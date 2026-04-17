Las claves del pacto PP-VOX en Extremadura: no al reparto de inmigrantes, MENAs a su casa, natalidad, perimero los españoles y rebajas fiscales

Sesenta y un puntos. Setenta y cuatro medidas. Cuatro presupuestos garantizados. Y un gobierno de coalición entre PP y VOX que demuestra, con la contundencia de los hechos, que cuando los dos partidos se sientan a trabajar en serio el resultado no es el caos que la izquierda lleva meses prediciendo. Es esto.

María Guardiola y Óscar Fernández, líder regional de VOX en Extremadura, firmaron el jueves en Mérida un acuerdo que pone fin a meses de parálisis y que inaugura un gobierno de coalición meticulosamente elaborado, con medidas concretas, plazos definidos y presupuestos asignados. No es un documento de intenciones. Es un programa de gobierno real.

Y es el modelo que Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal necesitan replicar en Aragón, en Castilla y León y, cuando llegue el momento, en La Moncloa.

Lo que demuestra Extremadura

El gran argumento de la izquierda contra los gobiernos de coalición entre PP y VOX siempre ha sido el mismo: son inviables, producen bloqueo, son inestables y tarde o temprano explotan. Extremadura acaba de desmontar ese argumento con datos.

El acuerdo alcanzado no es un parche de urgencia. Es un texto trabajado con precisión, que abarca desde la política migratoria hasta la fiscalidad, desde la sanidad hasta la protección de la central nuclear de Almaraz, desde la vivienda hasta el sector primario. Cada área tiene sus medidas, sus plazos y sus partidas presupuestarias. Cuatro presupuestos para cuatro años. Estabilidad garantizada.

Eso no es improvisación. Es gobernanza.

Las medidas que marcan la diferencia

El corazón del acuerdo en materia migratoria es una ruptura clara con la política del Gobierno de Sánchez. Extremadura no participará en el reparto de inmigrantes ilegales. No aceptará menores extranjeros no acompañados. No abrirá nuevos centros de acogida ni ampliará los existentes. Y trabajará por la repatriación mediante acuerdos bilaterales.

Se prohíbe el uso del burka y el niqab en espacios públicos autonómicos, una medida de defensa de la dignidad de la mujer que otros gobiernos europeos llevan años aplicando. Se establece un principio de prioridad nacional para acceder a ayudas, vivienda y prestaciones: diez años de arraigo para comprar vivienda protegida, cinco para alquilar. Se auditarán anualmente los gastos relacionados con la inmigración ilegal y se eliminarán las subvenciones a organizaciones que la fomenten.

Se suprimen las clases sobre cultura marroquí en los colegios. Medida de sentido común que refleja lo que piensa la mayoría silenciosa de los extremeños.

En el ámbito fiscal, el IRPF autonómico bajará 0,25 puntos anuales en los dos primeros tramos, acumulando hasta un 1% al final de la legislatura. El impuesto de Actos Jurídicos Documentados se reduce al 0,5% para viviendas habituales hasta 200.000 euros. Las guarderías de 0 a 3 años serán gratuitas. Las tasas de caza, la ITV y las licencias de obras también bajan. Y la ecotasa nuclear se reducirá un 30% anual hasta su eliminación, con el 50% de lo recaudado destinado a un fondo para Almaraz.

La sanidad y el campo: las dos prioridades regionales

Extremadura tiene una población envejecida y un sector primario que es la columna vertebral de su economía. El acuerdo los trata como lo que son: prioridades absolutas.

En sanidad, 500 millones extra anuales desde 2026. Mil quinientos nuevos profesionales sanitarios. Campañas quirúrgicas para atacar las listas de espera. Colaboraciones público-privadas para agilizar la atención. Es la respuesta concreta a uno de los problemas más sentidos por los extremeños, con recursos y plazos, no con promesas vacías.

En el campo, el acuerdo rechaza tanto el acuerdo UE-Mercosur como el Pacto Verde europeo, dos iniciativas que amenazan directamente la viabilidad del sector agrario extremeño. Se crea una Dirección General de Regadíos específica para Tierra de Barros y se priorizan los productos españoles en los comedores escolares. El sector primario extremeño tiene por primera vez un gobierno que habla su idioma.

VOX en la vicepresidencia: influencia real, no decorativa

VOX llega al gobierno con carteras que tienen capacidad real de transformar la región. La vicepresidencia, que engloba Servicios Sociales, Familia y Desregulación, y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural no son puestos secundarios. Son las palancas con las que Óscar Fernández podrá demostrar que su partido sabe gobernar.

La tarea de desregulación es especialmente relevante: auditar gastos innecesarios, reducir subvenciones a sindicatos y entidades improductivas y devolver oxígeno a autónomos y empresas que llevan años asfixiados por la burocracia. Los autónomos extremeños ya lo celebran. Con razón.

La protección de la central nuclear de Almaraz, fundamental para miles de empleos locales, queda garantizada en el acuerdo. Frente al delirio energético del Gobierno de Sánchez, que quiere cerrar las nucleares mientras apaga la luz del país, Extremadura toma el camino contrario.

El camino a La Moncloa

Pero la mirada de este pacto no se queda en Badajoz ni en Cáceres. Apunta mucho más lejos.

Aragón está a punto de cerrar un acuerdo similar siguiendo el modelo extremeño. Castilla y León avanza en la misma dirección. Y cuando lleguen las elecciones generales, previsiblemente en un superdomingo con las municipales en mayo de 2027 o en el otoño de ese año, el centroderecha necesitará demostrar que sabe gobernar en coalición con eficiencia y estabilidad.

Extremadura acaba de demostrar que es posible. Con 74 medidas concretas, cuatro presupuestos garantizados y un texto de 61 puntos que no deja ningún área sin cubrir. Sin bloqueo, sin caos, sin el espectáculo que la izquierda prometía que sería inevitable.

Tres gobiernos regionales de PP y VOX funcionando con normalidad cuando arranque la campaña andaluza el 1 de mayo son el mejor argumento contra el relato del caos. Juanma Moreno podrá señalar a Extremadura, Aragón y Castilla y León y decir lo que los datos avalan: así es como gobierna el centroderecha cuando suma.

Sánchez lleva en La Moncloa aferrado a pactos con independentistas y herederos políticos del terrorismo que tienen un coste democrático que los españoles conocen cada día un poco mejor, especialmente desde que el Tribunal Supremo empezó a desgranar lo que ocurría en Ferraz con los sobres de dinero.

El modelo de Extremadura es la respuesta. Meticuloso, estable, con medidas reales para problemas reales. El tipo de gobierno que España necesita a nivel nacional.

La fumata blanca de Mérida es el primer aviso.

Falta como mucho un año para las generales.

Y el centroderecha lleva ya ventaja.