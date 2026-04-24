Sanchismo en estado puro: ‘Marisú’ Montero (PSOE) vende como un éxito el arreglo de una chapuza de tres meses con el AVE de Málaga

El sanchismo vuelve a demostrar que no tiene límite a la hora de intentar tomar el pelo a los ciudadanos.

La última frontera de la desfachatez la cruzó la vicepresidenta primera y candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero.

En un alarde de triunfalismo que encendió las redes sociales, ‘Marisú’ celebró como un hito histórico que el AVE vuelva a conectar Málaga con Madrid… ¡tres meses después de dejar a la provincia en el ostracismo ferroviario!

La mecha la prendió la propia Montero en su cuenta de X (antes Twitter). Con una sonrisa de oreja a oreja y el tono de quien acaba de descubrir la pólvora, la ministra soltó la bomba:

Magnífica noticia para Málaga y para Andalucía. El 30 de abril reabre la conexión ferroviaria de alta velocidad… La seguridad es lo primero y ahora queda garantizada. Nosotros sí cumplimos.

Magnífica noticia para Málaga y para Andalucía. El 30 de abril reabre la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Málaga y Madrid, tras repararse el incidente más grave acaecido en esta infraestructura en los últimos años. La seguridad es siempre lo primero y ahora queda… pic.twitter.com/z8qYod91av — María Jesús Montero (@mjmonteroc) April 23, 2026

Ese «nosotros sí cumplimos» cayó como una patada en el estómago de los miles de malagueños que llevan 90 días haciendo malabarismos con transbordos, autobuses y retrasos infinitos por el colapso de las vías tras el temporal de febrero. ¿Cumplir? Cumplir hubiera sido no tener a la provincia motor de Andalucía bloqueada durante un trimestre.

Lo que Montero intentó vender como eficiencia técnica huele, para muchos, a puro cálculo electoral. No pasó desapercibido que la ‘milagrosa’ reparación finalice justo un día antes del inicio de la campaña electoral.

Mientras la vicepresidenta se autofelicita, la realidad es mucho menos brillante.

Y es que el servicio aún se hará a medias.

La reapertura se hace por vía única, lo que significa que la «normalidad» que vende el PSOE es, en realidad, un parche que seguirá condicionando los horarios.

Por tanto, la oferta de AVE y Avlo no será exactamente igual que antes de que se cortara, primero, totalmente, por el accidente de Adamuz del 18 de enero de 2026, y después, a partir del 19 de febrero, por la caída del muro de contención que hizo necesario acometer las obras que hasta ahora han mantenido suspendida la circulación ferroviaria entre Málaga y Antequera y llevaron a Ouigo y a Iryo a suspender totalmente sus servicios entre Madrid y Málaga.

A pesar de la apertura del próximo jueves 30 de abril de 2026, el ministro de Transportes, Óscar Puente, advirtió de que «todavía queda obra por hacer. Abriremos una de las dos vías hasta que concluyamos el resto de las tareas. Eso sí, el servicio se prestará prácticamente con normalidad. No se va a notar».

Las redes sociales estallaron contra Montero:

Cómo de idiota tienes que creer que es tu electorado como para dar de buena noticia la reparación de un tramo de vías desconectado por falta de mantenimiento — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) April 23, 2026

Tres meses para reparar algo que se rompió porque no lo cuidasteis, y encima sacáis pecho. Tomáis a vuestros votantes por imbéciles. — Emilio Montilla (@EmilioMontilla_) April 23, 2026

Marichús, qué obsesión tienes con meterte en todos los charcos que deberías intentar sortear discretamente. Tras meses sin AVE a Málaga y una tragedia con 46 muertos por el estado de las vías, tal vez a la gente le pueda molestar que intentes sacar pecho de que, por fin, el… — Froilán I de España 🇪🇸 (@FroilLannister) April 23, 2026

¿Magnifica? ¿Después de 46 fallecidos y de haber fastidiado a muchos la Semana Santa? No tienes vergüenza Chiki. Pero el 17 de mayo te esperamos. pic.twitter.com/LQvkBUhgKM — Alfonso Flores 🇪🇸 (@AlfonsoFlores73) April 23, 2026

LADRONA

CRIMINAL

TOTALITARIA

ANTIESPAÑOLA

DELINCUENTE

ASESINA

SOCIALISTA pic.twitter.com/tmf2otX9Vf — La Izquierda es DICTADURA, CAOS, RUINA y VIOLENCIA (@EsIzdaEsLadrona) April 23, 2026