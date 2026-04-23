Similitudes y diferencias entre los acuerdos del PP y VOX en Aragón y Extremadura

El camino a La Moncloa se está despejando.

Dos comunidades autónomas han sellado gobiernos de coalición entre PP y VOX. Extremadura con María Guardiola y Óscar Fernández. Aragón con Jorge Azcón y Alejandro Nolasco. Dos pactos, dos vicepresidencias para los de Santiago Abascal, seis consejerías entre las dos comunidades y un modelo que Alberto Núñez Feijóo observa con atención desde Génova.

El mensaje que llega a La Moncloa y a Ferraz es claro. El centroderecha sabe gobernar junto. Y lo que funciona en Mérida y Zaragoza puede funcionar en Madrid.

Lo que los dos pactos tienen en común

Los acuerdos de Aragón y Extremadura comparten un eje ideológico que no es casual. Es el mismo programa aplicado con las variaciones que exige cada territorio.

La prioridad nacional, que en Aragón se presenta como «prioridad vecinal» con énfasis territorial, establece en ambos casos el arraigo prolongado como requisito para acceder a vivienda protegida y alquiler social. Diez años para comprar, cinco para alquilar. Desalojos exprés para las víctimas de ocupas. Y planes ambiciosos de construcción de vivienda pública: 4.000 nuevas unidades en Aragón, 3.500 en Extremadura.

En sanidad, los dos gobiernos atacan las listas de espera con recursos concretos. Extremadura destina 500 millones anuales para contratar 1.500 profesionales sanitarios. Aragón construirá un hospital en Barbastro, nuevos centros en Utebo y Arcosur y llevará radioterapia a Teruel.

En fiscalidad, reducciones progresivas del IRPF de 0,25 puntos anuales en ambos territorios, con bonificaciones adicionales en sucesiones y otros impuestos según las particularidades de cada comunidad.

En el campo, los dos gobiernos rechazan el Pacto Verde europeo y el acuerdo UE-Mercosur, defienden el suelo productivo frente a proyectos macroeólicos y fotovoltaicos y proponen fondos compensatorios para el sector agrario. Extremadura protege la central nuclear de Almaraz. Aragón apuesta por el embalse de Biscarrués y un hub de datos.

Santiago Abascal lo llama «menú fijo»: el modelo que VOX puede replicar allí donde el PP necesite apoyo. Ignacio Garriga lo describe como «la misma música pero con notas más agudas» en función del resultado electoral. En Aragón, VOX pasó de 7 a 14 escaños el 8 de febrero y obtuvo el 17,9% de los votos. El mayor peso electoral se traduce en una consejería adicional respecto a Extremadura y en la primera vicepresidencia.

Las diferencias entre los pactos

Que los dos pactos no sean idénticos no es una debilidad. Es una señal de que el modelo tiene la flexibilidad necesaria para adaptarse a cada realidad territorial.

Aragón incluye la gratuidad de la primera matrícula universitaria y una EBAU única, aspectos ausentes del acuerdo extremeño. Extremadura pone el énfasis en la homologación salarial de los docentes y la gratuidad de las guarderías de cero a tres años desde el curso 2026-2027.

Azcón aspira a aprobar cuatro presupuestos hasta 2030, una señal de estabilidad que contrasta con los bloqueos presupuestarios que han caracterizado a los gobiernos del PSOE en muchas comunidades. Nolasco llegó a la rueda de prensa bromeando sobre «los palos en las ruedas» que llegaron desde Génova durante las negociaciones, pero el resultado final es el que importa: un acuerdo firmado, un gobierno constituido y un programa que tiene que cumplirse.

El sentido común que los votantes exigen

Los pactos son impulsados por la subida de VOX, que les ha dejado en una posición de mayor fuerza. Esta tendencia responde a lo que una mayoría de ciudadanos lleva años pidiendo sin que nadie lo escuchara con suficiente claridad.

Las listas de espera sanitarias son insoportables. La vivienda es inalcanzable para los jóvenes. La burocracia asfixia al campo y a los autónomos. La inmigración descontrolada convirtiéndose en un problema mientras la izquierda mira hacia otro lado. Y la sensación de que los recursos públicos se distribuyen sin criterio generan un malestar que las encuestas reflejan de forma consistente.

Los dos gobiernos de coalición buscan respuestas concretas a esos problemas concretos.

La evolución de estas comunidades -más Castilla y León y a falta de ver el resultado en Andalucía- será fundamental de cara a unas elecciones generales que anticipan también un Ejecutivo de coalición de derechas.