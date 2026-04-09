17-M: Las seis provincias donde VOX puede alterar el mapa político de Andalucía

Unos cientos de votos en seis provincias.

Eso es lo que separa varios escenarios posibles. En política, pocas veces tan poco ha decidido tanto.

El 17 de mayo, Andalucía vota. Y lo que está en juego no se dirimirá en los grandes bloques ni en los titulares de campaña, sino en algo mucho más prosaico y determinante: unos cientos de votos en seis provincias donde los últimos escaños cambiarán de mano por márgenes ridículos. Una papeleta de más o de menos. Así de fino está el hilo.

VOX tiene posibilidades reales de arrebatar diputados tanto al PP como al PSOE en Almería, Cádiz, Málaga, Jaén, Segovia y Salamanca. Y ese movimiento, aparentemente menor en términos absolutos, podría ser la pieza que decida quién preside la Junta y en qué condiciones.

Provincia a provincia: donde se cuecen las habas

Almería es donde más nervios hay en las filas socialistas. En 2022, VOX se quedó a 5.000 votos de conseguir un escaño. Una distancia que, en el contexto actual, puede recortarse sin demasiado esfuerzo.

En Cádiz, el PP logró su último diputado por apenas 1.000 votos frente al PSOE hace cuatro años. Un margen tan estrecho que cualquier pequeño desplazamiento lo volatiliza.

Málaga suma su propia complejidad. El desgaste socialista por el retraso del AVE y las críticas al ministro Óscar Puente han dejado huella en una provincia donde VOX puede actuar como elemento perturbador del equilibrio.

En Jaén, uno de los dos bastiones donde el PSOE conserva la diputación provincial, hay inquietud real ante la posibilidad de perder un escaño. Y en Segovia y Salamanca, los socialistas quedaron en 2022 a 2.275 y 2.688 votos del PP respectivamente. Si VOX crece y fragmenta el voto de derechas, el reparto puede cambiar de forma inesperada para todos.

El problema de Montero

Hace poco más de un año, María Jesús Montero llegó a la candidatura socialista como tabla de salvación de un PSOE andaluz que acumulaba desgaste. La idea era clara: ganar un diputado más en cada provincia respecto a los 30 que logró Juan Espadas, lo que situaría al partido en 38 escaños.

Ese objetivo hoy parece lejano.

Ninguna encuesta, ni las públicas ni las que circulan en los archivos internos de los partidos, coloca al PSOE por encima de los 40 escaños. Los dirigentes socialistas reconocen en privado que alcanzar la meta está «complicado». El peso de la financiación autonómica, la falta de precampaña de Montero y el desgaste del Gobierno de Sánchez han recortado unas expectativas que ya eran modestas.

La apuesta de Moreno Bonilla

Mientras el PSOE gestiona sus expectativas a la baja, Juanma Moreno ha aumentado la apuesta. El presidente de la Junta huele la mayoría absoluta —55 escaños— y ha orientado toda su estrategia hacia ese horizonte. Su narrativa es simple: VOX será un actor menor en el próximo gobierno andaluz, un partido residual al que no habrá que ceder demasiado.

Pero en el PP recuerdan lo que pasó en Extremadura. Quedarse cerca de la mayoría absoluta no garantiza gobernar, especialmente cuando VOX llega a las negociaciones con su propio manual y sin prisa por firmar.

Abascal complica el tablero

Santiago Abascal ha intensificado su presencia en la campaña andaluza con un discurso que busca desmontar el argumento más repetido contra su partido: que VOX no quiere gobernar, que prefiere la oposición cómoda al desgaste del poder.

El líder de VOX insiste en que su partido está dispuesto a asumir responsabilidades, pero advierte que las negociaciones con el PP serán «complejas» si antes no se restablece la confianza rota tras lo ocurrido en Castilla y León, donde acusa a Mañueco de «soberbia» y de haber engañado a sus socios de gobierno.

El mensaje implícito es claro: esta vez, VOX no firmará en blanco.

Pedro Sánchez ha aprovechado la campaña para atacar al partido ultraderechista con munición gruesa, acusándolo de financiación irregular y de vínculos con el gobierno de Orbán en Hungría. «La patria del señor Abascal y su bandera son un billete de 500 euros», llegó a decir el presidente del Gobierno. Abascal respondió acusando al PP de librar una «guerra sucia» contra VOX en lugar de concentrarse en derrotar al PSOE, e instó a Feijóo a presentar una moción de censura contra Sánchez antes de dedicarse a «demonizar» a sus aliados naturales.

Aritmética con consecuencias

Lo que ocurra en esas seis provincias el 17 de mayo trasciende la simple aritmética electoral. Cada escaño que VOX gane o pierda en Almería, Cádiz o Málaga determinará si Moreno Bonilla gobierna con las manos libres o con las manos atadas. Y si las tiene atadas, la pregunta es a qué precio las libera.

Para VOX, estas elecciones son también una prueba de relevancia nacional. Demostrar que pueden crecer en Andalucía, que son un actor imprescindible en la negociación y que no se conforman con el papel de comparsa, les da munición de cara a futuras negociaciones autonómicas y, más adelante, generales.