La Junta Electoral rechaza el DNI digital en las urnas andaluzas por falta de seguridad

La Junta Electoral Central ha dicho lo que los expertos en seguridad digital llevaban meses advirtiendo: las aplicaciones MiDNI y MiDGT no son suficientemente seguras para identificar votantes en las elecciones. No podrán usarse en los comicios andaluces del 17 de mayo.

La decisión respalda la suspensión acordada el 26 de marzo y responde a una consulta de la Junta Electoral de Andalucía, que desde el principio había impugnado el uso del DNI digital argumentando que la legislación vigente exige identificación mediante documentos físicos con fotografía. El Gobierno central insistía en que bastaba con mostrar los datos en pantalla: nombre, apellidos y fotografía. Sin códigos QR. Sin verificación criptográfica. Sin ningún mecanismo que impidiera que alguien presentara su propia foto junto a los datos de otra persona.

Isabel Duran detalla en su artículo en El Debate lo que le dijeron sin rodeos los expertos: suplantar una identidad ante la mesa electoral usando esas aplicaciones era más sencillo que fotocopiar un DNI físico.

Por qué el sistema era un coladero

Miguel Bañón, figura clave en la definición de estándares globales de seguridad digital como Convenor del ISO/IEC JTC 1 / SC 27 / WG 3, fue tajante en su diagnóstico: «La normativa europea establece requisitos muy estrictos, pero nunca contempló que ningún Gobierno implementara tecnología sin los mecanismos necesarios para control y verificación exigidos, especialmente en un proceso electoral». Su calificación del sistema fue precisa: «una solución digna del patio del colegio», donde las apariencias sustituyen a la verificación real.

El problema técnico es concreto. Las mesas electorales no tienen dispositivos capaces de verificar en tiempo real los códigos QR dinámicos que genera MiDNI. Sin esa verificación, un técnico con conocimientos básicos puede replicar los aspectos visuales de la aplicación y presentar su propia foto junto a los datos de cualquier ciudadano del censo. La mesa electoral no tiene forma de detectar la diferencia.

A eso se añade la dependencia de conectividad. En zonas con escasa cobertura, el sistema se vuelve inoperante, lo que generaría criterios distintos entre colegios electorales de la misma circunscripción y la consiguiente inseguridad jurídica.

Ignacio Alamillo, auditor experto en sistemas críticos de la Unión Europea y arquitecto fundamental de la confianza digital europea, fue igualmente contundente: «Es impensable rebajar las garantías actualmente ofrecidas por los documentos oficiales de identidad». Su análisis técnico-legal es preciso: sin un QR validado por autoridades competentes no hay autenticación real. Aplicando el reglamento europeo eIDAS, estaríamos ante una «infracción severa» de sus artículos 7 y 8. El Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1502 establece especificaciones técnicas mínimas que estas aplicaciones no cumplen.

El Gobierno que apostó por la modernidad sin evaluar los riesgos

El Ejecutivo había defendido su propuesta con el argumento de la modernización de los procesos electorales. Es un argumento legítimo en abstracto. El problema es que la modernización que propuso no incluía los mecanismos de seguridad que la normativa europea exige para los sistemas de identificación digital en procesos críticos.

Presentar en una pantalla el nombre, los apellidos y una foto sin ningún sistema de verificación criptográfica no es modernización electoral. Es reducir las garantías del voto por debajo de los estándares que cualquier país europeo considera mínimos.

La Junta de Andalucía impugnó el sistema. La Junta Electoral Central le ha dado la razón. Y los votantes andaluces del 17 de mayo deberán llevar su DNI físico a las urnas, como ha sido siempre, mientras el Gobierno reconsidere cómo hacer digital el proceso de identificación sin abrir la puerta a la suplantación de identidad.

MiDNI y MiDGT seguirán siendo útiles para acceder a notarías, alquilar viviendas y otros trámites. Las urnas esperarán a que alguien diseñe un sistema que realmente funcione.