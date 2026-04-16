¡Por fin un presidente regional mira por los autónomos! López Miras apoyará a los que se pongan malos

Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, ha tomado una decisión importante para apoyar a los autónomos en un momento crítico.

En su intervención en la Asamblea Regional de este 15 de abril, comunicó que el Gobierno autonómico se hará cargo del coste de la cuota de la Seguridad Social durante los dos primeros meses de baja médica por enfermedad o accidente. Esta ayuda directa, que puede alcanzar los 700 euros por beneficiario, está destinada a los 106.370 autónomos registrados en la región y se anunciará oficialmente en las próximas semanas con un presupuesto asignado de 2 millones de euros.

Esta medida surge ante una situación habitual: muchos emprendedores continúan cotizando a pesar de no tener ingresos durante su incapacidad temporal. López Miras no dudó en criticar el «maltrato» que el Gobierno central dispensa a este colectivo, esencial para la creación de empleo y dinamización económica, y presentó esta iniciativa como un complemento a otras acciones anteriores, como la Cuota Cero Ampliada, que cubre los dos primeros años de cotización para nuevos autónomos, así como los 2,7 millones de euros destinados al sector del comercio.

En medio de tensiones económicas acentuadas por la guerra en Irán, Murcia no se queda atrás. López Miras ha puesto en marcha un plan de choque que incluye:

Aplazamiento y fraccionamiento de tributos autonómicos como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o Actos Jurídicos Documentados.

Bonificaciones en tasas para sectores perjudicados por el aumento energético, como agricultura y pesca.

Líneas de crédito con entidades financieras para cubrir gastos relacionados con energía, transporte y capital circulante.

Bono temporal destinado a empresas exportadoras, ante el impacto que esto tiene en casi 600 compañías murcianas.

Estas medidas tienen como objetivo proteger el tejido productivo local mientras se exige al Ejecutivo central que aplique rebajas fiscales en el IVA energético, suspenda impuestos sobre la generación eléctrica y ofrezca bonificaciones en hidrocarburos. En este anuncio detallado sobre la cuota de autónomos en baja, López Miras enfatiza la urgencia de actuar con prontitud.

El impacto podría ser significativo. Los autónomos murcianos, pilar fundamental del empleo regional, evitan así un gasto forzado en tiempos difíciles. A diferencia de otras comunidades, donde Madrid ofrece hasta 140.000 euros para ayudar a negocios consolidados durante más de tres años, aquí se prioriza la protección inmediata ante contratiempos.

Medida Beneficiarios Presupuesto Cuota en baja médica 106.370 autónomos 2 millones € Cuota Cero Ampliada Nuevos autónomos No especificado Apoyo al comercio Autónomos comerciales 2,7 millones €

López Miras también anunció refuerzos para el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS), con la incorporación de 30 bomberos antes del verano y procedimientos extraordinarios para plazas temporales.

Curiosamente, esta iniciativa llega justo cuando los autónomos celebran el Día Europeo de la Libertad de Emprendimiento. En Murcia, el 80% del tejido productivo depende de pymes y autónomos. Un dato curioso: la cuota media mensual ronda los 300 euros, lo que convierte estos 700 euros en un auténtico salvavidas para muchos.