EYA activa la vía judicial tras el rechazo del conflicto colectivo y alerta de una posible inconstitucionalidad del sistema.

Ruptura Ya. Es preciso que Policía y Guardia Civil, tengan derechos y puedan ejercitar sus funciones profesionales con independencia.

El sindicato Equiparación Ya (EYA) ha anunciado un giro decisivo en su estrategia tras el Pleno extraordinario del Consejo de Policía celebrado este 9 de abril de 2026. La organización denuncia que la Administración ha rechazado el conflicto colectivo sobre pagas extraordinarias y equiparación salarial “sin base jurídica suficiente”, consolidando —según afirman— un bloqueo institucional que podría vulnerar derechos constitucionales.

La intervención de EYA en el Pleno confirmó lo que el sindicato venía advirtiendo desde hace semanas: no habría solución real, se recurriría a excusas formales y se desplazaría el problema a escenarios futuros sin garantías. “No se ha resuelto el conflicto. No se han reconocido derechos. Se ha mantenido la desigualdad”, recoge la nota de prensa.

Pagas extraordinarias: la ley no lo impide, la Administración sí

Uno de los puntos centrales del conflicto es la inclusión de los complementos fijos y periódicos en las pagas extraordinarias. La Administración sostiene que la Ley Presupuestaria impide su abono, pero EYA rebate esta interpretación apoyándose en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Según el sindicato, el EBEP obliga a incluir todos los complementos fijos en las pagas extraordinarias, sin que exista norma alguna que excluya a la Policía Nacional. Además, recuerdan que el Supremo ha establecido que las leyes presupuestarias pueden fijar cuantías, pero no definir el contenido de las pagas. “Se ha aplicado la ley a todos los funcionarios, menos a la Policía Nacional”, denuncia EYA.

Jubilación y Clases Pasivas: un traslado sin garantías

Otro de los asuntos abordados fue la equiparación en materia de jubilación y la inclusión del colectivo en Clases Pasivas. La Administración ha pospuesto el debate a una mesa de trabajo prevista para el 29 de abril, reconociendo la dificultad técnica del proceso. Para EYA, este aplazamiento equivale a una falta de solución real: “Sin inclusión de Clases Pasivas, no hay igualdad. Sin plazos ni garantías, no hay solución”.

EYA fija una posición jurídica: nulidad e inconstitucionalidad

Ante el bloqueo, el sindicato ha elevado el tono y ha fijado una posición jurídica contundente. Ha solicitado formalmente: La nulidad del Reglamento del Consejo de Policía, por contravenir la Ley Orgánica 9/2015 y los principios democráticos de representación sindical. La elevación de una cuestión de inconstitucionalidad sobre las normas que limitan la capacidad negociadora de los policías nacionales, por posible vulneración de los artículos 14, 28.1 y 37 de la Constitución. La inclusión inmediata de todos los complementos fijos y periódicos en las pagas extraordinarias, con efectos retroactivos de cuatro años. La aplicación íntegra del EBEP como norma básica de obligado cumplimiento.

EYA sostiene que el funcionamiento actual del Consejo de Policía permite un “bloqueo sistemático” por parte de la Administración, vaciando de contenido la negociación colectiva en un ámbito donde el derecho de huelga está limitado.

Judicialización inmediata y conflicto colectivo indefinido

Tras la negativa expresa de la Administración, el sindicato anuncia que iniciará de forma inmediata acciones judiciales para reclamar: El abono íntegro de las cantidades adeudadas. La corrección del sistema de cálculo de las pagas extraordinarias. La impugnación del sistema de resolución de conflictos. La formulación de una cuestión de inconstitucionalidad ante los tribunales.

Paralelamente, EYA declara que el conflicto colectivo seguirá abierto de manera indefinida hasta lograr tres objetivos: equiparación salarial real, pagas extraordinarias completas y jubilación en igualdad, incluyendo Clases Pasivas.

Llamamiento a la unidad

El sindicato concluye con un mensaje dirigido al resto de organizaciones: se sumarán a todas las iniciativas que persigan la equiparación salarial, “sin protagonismos y sumando esfuerzos”, pero con una línea roja clara: no aceptar más bloqueos ni dilaciones.

“La vía institucional ha quedado agotada. Se activa la vía judicial para que sean los tribunales quienes se pronuncien”, afirma EYA, que advierte que este conflicto “solo se cerrará cuando se haga justicia”.