del partido revelan un panorama preocupante: apenas 25 escaños para los socialistas, un verdadero cataclismo que podría poner fin a su histórico dominio.

La decisión de Moreno anunciada el lunes ha intensificado la inquietud en Ferraz.

Fuentes del PSOE reconocen que VOX ya les supera en Almería. Lo que es aún más alarmante es que los datos internos sugieren un posible sorpasso similar en Huelva, Cádiz y Málaga.

No se trata de un simple tropiezo: Andalucía, cuna del socialismo español, se perfila como la cuarta estación en el viacrucis autonómico de Pedro Sánchez.

Después de derrotas en Castilla y León, Valencia y otras regiones, este bastión histórico parece sucumbir ante una consolidada mayoría de derechas.

Las cifras son contundentes. Según los barómetros socialistas, el PP de Moreno estaría a un paso de alcanzar la mayoría absoluta, con ventajas que rondan los 20 puntos sobre el PSOE.

Por su parte, VOX se erige como la gran sorpresa, capaz de arrebatar la segunda plaza y agravar la crisis de la izquierda.

La figura de Montero, presentada como la salvadora del partido, arrastra el peso de promesas incumplidas sobre presupuestos andaluces y escándalos relacionados con su jefe de gabinete. Su candidatura se percibe casi como un plebiscito al sanchismo, y las urnas podrían sellar su destino político.

Dentro del partido, el pánico es evidente.

Varios dirigentes admiten un escenario verdaderamente catastrófico: el PSOE podría caer por debajo de los 30 escaños que alguna vez dominaron con firmeza.

Para intentar revertir esta situación, Montero ha prometido renunciar a sus cargos en el Gobierno para concentrarse plenamente en la campaña. Sin embargo, el resurgimiento que ella proclama —atribuyéndolo al miedo de Moreno ante la crisis sanitaria— parece más bien una ilusión. El presidente andaluz responde con ironía: sus consejeros se burlan del supuesto avance socialista.

Las provincias en juego

El potencial sorpasso de VOX no es igual en todas partes, pero impacta donde más duele:

Almería : El PSOE da por perdida la segunda plaza; VOX lidera ya los sondeos internos.

: El PSOE da por perdida la segunda plaza; lidera ya los sondeos internos. Huelva : Alto riesgo de ceder ante los de Abascal.

: Alto riesgo de ceder ante los de Abascal. Cádiz y Málaga: Amenaza inminente según datos del partido.

Estas cuatro provincias podrían ser determinantes para saber si el batacazo será histórico o simplemente severo. El PP, bajo el liderazgo de Moreno, no necesita pactos: su fuerza asegura el control.

Montero, el lastre del sanchismo

La figura de Chiqui Montero carga con el peso de ocho años al frente de Hacienda y un historial polémico.

Ana Rosa Quintana llegó a calificarla como mentirosa por promesas incumplidas respecto a los presupuestos eternamente aplazados. Periodista Digital ha señalado cómo su entorno —incluyendo casos como el retraso en pagos— le quema las manos. Aunque Sánchez la defiende como «la mejor candidata para el cambio», las encuestas cuentan otra historia.

En los sondeos del PSOE que vaticinan un cataclismo en Andalucía, apenas se vislumbran 25 escaños para Montero.

El PP se sitúa por encima, mientras VOX le pisa los talones. Si estos pronósticos se confirman, sería el mayor fracaso del PSOE en su bastión: pasar de ser un feudo inexpugnable a sufrir una derrota simbólica.

El viacrucis político de Sánchez continúa sumando estaciones. Andalucía no solo amenaza con sepultar a Montero; también podría enterrar al sanchismo mismo. Millones de andaluces esperan las elecciones para ajustar cuentas.

Curiosamente, Montero prometió unos presupuestos andaluces que nunca llegaron a materializarse.

VOX crece en áreas rurales donde antes reinaba el PSOE.

En 2022 ya sorprendió con una victoria; ahora, con este adelanto electoral al 17-M, podría consolidar su ascenso definitivo.

Datos relevantes indican que las encuestas sitúan al PP entre 55-58 escaños; al PSOE alrededor de 25; y a VOX entre 18-20 escaños.

La izquierda no suma lo suficiente para frenar a Moreno y al centroderecha.