Los andaluces sentencian a la socialista Montero: batacazo del PSOE el 17-M

Pintan bastos para la izquierda.

Los votantes andaluces parecen haber evaluado la gestión actual y le cierran la puerta a María Jesús Montero. Una reciente encuesta de Target Point para El Debate presenta un panorama contundente: el PP de Juanma Moreno podría revalidar su mayoría absoluta, alcanzando un 42,5% de los votos y entre 55 y 58 escaños, lo que le permitiría gobernar sin necesidad de aliados.

Por otro lado, el PSOE se desploma hasta un 21,2%, lo que se traduce en 26 o 27 diputados, por debajo de los 30 que logró Juan Espadas en 2022.

Este descalabro confirma una tendencia de debilitamiento del socialismo en su antiguo bastión.

La caída no resulta del todo sorprendente. Andalucía estuvo bajo el control del PSOE durante 36 años hasta 2018, pero las últimas elecciones han evidenciado un descenso imparable.

En 2022, los socialistas rozaron el fondo con solo 30 escaños. Ahora, con Montero al mando –exvicepresidenta del Gobierno y figura clave en el entorno de Pedro Sánchez–, el partido no logra recuperarse.

La fidelidad electoral del PSOE ha caído al 82%, la cifra más baja entre las grandes formaciones, con muchos votos que se están trasladando hacia la abstención o directamente al PP. Mientras tanto, Vox crece con fuerza: pasa del 13,5% al 17,7%, aumentando su representación de 14 a hasta 21 escaños bajo la dirección de Manuel Gavira. Este ascenso plantea un posible sorpasso de Vox sobre el PSOE en la comunidad.

La mayoría de los andaluces prevén un gobierno del PP, ya sea en solitario o apoyado por Vox. Solo un escaso 11% de los encuestados por Target Point considera que los socialistas tendrán posibilidades de formar coalición con otras fuerzas de izquierda. La fragmentación complica aún más el escenario: Por Andalucía (IU-Sumar, con Antonio Maíllo) cae al 5,9% y podría perder su grupo parlamentario con solo 4 escaños; mientras que Adelante Andalucía experimenta un ligero aumento al 6,1% y podría obtener entre 3 y 4 diputados. Ninguno de estos partidos logra sumar lo necesario para desafiar al bloque centroderechista.

Escenario postelectoral y valoración de líderes

La figura de Juanma Moreno emerge fortalecida. Conocido por el 93,3% de los andaluces, recibe una valoración positiva (5,53 sobre 10), siendo el único líder que alcanza este nivel. Su gestión durante cuatro años –enfocada en empleo y sanidad– ha logrado captar incluso el voto joven, según otros sondeos como el realizado por NC Report. En contraste, aunque Montero es reconocida por el 90,4% de la población, su calificación (3,26) queda muy por debajo de las cifras alcanzadas por Maíllo (3,53) o incluso por Gavira, quien aún está consolidando su notoriedad con un conocimiento del 57%.

Las repercusiones para el ámbito nacional son claras. Un triunfo del PP en solitario impulsaría a Alberto Núñez Feijóo ante las elecciones generales; mientras que el fracaso de Montero afectaría negativamente a Sánchez, quien apostó por ella como su mano derecha en Andalucía. Por otro lado, Vox se posiciona como una alternativa viable; su crecimiento podría continuar si el PP no alcanza la cifra exacta de 55 escaños.

Para ilustrar las proyecciones clave:

Partido Votos estimados Escaños proyectados PP 42,5% 55-58 PSOE 21,2% 26-27 Vox 17,7% 16-21 Por Andalucía 5,9% 4 Adelante Andalucía 6,1% 3-4

Este mapa político deja al PSOE sin opciones viables. La izquierda alternativa no logra repuntar y el bloque progresista se sitúa muy por debajo del umbral del 50%.

Algunas curiosidades finales: desde que en 2012 Javier Arenas casi alcanza el poder, Moreno se convierte en el líder mejor valorado. Por su parte, Montero, pese a su perfil nacional destacado, no logra movilizar bases: el PSOE pierde más apoyo en Sevilla, su bastión histórico. El próximo día 17-M, Andalucía decidirá; todos los sondeos coinciden en anticipar un giro histórico hacia la derecha.