El sindicalismo que perdimos.

Veteranos del sindicalismo policial recuerdan una época de lucha real, marcada por el riesgo personal y la defensa firme de los derechos colectivos.

No sé dónde voy, pero sí que estoy en mi camino.

Soy un “viejo” sindicalista. Desde 1978, cuando me uní en la clandestinidad al SUP, he estado comprometido con la defensa de mis compañeros. Nunca estuve liberado. El sindicalismo, para nosotros, no era un modo de vida ni una carrera profesional: era un compromiso. Tras cada servicio, dedicábamos horas —robadas a nuestras familias— a la lucha colectiva. Esa era la realidad.

Formé parte del SUP ya legalizado hasta que, tras la marcha de Paco Antonio, entonces Secretario de Reivindicaciones, quien se fue cansado de que no se aplicara una línea más firme, decidimos no romper el sindicato y fundar el S.D.P. Años más tarde, este se integraría en la U.F.P., donde asumí responsabilidades como vocal en el comité provincial de Madrid y también a nivel nacional en el comité de garantías estatutarias.

Con el tiempo, y hastiado del rumbo que tomaba el sindicalismo, decidí apartarme durante unos años. Regresé en 2018, impulsado por el acuerdo de equiparación firmado por los sindicatos. Aquello fue, sin duda, la mayor traición a quienes estábamos en segunda actividad y en la reserva.

Hoy, el sindicalismo que se practica no me representa. No creo que acudir a una misa de uniforme sea la mejor forma de reivindicar derechos. Y lo digo con conocimiento de causa. Porque he vivido lo que era el sindicalismo de verdad.

Recuerdo perfectamente cuando asesinaron a varios guardias civiles. A través de la radio de los vehículos, pedimos que, al finalizar el servicio, acudiéramos a la Dirección General de la Guardia Civil para dar el pésame a sus familias. Sabíamos el riesgo que asumíamos: los indicativos de los vehículos estaban controlados y cualquier comunicación podía ser rastreada. Aun así, no dudamos. Lo importante eran nuestros compañeros.

Cuando llegamos, se nos prohibió la entrada. Ante nuestra protesta, comenzaron a acudir medios de comunicación: la Cadena SER, Hora 25, Diario 16… Aquella concentración no estaba autorizada, y lo sabíamos. Nos la volvimos a jugar. Al día siguiente, la Dirección General negó todo lo sucedido.

Ese era el sindicalismo auténtico. Con el CESID vigilándonos —hoy CNI— y con la amenaza real de expulsión del cuerpo para quien fuera identificado. Nos costó sangre, sudor y lágrimas conseguir algo tan básico como un órgano de representación: el Consejo de Policía. Porque el conducto reglamentario, todos sabemos lo que significaba. Basta recordar que al cabo Rosa le cayeron diez años de cárcel por pedir una asociación.

La primera votación para elegir representantes ya fue una decepción. Tres urnas y cuatro papeletas: comisarios, inspectores, subinspectores y policías. Aquello era un disparate. Sentí tanta indignación que estuve a punto de volcar las urnas, pero mi sentido democrático me lo impidió. Denuncié que aquello era una farsa. El presidente de la mesa llegó a amenazarme con expulsarme del colegio electoral, algo que no pudo hacer porque yo era representante sindical.

Los elegidos, si hubieran tenido dignidad, deberían haber abandonado el primer día en que se constituyó el Consejo. Un órgano paritario solo en apariencia, presidido por el ministro o su delegado, donde la administración siempre mantiene la mayoría. Un órgano consultivo, no vinculante, que sirve al Gobierno para aparentar ante Europa que existe diálogo social, mientras que a los sindicatos les garantiza liberados y subvenciones en función de votos y representantes.

Y esos votos, cada vez menos, porque los compañeros están hartos. Hartos de un sistema que beneficia a quienes viven del sindicalismo. Porque hoy hay representantes que llegan a cobrar tres sueldos: el de policía, el del sindicato y los denominados gastos de representación, además de dietas por asistencia a plenos.

Este no es el sindicalismo por el que luchamos.

Por eso, el día 29 tenéis una oportunidad. Una oportunidad para dignificar la representación sindical. Para defender en la mesa algo tan justo como el reconocimiento de profesión de riesgo para quienes estamos en Clases Pasivas y para los que ingresaron antes de 2011.

Si no sois capaces de hacerlo, haced lo único digno que queda: marcharos a casa. Un saludo.