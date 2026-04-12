RUPTURA YA.

El alto Tribunal de derechos humanos condenó a España sentencia 69966-01 y el TC también, y no se ejecutaron nunca. Esto es sin más corrupción dentro de un estado a la deriva.

Durante más de cuatro décadas, desde la aprobación de la Constitución, existe un colectivo que ha vivido en un limbo jurídico intolerable: los guardias civiles democráticos. Un cuerpo sometido a disciplina abusiva e ilegal como señaló la sentencia del TEDH, pero utilizado políticamente por los gobiernos de turno; un colectivo al que se le negó sistemáticamente el ejercicio de derechos fundamentales que sí se reconocieron desde el primer día a otros cuerpos del Estado.

Mientras los jueces podían entrar y salir de la política a voluntad, mientras se permitían cinco huelgas ilegales sin consecuencia alguna, a los guardias civiles que reclamaban derechos constitucionales se les encarcelaba, se les expulsaba o, en los episodios más oscuros de nuestra historia reciente, se les ingresaba en psiquiátricos sin diagnóstico facultativo, víctimas de una auténtica epidemia constitucional que jamás existió en catálogo clínico alguno.

La realidad es incómoda, pero incontestable: España ha permitido durante décadas que no se ejecutaran sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencias que reconocían de pleno derecho libertades básicas a quienes servían al Estado.

Cada gobierno miró hacia otro lado. Cada dirección general se benefició del silencio. Cada incumplimiento consolidó una injusticia histórica.

Hoy, cuando la Ley Orgánica 5/2024 reconoce por fin lo que siempre debió ser evidente, la pregunta ya no es si hubo represión: la pregunta es qué vamos a hacer para que no vuelva a ocurrir. Porque la reparación no puede ser parcial. Porque la memoria democrática no puede ser selectiva. Porque ningún guardia civil democrático puede quedar atrás. Y porque, a estas alturas, solo cuatro medidas reales permitirían conquistar de una vez por todas las reivindicaciones históricas:

1. Ejecución íntegra y automática de todas las sentencias del TC y del TEDH relacionadas con derechos fundamentales en la Guardia Civil. 2. Creación de una Comisión de la Verdad que documente, reconozca y repare la represión sufrida por los guardias civiles democráticos. 3. Revisión y anulación de todas las sanciones, expulsiones y expedientes derivados del ejercicio de derechos constitucionales. 4. Garantía legal de no repetición, con mecanismos de control independientes y transparencia absoluta en la actuación de mandos y órganos disciplinarios. Sin estas cuatro medidas, todo lo demás será maquillaje institucional.

La ciudadanía exige transparencia. Los cuerpos policiales exigen dignidad. El Estado exige limpieza. Y la democracia exige memoria.

Por eso, el mensaje es claro y rotundo: Ruptura ya. Ruptura con la opacidad. Ruptura con la impunidad. Ruptura con la injusticia histórica. No se trata de dividir, sino de regenerar. No se trata de confrontar, sino de cumplir la ley. No se trata de privilegios, sino de derechos.

Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen la obligación —y el deber moral— de defender la legalidad, la transparencia y la limpieza institucional. Y eso empieza por casa.

Para finalizar Ya. Ruptura ya. Y ruptura también con un modelo organizativo que ha negado durante décadas algo tan elemental como órganos reales de expresión y representación profesional. Porque ningún cuerpo del Estado puede funcionar en el siglo XXI sin estructuras democráticas básicas, sin derechos constitucionales plenamente reconocidos —incluida la libertad sindical y la posibilidad de integrarse en organizaciones representativas de carácter general— y sin una reforma profunda que haga a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado más eficientes, más eficaces y más adaptadas a las necesidades de este tiempo.

Ruptura ya, para que los derechos no dependan de la voluntad política del momento, sino de garantías sólidas, permanentes y ejecutivas. Ruptura ya, para que la dignidad profesional deje de ser una excepción y pase a ser la norma.