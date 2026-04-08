EYA advierte al Ministerio del Interior.

EYA exige también que la futura mesa sobre “profesión de riesgo” incluya una solución inmediata para los compañeros en Clases Pasivas y no se convierta en otro proceso dilatado sin resultados concretos.

El Sindicato Equiparación Ya (EYA) ha emitido hoy un duro comunicado en el que denuncia que la reunión extraordinaria del Consejo de Policía convocada para mañana, 9 de abril, no busca resolver el Conflicto Colectivo nº 23, sino rentabilizarlo políticamente mediante una imagen institucional y el anuncio de futuras mesas de trabajo.

Según EYA, el Ministerio pretende utilizar la reunión de mañana para “vender” la convocatoria de mesas sobre la profesión de riesgo, que comenzarán el 29 de abril en la Secretaría de Estado de Seguridad (SES), como si supusiera una solución real al conflicto.

El sindicato rechaza de plano esta estrategia y advierte que no participará en lo que considera “otro teatro”.

“Mañana no se va a resolver el conflicto: se va a intentar rentabilizar políticamente”, afirma el comunicado.

“El Ministerio utilizará a los sindicatos para la foto y venderá la reunión del 29 de abril con la SES como si fuera una solución, cuando no es más que otra promesa diferida sin garantías reales”.

EYA denuncia que se repite “el mismo guión de siempre”: reunión extraordinaria, fotografía institucional, titulares de “avance” y anuncios triunfalistas que luego no se cumplen.

“Décadas de promesas, fotos y ninguna solución estructural real”, señala el sindicato.

El Conflicto Colectivo nº 23, impulsado por EYA desde octubre de 2025, se centra en la vulneración del derecho a la igualdad retributiva en las pagas extraordinarias de los policías nacionales, una anomalía que el sindicato considera injustificada y que afecta directamente al salario de los agentes.

Además, en el orden del día de mañana figura también la reclamación de equiparación salarial real con las policías autonómicas y la jubilación en igualdad de condiciones solicitado en enero de 2025, por la coalición JUPOL-ASP.

El sindicato exige soluciones concretas y rechaza que se dé por cerrado el conflicto con una simple mesa de trabajo:“No venimos a escenificar; venimos a abrir una vía real de consecuencias.

Si mañana solo hay foto y titulares, no habrá habido solución.

El Ministerio puede quedarse con la imagen. La Policía Nacional sigue esperando derechos reales.

EYA advierte además que, si no se producen avances reales y vinculantes en la reunión de mañana, activará una respuesta contundente que ningún otro sindicato ha impulsado tras un conflicto colectivo frustrado.

Sobre las pagas extraordinarias, el sindicato desmonta las excusas habituales del Ministerio: “No hay dinero” Falso.

Con presupuestos prorrogados desde 2023 se han aprobado incrementos retributivos para otros colectivos cuando ha existido voluntad política.

“Obligaría a pagar extras dobles a todos” Falso. Solo se pide corregir una anomalía exclusiva de las FFCCSE. “Hay una norma que lo impide” Falso.

No existe regulación expresa en la Policía Nacional que justifique esta exclusión. En lo no previsto, se aplica el EBEP.

Lo que piden es claro:

Que se cumpla la norma y se incorporen de inmediato a las pagas extraordinarias de las FFCCSE todas las retribuciones complementarias fijas y periódicas que corresponden, con el análisis económico y jurídico correspondiente y la corrección definitiva de esta desigualdad mantenida durante años.

“No falta dinero. No falta norma. Falta voluntad política”, concluye el comunicado.

EYA exige también que la futura mesa sobre “profesión de riesgo” incluya una solución inmediata para los compañeros en Clases Pasivas y no se convierta en otro proceso dilatado sin resultados concretos.

“23 conflictos colectivos. Ya basta de teatro”, sentencia el sindicato, que se posiciona como la única organización que no está dispuesta a “blanquear otro engaño” ni a confundir a los policías con anuncios vacíos.