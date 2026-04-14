El deporte no puede ser refugio del odio.

El deporte, históricamente concebido como un espacio de encuentro, respeto y convivencia entre culturas, está siendo contaminado por discursos de odio que nada tienen que ver con sus valores fundacionales. Los recientes cánticos racistas y xenófobos escuchados en distintos encuentros deportivos en España no son hechos aislados, sino síntomas de un problema más profundo.

Desde el Sindicato Reformista de Policías (SRP) se ha alzado la voz con contundencia para condenar estos comportamientos, señalando especialmente la reiteración de ataques dirigidos contra personas de origen árabe o musulmán. No se trata únicamente de una falta de educación o civismo en determinados sectores de aficionados; estamos ante una manifestación clara de intolerancia que encuentra cada vez más espacios de expresión pública.

Resulta especialmente grave que estos comportamientos se produzcan en un contexto democrático, donde la igualdad y el respeto a la diversidad deberían ser pilares incuestionables. El hecho de que ciertos grupos se sientan legitimados para exteriorizar discursos racistas en eventos multitudinarios refleja una preocupante normalización de actitudes que atentan contra los derechos fundamentales.

El deporte no puede convertirse en altavoz de ideologías excluyentes ni en refugio de quienes pretenden dividir a la sociedad. Su esencia radica precisamente en lo contrario: en unir, en generar identidad colectiva desde la diversidad, en construir puentes donde otros levantan muros.

Además, minimizar estos episodios como incidentes puntuales supone un error de diagnóstico. La reiteración de estos comportamientos apunta a una deriva más amplia, una erosión progresiva de los valores democráticos que trasciende el ámbito deportivo y se infiltra en el conjunto del tejido social.

La Constitución española es clara en su artículo 14: todos los ciudadanos son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, religión o cualquier otra condición. Cuando en un estadio se vulnera este principio, no solo se está faltando al respeto a las personas directamente afectadas, sino al propio Estado de Derecho.

Por ello, la respuesta no puede ser tibia. Es imprescindible que los poderes públicos actúen con firmeza, aplicando las sanciones correspondientes y desarrollando políticas activas de prevención y concienciación. La tolerancia frente a la intolerancia no es neutralidad: es complicidad.

La lucha contra el racismo no es solo una cuestión legal, sino también ética y social. Y el deporte, por su enorme capacidad de influencia, debe ser parte de la solución, no del problema.

Porque cuando el odio se corea en un estadio y no se combate, lo que está en juego no es un partido, sino la dignidad de toda una sociedad.