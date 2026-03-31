Si hoy se celebraran elecciones autonómicas, el centroderecha sacaría mayoría absoluta en Valencia

Un reciente sondeo de SYM revela que, si se llevaran a cabo hoy las elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana, el bloque del centroderecha, compuesto por PP y Vox, alcanzaría la mayoría absoluta.

Este estudio, que puede consultarse en una nueva encuesta electoral que valida estos datos, presenta un escenario favorable para el actual gobierno en un contexto donde la competencia municipal va en aumento en Valencia.

Los resultados apuntan a una estabilidad para los populares, que conservarían sus 13 escaños en el Ayuntamiento de la capital del Turia.

Por otro lado, VOX pasaría de 4 a 5 escaños, lo que aseguraría la gobernabilidad. En términos de votos, María José Catalá obtendría el 36,2%, seguida por la socialista Pilar Bernabé con un 24%, mientras que Compromís se situaría en un 21,3% y VOX alcanzaría el 13,4%. La formación de Unidas Podemos se quedaría fuera al no lograr el 5% necesario.

Candidatos para la alcaldía

La contienda por la Alcaldía de Valencia, programada para mayo de 2027, ya comienza a tomar forma. La única candidatura oficial confirmada por el PSOE es la de Pilar Bernabé, actual delegada del Gobierno. En el caso del PP, todo indica que María José Catalá, quien ocupa la alcaldía desde 2023, buscará repetir mandato tras haber desalojado a Joan Ribó.

Por su parte, Compromís tiene como candidata a Mónica Oltra, una figura controvertida con experiencia en el Consell y las Cortes Valencianas, que pretende enfrentarse directamente a los representantes de Vox. Las apuestas sitúan a Vicente Barrera, exvicepresidente de la Generalitat y recién nombrado presidente provincial de Vox en Valencia, como candidato principal del partido liderado por Santiago Abascal. Barrera, quien tomó el relevo de Ignacio Gil Lázaro, ya había participado en listas municipales en 2019 y 2023; su designación refuerza claramente el ascenso de Vox en las encuestas.

Este enfrentamiento entre Catalá, Bernabé, Oltra y Barrera promete ser singular en España debido al nivel de los contendientes. Según SYM, la alcaldesa popular no muestra signos de desgaste mientras que la izquierda se encuentra fragmentada: el PSOE podría recuperar un escaño frente a Compromís, que vería reducidos sus representantes de 9 a 7.

Contexto y tendencias autonómicas

El panorama político autonómico respalda estas cifras municipales. Otras encuestas recientes, como las elaboradas por NC Report, filtradas por Francisco Camps, indican que el PP podría caer de los actuales 40 escaños a 31, mientras que Vox subiría notablemente de 13 a 21, sumando así un total de 52 escaños para alcanzar la mayoría absoluta necesaria (50) en Les Corts. En términos porcentuales, los populares se situarían en un 30,7% (frente al 35,1% anterior) y Vox alcanzaría un 18,9% (subiendo desde un 12,3%), con el PSOE marcando un 23,9% y Compromís un 18,4%.

| Partido | Escaños 2023 | Proyección 2026 | % Voto 2023 | % Voto proyectado | |------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------| | **PP** | 40 | 31 | 35,1% | 30,7% | | **Vox** | 13 | 21 | 12,3% | 18,9% | | **PSOE** | 31 | 27 | 28,2% | 23,9% | | **Compromís** | 15 | 20 | 14,2% | 18,4% |

Estas proyecciones se basan en unas 1.500 entrevistas realizadas durante febrero de 2026 y sugieren una transformación significativa dentro del bloque derechista: Vox ha sabido capitalizar el descontento generado tras la DANA y la dimisión de Carlos Mazón, lo que incrementa la dependencia del PP respecto al partido verde. En Valencia ciudad se consolida este inusual bipartidismo entre PP y Vox mientras que la izquierda parece estancada.

Consecuencias posibles y curiosidades

Si estas mayorías se confirman finalmente, significarían una continuidad del gobierno encabezado por Juanfran Pérez Llorca en la Generalitat. Además implicarían que Vox ganaría relevancia dentro de las negociaciones políticas. A nivel municipal, si revalida su puesto,Catalá podría consolidar su gestión; sin embargo necesitaría llegar a acuerdos con Barrera. Este exmatador añade un toque picante al escenario electoral: sería el primer vicepresidente de Vox dentro de un gobierno autonómico español.

Barrera es empresario y abogado; rompió pactos con PP en 2024 pero su liderazgo provincial apunta hacia las elecciones del año próximo.

Las encuestas son claras: la derecha suma más del 50%, mientras que la izquierda sigue fragmentándose.

Oltra revive una dinámica no clásica del bipartidismo tras su historial lleno de choques.

SYM parece invertir tendencias: ahora es PSOE quien le come terreno a Compromís tras años inversos.

Vicente Barrera ha estado involucrado también en corridas benéficas después de su paso por el Consell y actualmente lidera Vox provincial junto a José Luis Aguirre como número dos; este último fue exconseller de Agricultura. Un dato curioso: según el sondeo SYM publicado hoy se amplía notablemente la mayoría obtenida en 2023; además Camps utilizó esta encuesta para explorar opciones dentro del congreso del PP.