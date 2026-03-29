La ‘encubridora’ Mónica Oltra y su vuelta a la política: será candidata de Compromis a la Alcaldía de Valencia

Vuelve la burra al trigo.

Y el corrupto a las andadas.

Mónica Oltra vuelve a aparecer en el escenario político con un anuncio que causa revuelo en Valencia.

«Sí, acepto el reto. Podéis contar conmigo», declaró la líder de Iniciativa, partido que forma parte de Compromís, al confirmar su candidatura para la Alcaldía.

Este sábado, se presentó en un acto de su formación recibiendo aplausos, apenas tres semanas después de que un juzgado decidiera abrir juicio oral en su contra y contra su equipo.

La noticia llega en un contexto complicado. El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia decidió el 5 de marzo abrir juicio oral contra Oltra y nueve miembros de su anterior Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Todo ello por el presunto encubrimiento de abusos sexuales cometidos por su exmarido, Francisco José Ramírez, contra una menor bajo tutela entre 2016 y 2017.

La Audiencia Provincial de Valencia corrigió al juez instructor y ordenó que fueran procesados, a pesar del criterio opuesto de la Fiscalía.

Los hechos se remontan a un centro de acogida en el País Valenciano. La menor, sometida a frecuentes castigos, era aislada durante la noche. Ramírez, quien trabajaba en el centro, abusó de ella en hasta diez ocasiones, tal como se demostró en una sentencia de la Audiencia en 2021. Una trabajadora social ajena al centro alertó a la Policía; sin embargo, la directora del centro, María Isabel Domingo, y otros empleados decidieron no informar a la Fiscalía. En lugar de eso, contactaron con una técnica de la Consellería, Victoria García Tarín, y acordaron guardar silencio.

Cuando el caso salió a la luz en agosto de 2017, Oltra, entonces consellera, ordenó abrir un expediente informativo. La Audiencia considera que esto fue un intento por «neutralizar la credibilidad de la menor», sin consultar ni al juzgado ni a la Fiscalía. El informe resultó ser «ficticio», ya que no se escuchó ni a la víctima ni a testigos externos. Además, la Consellería ignoró requerimientos realizados por la Fiscalía, lo que el tribunal califica como «dilación torpe e inefectiva».

El Partido Popular en Valencia no tardó en manifestar su postura. Su secretario general, Carlos Gil, criticó el regreso: «Nunca sería candidata del PP estando tan cerca del banquillo». Vox y Gobierna-te, como acusaciones populares, han impulsado el juicio pidiendo penas por prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos.

Compromís celebra el regreso de Oltra, quien dimitió en junio de 2022 como vicepresidenta y diputada tras ser imputada. Durante 16 meses se dedicó al ejercicio profesional como abogada y mediadora con escasa visibilidad pública. Su candidatura podría dar un nuevo impulso a la coalición ante unas municipales decisivas; sin embargo, el juicio oral también podría llevarla al banquillo junto con psicólogos, jefes de servicio y directoras del centro implicado. Todos ellos deberán presentar una fianza conjunta de 120.000 euros, con responsabilidad subsidiaria para la Generalitat.

Antecedentes del caso

El escándalo estalló en 2017 cuando Ramírez fue condenado por abusos. La Consellería tenía el deber legal de denunciarlo al ser tutora legal de la menor. Sin embargo, elaboraron un expediente paralelo que la Audiencia describe como «una historia paradigmática sobre cómo se intenta ocultar una denuncia desde dentro».

Cronología clave : 2016-2017: Abusos ocurren en el centro. Agosto 2017: Alerta policial; no se presenta denuncia. 2021: La Audiencia valida los abusos. Junio 2022: Dimisión de Oltra . Marzo 2025: La Audiencia ordena juicio. 5 marzo 2026: Se abre juicio oral.

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Para más información sobre su candidatura confirmada, consulta este reportaje de La Razón.

Posibles consecuencias políticas

El juicio podría llevarse a cabo antes de las elecciones municipales del año 2027. Oltra enfrenta acusaciones graves en un ambiente altamente polarizado. Compromís arriesga perder apoyos en Valencia, donde actualmente gobierna el PP bajo el liderazgo de María José Catalá. Si es absuelta, su figura podría consolidarse como un referente progresista; si es condenada, podría arrastrar consigo al partido hacia una crisis profunda.

El Botànic—coalición entre PSOE y Compromís—ya ha sentido desgaste anteriormente; ahora con Oltra nuevamente activa en política, el PP huele oportunidades para ganar terreno. Curiosamente, Ramírez trabajaba en un centro defendido por Oltra cuando era abogada antes de asumir su cargo como consellera. La menor implicada hoy es parte acusadora y los datos indican que se requieren escritos defensivos en diez días o se procederá al embargo si no se paga fianza correspondiente. En un episodio anterior ocurrido en 2024, se archivaron cargos contra otro excargo por falta evidente de pruebas; sin embargo, no ocurrió lo mismo con Oltra.