Encuestas 17M en Andalucía: el PP roza la mayoría absoluta, mientras el PSOE se desploma y VOX consolida su gran salto

Al final, suele haber sorpresas, pero los sondeos apuntan consistentemente en el mismo sentido.

El tablero electoral andaluz se está cristalizando con una claridad que las encuestas raramente ofrecen cuando queda tanto tiempo para el día de la votación.

A tres semanas del 17 de mayo y con la campaña oficial arrancando el 1 de mayo, los sondeos apuntan en la misma dirección: Juanma Moreno está al borde de repetir mayoría absoluta, el PSOE se encamina hacia su peor resultado histórico en la comunidad que gobernó durante 37 años y VOX avanza pero sin convertirse todavía en factor determinante.

Todo, ala espera de lo que depare la campaña, donde Santiago Abascal esta ya volcado y arranca con un lema arrasador: «Los españoles, primero»

Lo que dicen las encuestas

El Votómetro de Redlines para The Objective, el análisis demoscópico más robusto del ciclo con 18 encuestas integradas y 10.000 simulaciones de Monte Carlo, sitúa al PP en un 42,5% de estimación media, con una horquilla de entre 53 y 58 escaños y la mediana exactamente en los 55, la cifra mágica de la mayoría absoluta. La probabilidad de que Moreno gobierne sin depender de nadie ha escalado al 60%.

Sigma Dos para El Mundo es algo más conservador: 41,8% y entre 52 y 55 escaños. El CIS preelectoral da al PP entre 51 y 59 escaños con un 43,6%. GAD3 para ABC lo eleva al 44,1%. Todas las encuestadoras coinciden en el mismo rango: Moreno está al borde de la mayoría absoluta o dentro de ella, según quién mida.

El presidente de la Junta mantiene el 87% de su electorado de 2022 y atrae votos que en el ciclo anterior fueron a VOX. Su aprobación de gestión está en el 45,7% y es la opción preferida como presidente para el 39,9% de los andaluces, incluyendo votantes que no son del PP.

El hundimiento del PSOE

María Jesús Montero llega a la campaña con datos que ningún candidato socialista había visto antes en Andalucía. El Votómetro la sitúa en una media ajustada del 22,3%, con una horquilla de entre 25 y 28 escaños y mediana en 27. Sigma Dos le da entre 27 y 29 con el 23,5%. El CIS andaluz (Centra) la sitúa entre 26 y 27 escaños con el 21%.

En 2022, el PSOE obtuvo 30 escaños con Juan Espadas, que ya fue un resultado doloroso. Perder entre dos y cinco escaños adicionales sobre ese mínimo histórico es el escenario que todos los modelos proyectan. Solo la mitad de sus propios votantes considera a Montero la presidenta ideal. El 60% de los andaluces le da un suspenso en valoración.

El apoyo de Sánchez no ha frenado la caída. En Jaén y Sevilla, su bastión histórico, el modelo proyecta pérdida de escaños. Solo Cádiz y Granada ofrecen cierta resistencia.

La aritmética de la izquierda es demoledora: sumando PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía, el máximo que alcanzan son 35 escaños. La probabilidad de una mayoría alternativa es del 0%.

VOX: avance real, impulso frenado

VOX registra un avance significativo respecto a 2022. Redlines le asigna entre 18 y 21 escaños con el 15,7%, mejorando los 14 de las últimas elecciones. Sigma Dos es más conservador: entre 14 y 16. El CIS lo sitúa entre 17 y 20.

El partido de Abascal gana representación en Sevilla, Málaga, Córdoba y Huelva. En Almería alcanza el 23% del voto provincial y amarra tres escaños que actúan como red de seguridad. Pero el empuje del PP ha absorbido parte del voto que en otras circunstancias habría ido a VOX, y la tendencia del partido en las últimas semanas es ligeramente a la baja.

El bloque conjunto PP más VOX suma entre 73 y 77 escaños en todos los escenarios. Si Moreno no alcanza la mayoría absoluta, el modelo da un 40% de probabilidades de que necesite un acuerdo con VOX para gobernar, siguiendo el modelo de Extremadura y Aragón.

Lo que se decide el 17 de mayo

Si Moreno confirma la mayoría absoluta, Andalucía seguirá gobernando sola y el centroderecha sumará otro argumento en el relato de alternativa nacional al Gobierno de Sánchez. Si se queda en 53 o 54 escaños, la negociación con VOX será inevitable y el debate sobre la prioridad nacional volverá al centro de la política andaluza con toda su intensidad.

Para el PSOE, el resultado del 17 de mayo tendrá consecuencias que van más allá de Andalucía. Un hundimiento en la comunidad más grande de España, justo cuando el Tribunal Supremo desangra al partido sesión tras sesión con el juicio del caso Ábalos, debilitaría a Sánchez en el año previo a las elecciones generales.

Quedan tres semanas. La campaña empieza el 1 de mayo. Y Abascal tiene previsto recorrer Andalucía pueblo a pueblo con el discurso que los sondeos demuestran que moviliza a un electorado que en las encuestas telefónicas suele aparecer más bajo de lo que después resulta en las urnas.