Fumata blanca en Extremadura: PP y VOX sellan un pacto de gobierno, que hace presidenta a Guardiola y vicepresidente a Fernández

Fumata blanca. Después de meses de bloqueo, dos investiduras fallidas y unas negociaciones que pusieron a María Guardiola al borde de las lágrimas en la Asamblea, Extremadura tiene gobierno. El PP y VOX han cerrado un acuerdo de coalición que eleva a Guardiola a la presidencia de la Junta y coloca a Óscar Fernández, portavoz de VOX en la Asamblea, en la vicepresidencia.

No es solo un pacto regional. Es una señal. La primera coalición entre PP y VOX tras unas elecciones autonómicas, el modelo que Aragón y Castilla y León están a punto de replicar y el ensayo general de lo que puede ocurrir a nivel nacional cuando Pedro Sánchez y su cuadrilla dejen de ocupar La Moncloa.

Lo que tardó en llegar y lo que significa

El camino hasta aquí fue tortuoso. Las elecciones del 21 de diciembre dejaron a Guardiola sin mayoría absoluta. VOX bloqueó su investidura en dos ocasiones, generando una parálisis que amenazaba con convertirse en el primer fracaso de gestión del bloque conservador en Extremadura. Para evitar el caos administrativo, ambos partidos pactaron un decreto-ley que permitió al gobierno en funciones seguir operando los servicios públicos mientras duraban las negociaciones.

Las conversaciones discretas tras la Semana Santa, con los líderes nacionales de ambos partidos presentes en la sombra, desatascaron el acuerdo. El resultado es un texto concreto, con propuestas detalladas, plazos y partidas presupuestarias. No un documento de intenciones. Un programa de gobierno real.

El reparto: VOX con carteras de peso

VOX se lleva la vicepresidencia, que engloba Familia, Asuntos Sociales y Desregulación Administrativa, y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural. No son carteras decorativas. Son áreas con capacidad real de transformar la vida cotidiana de los extremeños.

La desregulación administrativa es especialmente relevante en una región donde el sector agrario, la industria y los autónomos llevan años pidiendo oxígeno burocrático. Los autónomos extremeños ya la celebran como «oxígeno fresco». Y la vuelta de VOX a la gestión forestal, que ya lideró antes de la ruptura del gobierno de coalición en 2024, cierra un ciclo con aprendizaje acumulado.

El PP conserva la presidencia y las consejerías de sanidad, seguridad y fiscalidad, con planes específicos para atajar el colapso sanitario y aplicar rebajas impositivas. Guardiola manda. Fernández impulsa. El equilibrio está diseñado para durar.

Aragón y Castilla y León: los siguientes en la lista

Extremadura no es un caso aislado. Es el primero de una serie.

En Aragón, las negociaciones entre PP y VOX apuntan a un pacto inminente siguiendo el mismo modelo. En Castilla y León, ya han acordado la dirección de las Cortes y las conversaciones sobre el reparto de gobierno avanzan con la lección extremeña como referencia. Fuentes cercanas a las negociaciones señalan que los dos nuevos gobiernos de coalición podrían estar funcionando antes del 1 de mayo, cuando arranca la campaña andaluza.

El timing no es casual. Tres gobiernos regionales de PP y VOX funcionando con normalidad cuando Andalucía vaya a las urnas es el mejor argumento posible contra el relato del caos que intenta vender la izquierda. Juanma Moreno podrá señalar a Extremadura, Aragón y Castilla y León y decir: así es como se gobierna cuando el centroderecha suma.

La lección que ambos partidos han aprendido

Lo que diferencia este acuerdo de los fallidos anteriores es la actitud con la que ambas partes llegaron a la mesa. Menos ruido, más acción. Menos exigencias maximalistas en los titulares, más trabajo técnico en los despachos. VOX aprendió que el bloqueo tiene un coste electoral que no puede ignorar. El PP aprendió que gobernar en solitario cuando no se tienen los números es una quimera.

Santiago Abascal ha demostrado con este pacto que su partido puede ser un socio de gobierno responsable cuando decide serlo. Guardiola ha demostrado que puede llegar a acuerdos sin renunciar a lo esencial. Los dos han ganado. Y Extremadura también.

La senda hacia La Moncloa

Pero la mirada de este pacto no se queda en Badajoz ni en Cáceres. Apunta más lejos.

Sánchez lleva en La Moncloa aferrado a una aritmética parlamentaria construida sobre pactos con independentistas, herederos políticos del terrorismo y partidos sin más agenda que sus propios intereses territoriales. Esa aritmética es frágil, costosa y está siendo erosionada semana a semana por los juicios del Tribunal Supremo, la corrupción que aflora en cada sesión del caso Ábalos y el desgaste acumulado de un Gobierno que lleva años gobernando en modo supervivencia.

Cuando lleguen las elecciones generales, previsiblemente en un superdomingo con las municipales en mayo de 2027 o en el otoño de ese año, el centroderecha necesitará demostrar que sabe gobernar junto. Que PP y VOX pueden sumar sin bloquearse, sin espectáculos y sin que el país se detenga mientras negocian.

Extremadura acaba de demostrar que es posible. Aragón y Castilla y León están a punto de confirmarlo. Y Andalucía, si Moreno logra la mayoría absoluta el 17 de mayo, añadirá otro argumento al relato de un centroderecha que gobierna, que gestiona y que tiene un proyecto para España.

La fumata blanca de Extremadura es el primer aviso para Sánchez. El humo que anuncia que el tiempo se acaba.

Reparto de carteras y compromisos clave

El acuerdo establece un gobierno equilibrado:

Vicepresidencia de Vox : Familia, Asuntos Sociales y Desregulación. Centrada en apoyo social y eliminación burocrática.

: Familia, Asuntos Sociales y Desregulación. Centrada en apoyo social y eliminación burocrática. Consejería de Vox : Agricultura, Ganadería y Medio Natural. Prioridad para el sector rural extremeño.

: Agricultura, Ganadería y Medio Natural. Prioridad para el sector rural extremeño. El PP conserva la presidencia y otras áreas importantes, haciendo hincapié en sanidad y seguridad.