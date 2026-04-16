17-M en Andalucía: El PP acaricia la mayoría absoluta, mientras el PSOE se desploma y VOX se lanza a por todas

A un mes de las elecciones autonómicas del 17 de mayo de 2026 en Andalucía, las encuestas revelan un panorama dominado por el Partido Popular, pero con cierta intriga.

Juanma Moreno lidera la carrera hacia la reelección, aunque la posibilidad de alcanzar la mayoría absoluta —que requiere 55 de los 109 escaños— está más que ajustada.

Todo depende de esos 15.000 votos que el propio PP considera determinantes en los restos provinciales. Por su parte, el PSOE de María Jesús Montero enfrenta un desplome que podría ser histórico, mientras que VOX, aunque consigue aumentar su representación, frena su ímpetu en comparación con otros territorios.

Las encuestas más recientes, como la de IMOP para El Confidencial, otorgan al PP un 42% de intención de voto y una estimación entre 53-55 escaños, lo que supone un ligero retroceso respecto a los 58 obtenidos en 2022, pero suficiente para una victoria clara. El barómetro de Centra, consultado por Europa Press, eleva esa cifra a entre 54-57 escaños, con un apoyo del 42,8%, solo 0,3 puntos menos que hace cuatro años. En El Mundo, Sigma Dos ve al PP revalidando la mayoría absoluta con entre 55-57 escaños y el mismo porcentaje del 42,8%, mientras que el PSOE se quedaría en torno a los 27-29 escaños, con un escaso 22,9%. En Cádiz, una encuesta realizada por Social Data para Publicaciones del Sur otorga al PP hasta 8 escaños, alcanzando un 42,2%, superando así sus resultados anteriores.

El desplome del PSOE ocupa los titulares. La situación para Montero es crítica, ya que hunde al partido en cifras entre el 21-23%, muy por debajo de los actuales 30 escaños y marcando un récord negativo en la historia autonómica andaluza. Dentro del PSOE andaluz ya se habla de un relevo tras las elecciones; la federación está activa pero resignada a intentar minimizar los daños. Fuentes internas reconocen que el perfil ministerial impuesto desde Moncloa desgasta a figuras como la de Montero, similar a lo ocurrido con Pilar Alegría en Aragón.

En cuanto a VOX, parece consolidar su papel como tercera fuerza política aunque con un ascenso más moderado: estimaciones apuntan a entre 17-20 escaños y un 15% de apoyo según Centra e IMOP. Aunque supera sus 14 asientos de 2022, se queda corto respecto al 17,5% registrado en diciembre de 2025. Su porcentaje del 15,4% resulta inferior al logrado en comunidades como Extremadura, Aragón o Castilla y León, mientras que el CIS andaluz lo limita al 8,8% en intención directa, posicionándose cuarto en provincias como Sevilla o Cádiz. A medida que se aproxima la campaña —con un mitin ya anunciado por Abascal en Málaga—, el partido liderado por Gavira podría arrebatar votos al PP en este tramo final.

La incertidumbre reina ante márgenes tan ajustados. Con los 109 escaños en juego, cada uno cuenta: si el PP cae a entre 52-53 escaños podría necesitar pactos, algo que intenta evitar Moreno repitiendo dinámicas observadas en otras comunidades. Por Andalucía de Maíllo se mantiene estable entre los 5-6 escaños (7,8-8,1%), mientras que Adelante oscila entre los dos y tres (5,7-6,3%). En Cádiz, VOX casi duplica su porcentaje hasta alcanzar el 15,2%, acercándose peligrosamente al PSOE; además, un posible escaño para los recién llegados de 100×100 Unidos podría ser una sorpresa inesperada.

Para ilustrar las proyecciones más relevantes, esta tabla resume los rangos estimados según las encuestas recientes:

Partido Escaños (Centra/Sigma Dos/IMOP) % Voto aproximado PP 54-57 / 55-57 / 53-55 42-42,8% PSOE 26-27 / 27-29 / 26-27 21-22,9% Vox 17-20 / 17-19 / 18-20 15-15,6% Por Andalucía 5-6 / 5-6 / 5-6 7,8-8,1% Adelante 2-3 / 2 / 2-3 5,7-6,3%

En cuanto a quién debería presidir la Junta tras las elecciones, Moreno arrasa con una preferencia del 39,9%, frente al escaso respaldo del 17,6% hacia Montero. Los restos provinciales —cruciales en Cádiz, Sevilla o Granada— serán determinantes para saber si el PP gobernará en solitario o si VOX recuperará protagonismo tras su irrupción en el panorama político andaluz hace cinco años.

Por cierto: recordemos que en las elecciones de hace un año VOX pasó de tener pronosticados hasta 22 escaños a quedarse con solo catorce; hoy parece haber un electorado más movilizado y eso reduce notablemente el margen de error. Andalucía representa cerca del veinte por ciento del censo nacional y podría retrasar las generales si Sánchez experimenta algún descalabro significativo. Además hay que prestar atención: el CIS andaluz ha realizado unas seis mil entrevistas y coincide con otros sondeos sobre ese frenazo socialista actual. Para más información y análisis detallados sobre las encuestas consulta este artículo sobre encuestas en RTVE.

La comunidad andaluza se prepara para una noche electoral donde cada voto puede resultar crucial.