PP y VOX cierran un acuerdo de Gobierno en Aragón, que arrincona a Sánchez y acerca al centroderecha a La Moncloa

Dos meses y medio después de las elecciones del 8 de febrero, Aragón tiene gobierno.

Jorge Azcón repite como presidente. Alejandro Nolasco, máximo responsable de VOX en la comunidad, asume la vicepresidencia.

Y esta tarde ambos comparecen en el Palacio de la Aljafería para detallar un acuerdo que llega antes del Día de San Jorge, el 23 de abril, la festividad aragonesa que nunca ha vivido sin Ejecutivo constituido.

Setenta y cinco días de negociación. Mucho menos que los más de cien que necesitó Extremadura. Y el mismo resultado: un gobierno de coalición entre PP y VOX sólido, con programa concreto y con estabilidad garantizada hasta 2030.

🔴 ÚLTIMA HORA | VOX consigue que Aragón se convierta en la segunda región de España que garantice la prioridad nacional con un histórico acuerdo de gobierno. pic.twitter.com/q9rDYlOwkY — Bipartidismo Stream (@Bipartidismo_) April 22, 2026

Lo que dicen las urnas y lo que refleja el pacto

Las elecciones del 8 de febrero dejaron un mandato claro. El PP obtuvo 26 escaños. VOX subió a 14, un crecimiento de siete escaños que convierte al partido de Abascal en la segunda fuerza de Aragón. Juntos suman una mayoría que el electorado aragonés decidió conscientemente y que este pacto materializa.

La vicepresidenta en funciones Mar Vaquero lo resumió con precisión: «Está a punto de cerrarse y refleja lo que han decidido las urnas».

Eso es exactamente lo que es este acuerdo. No una imposición ni una negociación tortuosa entre partidos enfrentados. Es la traducción a gobierno de un resultado electoral que los aragoneses produjeron deliberadamente.

Santiago Abascal, que adelantó en Antena 3 que el acuerdo estaba «muy avanzado», lo confirmó pocas horas después pese a un percance doméstico que describió con humor como «mucha sangre pero ridículo». La imagen del líder de VOX anunciando un pacto de gobierno desde el sofá de casa tiene algo de la naturalidad que caracteriza a los momentos políticos que funcionan de verdad.

El programa que conecta con la mayoría

El corazón ideológico del acuerdo es la prioridad nacional en el acceso a servicios públicos, vivienda y prestaciones. Los españoles con arraigo y trayectoria en la comunidad primero.

Es una posición que el PSOE critica sistemáticamente como discriminatoria y que la izquierda intenta convertir en un argumento de rechazo al centroderecha. El problema para esa estrategia es que las encuestas muestran de forma consistente que esa posición conecta con una mayoría del electorado español, incluidos votantes que no son de VOX ni del PP.

El PP ya ha adoptado ese principio en el Congreso mediante una enmienda a una moción presentada por VOX. La convergencia entre los dos partidos en este punto no es una cesión del PP ante la presión de su socio. Es el reconocimiento de que el sentimiento de la mayoría del electorado va en esa dirección.

Mar Vaquero presentó además hoy mismo un recurso ante el Tribunal Supremo contra la regularización masiva de inmigrantes impulsada por La Moncloa. La señal es clara: el gobierno aragonés de PP y VOX no va a mirar hacia otro lado mientras Sánchez convierte España en lo que sus propios socios de coalición reconocen como un coladero.

El modelo que funciona y lo que significa para Feijóo

Extremadura fue el primero. Aragón es el segundo. Y los dos confirman algo que en Génova se sabe pero que ahora tiene evidencia empírica: PP y VOX pueden gobernar juntos con eficiencia, con programa concreto y con estabilidad.

Las negociaciones en Aragón las lideró desde Zaragoza la propia Vaquero junto a Nolasco, con la atenta supervisión de las direcciones nacionales. Génova envió a Miguel Tellado y Marta Varela. El proceso fue profesional, discreto y orientado al resultado.

El mensaje que ese proceso manda a Alberto Núñez Feijóo es el que necesitaba para el camino hacia La Moncloa: que la coalición funciona, que los gobiernos de PP y VOX no producen el caos que la izquierda predice y que cada comunidad autónoma que suman es un argumento más en el relato de alternativa de gobierno nacional.

Juanma Moreno ha confesado que VOX «le quita el sueño» por el historial de bloqueos, aunque percibe un enfriamiento en el apoyo del partido de Abascal en Andalucía. Pero lo que Extremadura y Aragón demuestran es que cuando los dos partidos deciden trabajar en serio, los bloqueos se resuelven. Y se resuelven con acuerdos que tienen 61 puntos, 74 medidas y presupuestos garantizados, no con documentos de intenciones vacíos.

Lo que viene

Aragón bajo Azcón y Nolasco hasta 2030. Extremadura bajo Guardiola y Fernández en el mismo período. Castilla y León avanzando en la misma dirección. Y Andalucía a punto de votar el 17 de mayo con Moreno como favorito y la posibilidad de la mayoría absoluta sobre la mesa.

Cada uno de esos gobiernos es un ensayo general de lo que puede ser el centroderecha en La Moncloa. Cada pacto que funciona, cada presupuesto que se aprueba, cada medida de prioridad nacional que se implementa sin que se acabe el mundo, es un argumento contra el relato del caos que Sánchez vende como única alternativa a su permanencia en el poder.

El Día de San Jorge, Aragón estrena gobierno. Y Feijóo tiene una razón más para creer que el camino a La Moncloa se está despejando.