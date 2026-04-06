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LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID ALUCINA CON LAS PRETENSIONES DE LOS PENEUVISTAS

Ayuso deja hecho un cuadro a Aitor Esteban (PNV) por exigir el traslado ‘Guernica’ al País Vasco: «Es una catetada»

"El Palacio Euskalduna es mitad obra de un madrileño; el puente Zubizuri, de un valenciano; el Kursaal, de un navarro; el Santuario de Aránzazu, de un navarro y un madrileño"

Isabel Díaz Ayuso, Aitor Esteban e Imanol Pradales.
Isabel Díaz Ayuso, Aitor Esteban e Imanol Pradales.
Archivado en: Aitor Esteban | Autonomías | Gobierno de la Comunidad de Madrid | Imanol Pradales | Isabel Díaz Ayuso | PNV | Política | PP - Partido Popular

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Carlos Cuesta

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Firme como siempre.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no dejó pasar la última exigencia de Aitor Esteban (PNV), que contó con el apoyo del lehendakari Imanol Pradales, y respondió con su habitual contundencia.

El presidente de la formación vasca reclamó este fin de semana «valentía política» al Gobierno de Pedro Sánchez para trasladar temporalmente el ‘Guernica’ de Pablo Picasso al País Vasco, vinculándolo a los 90 años del primer Gobierno vasco y del bombardeo de Gernika.

Por su parte, Pradales elevó el tono durante el acto del Aberri Eguna en Bilbao.

El mandatario de las Vascongadas preguntó retóricamente:

¿Sacaron a Franco de su tumba y no son capaces de traer un cuadro de Madrid a Euskadi?.

Para el lehendakari, el traslado sería «una muy buena forma de avanzar en la reparación al pueblo vasco y a la memoria democrática», además de un mensaje de paz en un contexto internacional de conflictos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se mostró implacable:

Por su parte, el Museo Reina Sofía y los informes técnicos desaconsejan mover la obra por su delicado estado de conservación, un argumento que el Gobierno central ha mantenido históricamente y que choca con la «voluntad política» exigida por el PNV.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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