Gus no necesita etiquetas. Necesita justicia.

Gus es laimagen de un guardia civil que jamás se escondió, que jamás bajó la cabeza y que jamás renunció a lo esencial: los derechos de sus compañeros y la dignidad humana y democrática que toda institución debe garantizar

Un guardia civil demócrata y valiente, perseguido por defender derechos: la historia de una desilusión anunciada

La reciente sentencia del Tribunal Supremo, que anula por ser “contraria a derecho” la medida cautelar de cese de funciones impuesta al guardia civil José Agustín Leal Piñeiro, vuelve a poner luz sobre una realidad incómoda: la persecución institucional que sufren quienes, dentro de la Guardia Civil, se atreven a reclamar derechos, dignidad profesional y libertades básicas.

La resolución deja claro que la medida se adoptó sin cumplir los requisitos legales esenciales, como el informe preceptivo del asesor jurídico cuando se trata de expedientes por falta muy grave . Ese incumplimiento no es un detalle técnico: es la prueba de una actuación precipitada, injustificada y dirigida contra un servidor público cuyo “delito” fue ejercer derechos fundamentales.

José Agustín -Gus- no es un agitador, ni un radical, ni un problema. Es un demócrata convencido, un guardia civil que cree en la institución y que ha dedicado años a defender mejoras laborales y derechos básicos para sus compañeros. Su trayectoria pública como portavoz y referente de JUCIL lo demuestra: siempre dio la cara, siempre habló con transparencia y siempre actuó desde la convicción de que la Guardia Civil merece modernidad, garantías y respeto.

Sin embargo, cuando llegó el momento decisivo, la asociación a la que entregó su tiempo, su voz y su prestigio —JUCIL— no estuvo a la altura.

Mientras él afrontaba un expediente disciplinario injusto, una medida cautelar anulada ahora por el Supremo y una campaña de desgaste personal, la organización que ayudó a levantar optó por el silencio, la distancia y la comodidad.

No hubo respaldo firme. No hubo defensa pública. No hubo solidaridad real. Solo una decepción profunda: la de comprobar que quienes se llenan la boca hablando de derechos y valentía, a veces se esconden cuando la valentía se vuelve necesaria.

La sentencia no solo repara una injusticia. Desenmascara un modo de actuar que busca intimidar a quienes reclaman lo que es justo. Y también marca un antes y un después para José Agustín: la constatación de que su compromiso con la democracia y los derechos de los guardias civiles era sincero… pero no siempre correspondido por quienes deberían haber estado a su lado.

Hoy, su caso simboliza algo más grande: la lucha de un profesional íntegro frente a un sistema que castiga la disidencia y frente a una asociación que olvidó sus propios principios.

Y aun así, José Agustín -Gus- sigue en pie. Porque la dignidad no se archiva. Porque la verdad no caduca. Y porque la democracia, incluso dentro de un cuerpo armado, también necesita voces valientes que se nieguen a callar.