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LA CANDIDATA A LA JUNTA DE ANDALUCÍA DESCARRILA A POCO MÁS DE MEDIO MES PARA LAS ELECCIONES

Sanchismo en estado puro: ‘Marisú’ Montero (PSOE) vende como un éxito el arreglo de una chapuza de tres meses con el AVE de Málaga

Las redes estallan contra la exvicepresidenta primera de Pedro Sánchez: "Tomáis a vuestros votantes por imbéciles"

María Jesús Montero.
María Jesús Montero.
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El sanchismo vuelve a demostrar que no tiene límite a la hora de intentar tomar el pelo a los ciudadanos.

La última frontera de la desfachatez la cruzó la vicepresidenta primera y candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero.

En un alarde de triunfalismo que encendió las redes sociales, ‘Marisú’ celebró como un hito histórico que el AVE vuelva a conectar Málaga con Madrid… ¡tres meses después de dejar a la provincia en el ostracismo ferroviario!

La mecha la prendió la propia Montero en su cuenta de X (antes Twitter). Con una sonrisa de oreja a oreja y el tono de quien acaba de descubrir la pólvora, la ministra soltó la bomba:

Magnífica noticia para Málaga y para Andalucía. El 30 de abril reabre la conexión ferroviaria de alta velocidad… La seguridad es lo primero y ahora queda garantizada. Nosotros sí cumplimos.

Ese «nosotros sí cumplimos» cayó como una patada en el estómago de los miles de malagueños que llevan 90 días haciendo malabarismos con transbordos, autobuses y retrasos infinitos por el colapso de las vías tras el temporal de febrero. ¿Cumplir? Cumplir hubiera sido no tener a la provincia motor de Andalucía bloqueada durante un trimestre.

Lo que Montero intentó vender como eficiencia técnica huele, para muchos, a puro cálculo electoral. No pasó desapercibido que la ‘milagrosa’ reparación finalice justo un día antes del inicio de la campaña electoral.

Mientras la vicepresidenta se autofelicita, la realidad es mucho menos brillante.

Y es que el servicio aún se hará a medias.

La reapertura se hace por vía única, lo que significa que la «normalidad» que vende el PSOE es, en realidad, un parche que seguirá condicionando los horarios.

Por tanto, la oferta de AVE y Avlo no será exactamente igual que antes de que se cortara, primero, totalmente, por el accidente de Adamuz del 18 de enero de 2026, y después, a partir del 19 de febrero, por la caída del muro de contención que hizo necesario acometer las obras que hasta ahora han mantenido suspendida la circulación ferroviaria entre Málaga y Antequera y llevaron a Ouigo y a Iryo a suspender totalmente sus servicios entre Madrid y Málaga.

A pesar de la apertura del próximo jueves 30 de abril de 2026, el ministro de Transportes, Óscar Puente, advirtió de que «todavía queda obra por hacer. Abriremos una de las dos vías hasta que concluyamos el resto de las tareas. Eso sí, el servicio se prestará prácticamente con normalidad. No se va a notar».

Las redes sociales estallaron contra Montero:

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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