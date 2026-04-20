17-M en Andalucía: El popular Moreno juega al póker con la mayoría absoluta a un mes de las autonómicas

Vaya por delante, que los sondeos que salen este lunes 20 de abril de 2026 son -casi sin excepción- pagados por medios y personajes que suelen vituperar a Santiago Abascal y añoran el bipartidismo, pero no se puede solo por eso echar en saco roto los datos que dan las encuestas.

Y estas, y de forma destacada la de ABC, dan a Juanma Moreno entre 54 y 58 escaños.

La mayoría absoluta está en 55.

La diferencia entre gobernar cuatro años con las manos libres o tener que negociar cada decreto con VOX puede ser de un escaño.

O de dos. O de los restos provinciales que se decidan por unos cientos de votos en Almería, Cádiz o Jaén.

Andalucía vota el 17 de mayo.

Y falta la campaña.

Eso, en política, es mucho.

Lo que dicen las encuestas

El barómetro de la Fundación Centra, el CIS andaluz, sitúa al PP entre 54 y 57 escaños. La última encuesta de GAD3 para ‘ABC’ lo eleva hasta 56-58. El margen es favorable, pero no cómodo. Una horquilla que deja la mayoría absoluta en tierra de nadie: al alcance o por debajo, según el día y según la movilización.

Moreno es el único candidato que aprueba en valoración ciudadana con un 6,2 sobre 10. María Jesús Montero no llega a 3,2. El presidente andaluz tiene un reconocimiento del 94,9% en la comunidad, una cifra que en siete años de gobierno resulta casi inverosímil. Uno de cada cinco votantes socialistas lo prefiere como presidente de la Junta. Eso no es un dato menor. Es una fractura.

El PSOE se encamina hacia su peor resultado histórico en Andalucía: entre 26 y 27 escaños sobre los 30 actuales. Una caída cercana al 10% que refleja el agotamiento de una candidata que no ha conseguido movilizar a su propio electorado y que carga con el lastre del Gobierno de Sánchez en una región donde la gestión del PP ha demostrado que las cosas pueden funcionar de otra manera.

La izquierda fragmentada completa el mapa sin grandes novedades. Por Andalucía, que aglutina a Sumar, Izquierda Unida y Podemos bajo la candidatura de Antonio Maíllo, se mantendría en cinco o seis escaños. Adelante Andalucía, liderada por José Ignacio García, mejoraría ligeramente hasta tres diputados. Números que no cambian la foto general.

La incógnita que los sondeos no resuelven: Abascal

VOX aparece en las encuestas estancado en torno al 15%, entre 17 y 20 escaños. Una mejora respecto a 2022 en términos absolutos pero una posición de debilidad relativa comparada con otras comunidades donde el partido de Abascal tiene más implantación.

Si esos números se mantienen el 17 de mayo, Moreno tiene muchas posibilidades de alcanzar la mayoría absoluta por sí solo.

El problema es que esos números pueden no mantenerse.

Santiago Abascal ha anunciado una campaña «pueblo a pueblo», con presencia directa en todas las provincias andaluzas, sin depender de los focos mediáticos que no le son favorables y construyendo el mensaje desde abajo. Es la estrategia que VOX ha utilizado en otras citas electorales con resultados que superaron sistemáticamente las previsiones de los sondeos.

El voto de VOX es un voto que se activa en campaña. Que responde a la intensidad del discurso. Que los modelos estadísticos tienden a subestimar porque captura mal a electores que no participan en encuestas telefónicas. Abascal en modo campaña es un animal político diferente al Abascal de los barómetros de marzo. Y la distancia entre las encuestas previas y el resultado real en las urnas ha sorprendido al alza en más de una ocasión.

Si VOX recupera terreno durante las próximas semanas, si el discurso sobre inmigración, seguridad e identidad nacional cala más de lo que los sondeos reflejan, el escenario cambia. No necesariamente en el ganador, que seguirá siendo Moreno. Sino en si ese ganador necesitará o no sentarse a negociar.

Los restos provinciales: donde se decide todo

Y luego está la aritmética más fina. La que no aparece en los titulares pero que decide quién se lleva el último escaño en cada provincia.

En Almería, Cádiz, Málaga y Jaén, los últimos diputados se reparten por márgenes de cientos de votos. Un movimiento mínimo del electorado puede cambiar si ese escaño va al PP, al PSOE o a VOX. Y en una elección donde la mayoría absoluta está en 55 y las encuestas dan al PP entre 54 y 58, cada uno de esos restos provinciales tiene un peso específico enorme.

Moreno lo sabe. Por eso lleva semanas pidiendo a sus votantes que no se relajen. Que no se vayan a la playa el 17 de mayo. Que los 15.000 votos que pueden hacer la diferencia entre gobernar solo o depender de otros están repartidos por las ocho provincias andaluzas y que cada uno cuenta.

El efecto Sánchez: nacional vs. regional

Hay un dato que complica la lectura: a nivel nacional, el PSOE recupera posiciones. El conflicto en Irán y la posición internacional de Sánchez le han dado un repunte en las encuestas generales, hasta 110 escaños, y su popularidad ha subido al 28,4%, su mejor dato en diez meses.

Ese viento no está llegando a Andalucía con la misma intensidad. Moreno ha construido durante siete años una imagen de líder autónomo que defiende los intereses regionales sin estridencias ni ataduras partidarias. Un presidente que aprueba con 6,2 cuando su candidata rival no llega a 3,2 no es solo una ventaja electoral. Es una distancia que la campaña difícilmente va a cerrar.

El «yerno perfecto» de la política andaluza, como lo describen quienes le conocen, ha logrado que un 94,9% de los andaluces le reconozca y que uno de cada cinco votantes socialistas prefiera que siga en la Junta. Eso no se construye en campaña. Se construye gobernando.

La noche del 17 de mayo

Dos escenarios posibles. Si las encuestas aciertan y VOX no sorprende al alza en campaña, Moreno puede alcanzar la mayoría absoluta y empezar la legislatura con las manos libres. Si Abascal hace su trabajo «pueblo a pueblo» y recupera el voto que los sondeos le dan perdido, el PP puede quedarse en 53 o 54 escaños y necesitar negociar.

En el primer caso, Andalucía da a Feijóo el mejor argumento posible de cara a las generales: que el centroderecha puede gobernar sin depender de nadie. En el segundo, el debate sobre cómo gestionar la relación PP–VOX volverá al centro de la política nacional justo cuando la campaña andaluza termine.

Falta la campaña. Y la campaña, con Abascal pueblo a pueblo y la maquinaria del PP movilizando cada voto que puede, tiene capacidad para mover el marcador en cualquier dirección.

El 17 de mayo sabremos. Hasta entonces, las encuestas son una fotografía. Y las fotografías se quedan viejas muy rápido.