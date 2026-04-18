Pedid y se os dará. ¿Por qué no pedís?

Guardias Civiles expulsados e ingresados por la fuerza en los psiquiátricos del Régimen democrático por solicitar un derecho constitucional.

La historia reciente del movimiento democrático dentro de la Guardia Civil es, en sí misma, una paradoja constitucional. En plena transición, cuando España estrenaba su Constitución de 1978 y proclamaba derechos fundamentales para todos los ciudadanos, un colectivo esencial para la seguridad del Estado decidió ejercer algo tan básico como pedir. Pedir lo que la Constitución ya reconocía: el derecho de asociación profesional, un derecho que jueces, fiscales, médicos, docentes y cualquier otro cuerpo del Estado podían ejercer sin persecución.

Sin embargo, en el caso de la Guardia Civil, pedir se convirtió en delito.

El origen del conflicto: pedir un derecho constitucional.

A comienzos de los años ochenta, un grupo de guardias civiles planteó públicamente la necesidad de contar con asociaciones profesionales que defendieran sus intereses laborales y jurídicos. No pedían privilegios, sino equiparación con el resto de profesiones del país. La Constitución era clara: los derechos fundamentales se aplican a todos los ciudadanos, y cualquier limitación debía ser excepcional, proporcionada y justificada.

Pero la respuesta institucional fue radical: encarcelamientos masivos, expulsiones, traslados forzosos y persecuciones disciplinarias. La llamada Operación Columna dejó un rastro de actuaciones que diversos análisis jurídicos y testimonios han calificado como incompatibles con un Estado de derecho.

El “gulag” psiquiátrico y la invención de la “epidemia constitucional”.

Uno de los episodios más controvertidos fue el uso de psiquiátricos militares para internar forzosamente a guardias civiles que reclamaban derechos constitucionales. Según múltiples testimonios y documentación aportada en recursos posteriores, se llegó a justificar estos internamientos con una supuesta patología denominada “epidemia constitucional”, una etiqueta sin base médica ni científica.

Estos internamientos se realizaron sin autorización sanitaria válida, sin diagnóstico real y sin garantías procesales. La finalidad, según los afectados, era neutralizar la reivindicación democrática mediante un mecanismo de descrédito personal y profesional.

Los tribunales hablaron: el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

A pesar de la dureza de la represión, los recursos llegaron a las más altas instancias.

Sentencia del Tribunal Constitucional (RA 871/90)

El Tribunal Constitucional reconoció que los guardias civiles tenían razón en aspectos esenciales de sus reclamaciones. La sentencia supuso un aval jurídico a la reivindicación democrática.

Sentencia del TEDH (69966/01, año 2021)

Décadas después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por detenciones ilegales en un caso directamente relacionado con estas actuaciones. Además, el TEDH señaló que: La Guardia Civil no es un cuerpo militar a efectos de derechos fundamentales. No se le puede aplicar el Código Penal Militar en misiones propias de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La jurisdicción castrense no puede extenderse a funciones policiales.

Estas afirmaciones, de enorme relevancia jurídica, confirmaban lo que los guardias civiles democráticos habían defendido desde los años ochenta.

Sentencias que brillaron… pero no se cumplieron

A pesar de su contundencia, estas resoluciones quedaron enterradas en el papel. Diversos análisis históricos señalan que el poder ejecutivo de la época, bajo el mandato de Felipe González, no ejecutó plenamente las sentencias. El poder judicial, según estos mismos análisis, se alineó con el ejecutivo, generando un escenario que muchos juristas han descrito como una ruptura de facto del Estado de derecho en este ámbito concreto.

El pacto posterior y la neutralización del movimiento democrático.

Tras la sentencia del TEDH de 2001, surgió un nuevo escenario. Según diversas fuentes, algunas asociaciones de guardias civiles alcanzaron un acuerdo con el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Ese pacto, según los críticos, tuvo un efecto directo: Desactivó los avances logrados en los tribunales. Limitó el alcance real del derecho de asociación. Consolidó un modelo asociativo burocrático, dependiente y poco representativo.

El resultado fue que el colectivo quedó con derechos restringidos, sin capacidad real de negociación y con una estructura asociativa que no reflejaba la voluntad de la mayoría. La abstención masiva en los procesos de representación interna es, para muchos analistas, el síntoma más claro de esta desconexión.

Una burocracia asociativa que no representa al cuerpo.

El modelo actual ha derivado en: Asociaciones con escasa representatividad real. Estructuras internas que, según sus críticos, funcionan como tribus corporativas. Un sistema que no impulsa la adaptación de la Guardia Civil al Estado de derecho, sino que la mantiene en un limbo jurídico e institucional.

Mientras tanto, cualquier avance en derechos laborales o profesionales se obtiene únicamente a través de los tribunales, con años de retraso y un desgaste enorme para los afectados.

El nicho parasitario: pleitos eternos y profesionales del conflicto

Este escenario ha generado un ecosistema donde proliferan: Procedimientos judiciales interminables. Profesionales del derecho y entornos paralelos que, según diversas críticas, han encontrado un nicho económico en la litigiosidad permanente. Un modelo que incentiva el conflicto en lugar de la solución institucional.

Para muchos observadores, este es el verdadero “cáncer” del sistema: un círculo vicioso donde la falta de derechos genera pleitos, los pleitos generan negocio y el negocio perpetúa la falta de derechos.

Conclusión: Pedid y se os dará… pero ¿por qué no pedís? La pregunta final no es retórica: ¿Por qué un colectivo que ya ganó en los tribunales no exige el cumplimiento de lo conquistado?

La historia demuestra que pedir derechos no fue el problema; el problema fue la reacción del Estado ante esa petición. Pero también demuestra que, cuando se pidió, se ganó. Y que las sentencias siguen ahí, esperando ser ejecutadas. Sentencia del Cabo Rosa, TC. RA 871/90 y la del TEDH 69966/01.

La democracia no se concede: se ejerce. Y si no se pide, no se da.