La verdad incómoda del origen del SUGC: memoria frente a la reescritura.

La Asociación de Cónyuges de Guardias Civiles, esposas y familias de Guardias Civiles pidiendo derechos para sus maridos ingresados en psiquiátricos del régimen democrático por ejercer derechos constitucionales.

Para los vivos nos debemos respeto, pero con los muertos debemos sólo la verdad.

En los últimos tiempos se perciben intentos preocupantes de distorsionar fechas, alterar hechos y, en algunos casos, parece incluso pretenderse censurar o borrar parcialmente el verdadero origen del Sindicato Unificado de Guardias Civiles (SUGC). Desconozco el propósito último de esas reconstrucciones interesadas, pero sí es evidente que se falta a la verdad histórica. La memoria de aquel proceso no puede rehacerse al gusto de relatos tardíos ni de conveniencias presentes.

Conviene recordar algunos hechos.

A mediados de 1983, compañeros hoy citados frecuentemente en algunas versiones de aquella historia —como Manuel Rosa Recuerda, el compañero fallecido Linde, Morata, Bonilla, Alejandro Borjas y otros— todavía no estaban incorporados a aquel núcleo inicial del movimiento. Por aquellas fechas, desde Huelva, y casi por azar, los únicos contactos que establecimos fueron con los compañeros Piñeiro y Visuerte, mediante llamadas telefónicas mientras realizaban Servicio de Puertas en el cuartel. Ese fue el contexto real.

Con el cabo Manuel Rosa contacté con él mucho después, a finales de junio de 1986, tras la histórica Asamblea Nacional del SUGC celebrada en Madrid el 22 de mayo de 1986 en la sede del Sindicato Unificado de Policía (SUP), de la mano de José López González y con la presencia del periodista José Macca. Aquella asamblea marcó un antes y un después.

Y conviene formular una pregunta incómoda: de quienes hoy son considerados “históricos” del SUGC, de UDGC, Coproper, AUGC y otras asociaciones derivadas o sucesoras, ¿cuántos estuvieron en aquella asamblea histórica difundida en una tirada nacional de Diario 16?

La respuesta es simple: ninguno de los hoy frecuentemente mencionados asistió. ¿Y por qué? Por miedo. Un miedo terrorífico, real, comprensible. Lo teníamos todos. Porque en 1986 exhibir públicamente una iniciativa sindical en la Guardia Civil, lanzar propaganda de tirada nacional con el anagrama del SUGC y convocar a compañeros de todo el territorio nacional no era activismo retórico: era jugarse la carrera, la libertad y, para algunos, mucho más.

Quienes asistimos a aquella asamblea junto a José López González y el SUP nos la jugamos. Y salió bien. Aquel germen fue sembrado, se extendió y dio fruto.

Meses después se produjo el “Big Bang”: la irrupción del cabo Rosa y las primeras capuchas en agosto de 1986, un hecho sin precedentes en la historia de la Guardia Civil. Aquella imagen rompió un muro de silencio secular y convirtió la reivindicación clandestina en un movimiento visible.

A partir de ahí la historia es conocida, está documentada, existe en testimonios, archivos y audios.

Por eso sorprende que hoy se pretenda reordenarla, diluir protagonismos fundacionales o desplazar los hechos de su cronología real. La memoria colectiva no puede convertirse en un territorio de reescritura oportunista. Todos luchamos. Todos fuimos víctimas. Y hoy somos testigos de lo sucedido.

Esa es la verdad que merece ser preservada. Porque la historia del SUGC no nació en los relatos posteriores ni en las siglas consolidadas; nació en la clandestinidad, en el riesgo, en el miedo compartido y en la valentía de unos pocos que dieron el primer paso cuando casi nadie se atrevía. Y eso no debe borrarse.