Sánchez y el burro flautista.

“Y el burro sopló la flauta y ¡oh milagro esta sonó!. ¡Oh!, dijo el borrico, «¡qué bien sé tocar! ¡y dirán que es mala la música asnal!»” (Fabula de Tomas de Iriarte). No a la guerra, palabra de Sánchez, la flauta vuelve a sonar

Un jumento se había hecho con el poder, mas no había especie alguna que no estuviera harta del burro trincon y falsario; este, amedrentado y temeroso, no salía de su bien custodiado corral, sin hacerse escoltar por una legión de pollinos armados con palos y aviesos felinos colmillo en ristre; tal era el repudio que provocaba su sola presencia, que el ascua de la ira sacaba de quicio hasta a las marmotas. La crispación y ruina se habían enseñoreado del reino, desde que el burro triló el poder de choricera manera. Las especies harto encabronadas y a la greña, las unas contra las otras, las otras contra la unas y las otras y las unas contra toda las demás; tal era la inanidad y el celo con que el zarrapastroso burro había sembrado de cal la convivencia en el reino, un infierno; había esparcido el odio y la cizaña de forma prodigiosa; ello, mientras enriquecía a una corte de pollinos mafiosos, tan lameculos como rastreros. En verdad, el reino animal andaba desquiciado y aquello presagiaba revuelta, motín y linchamiento. No era para menos, la situación era desesperada; los cerdos no daban peso en la báscula, asemejándose a famélicos conejos, dado que el burro les saqueaba el pienso; los ciervos y venados ya no eran herbívoros, se alimentaban de restos y sobras que revolvían en los vertederos, dado que el burro les había quemado los montes; las aves emigraban a otros reinos dado que el burro les había destruido campos y cosechas; hasta los asfixiados peces sobrevivían en charcas porque el burro había destruido cauces, escorrentías y pantanos; en fin, destrucción, desolación y ruina a eso había quedado reducido el otrora próspero y apacible reino animal.

Cuentan que hasta las laboriosas hormigas no daban palo al agua, quejándose de que las explotaban y andaban reclamando en tropel subsidios y paguitas conque el burro dilapidaba y esquilmaba los fondos del reino, para no ser molestado y seguir disfrutando de los privilegios de que gozaba. Hasta la aves carroñeras; buitres, quebrantahuesos, alimoches, cuervos, urracas y todo tipo de aves de mal agüero, -todas cómplices del burro-, andaban harto mosqueadas, porque también a ellas tras elevarlo al poder las había trilado; ello, prometiéndoles carroña de máxima calidad y dándoles ínfimos despojos de casquería; en fin, hasta sus socios de gobierno, las alimañas más abyectas del reino echaban pestes del burro trincón; pintaban bastos, al burro no le quedaba un solo partidario, más allá de una mafia de pollinos que lo peloteaban, trincaban y saqueaban el reino animal a su antojo

Mas el burro temiendo un motín, revuelta y viendo sus cuatro patas en la cárcel, pidió consejo a los pollinos, escuchando con mucha atención -especialmente a los más asquerosos y rastreros-; uno de ellos, destacaba sobre el resto por su extremo babeo y porque antes se cortaría la lengua, que decirle al burro cualquier cosa que no quisiera oír -Excelencia la solución es echar carnaza a estas malditas especies, incapaces de venerar y reconocer su infinito liderazgo, visión y grandeza- siguió- urdamos un descomunal escandalo cada día y asi los loros y papagayos que están muy gordos y bien cebados, cacarearan y graznaran sin cesar desde árboles y altillos, esparciendo la basura y distrayendo al personal para que no hablen de otras cosas, más perturbadoras para la salud de su excelencia- ; otro rastrero pollino, enganchó la pelota al vuelo, era su oportunidad – Si excelencia, bastará con echar a diario un cubo de mierda aun mayor que el del día anterior y así volverá la calma al reino y su excelencia gozará del sosiego y la paz que merece, ya no se hablará de otra cosa-. El burro asintió, más le pareció insuficiente la enmierdada siembra, quería más; así, volvió a atemorizar a los pollinos exigiendo más respuestas; uno de los que había permanecido en silencio dijo, -excelencia, la solución es importar especies foráneas que destruyan a la fauna autóctona, asi estos nuevos habitantes agradecidos mantendrán a Usía en el poder hasta el fin de los tiempos-; al burro le pareció razonable la cosa y ordenó que trajeran de fuera a depredadores y especies dañinas sin límite alguno y de forma inmediata. Los pollinos asesores respiraron aliviados, abandonaron eufóricos el palaciego corral; más cuando la noticia se propagó, las especies autóctonas se encolerizaron, comenzó a propagarse un crispado “runruneo” que presagiaba lo peor, -bastante tenemos con los lobos y depredadores de aquí, para que nos traigan alimañas de fuera-; pronto se dieron cuenta de que esta añagaza y septuagésimo timo del burro ya no colaba; lo peor a punto de reventón; -el burro se refugió bajo tierra-, ya no le servía el blindado establo, entró en pánico desquiciado y viéndose en serio peligro, comenzó a padecer espasmos nerviosos; histérico y fuera de sí, vociferaba por los pasillos rompiendo enseres y aplastando objetos contra las paredes; tal era su arrebato y desesperación, que su aspecto físico lo acusó de inmediato, fue preciso aumentar la ya copiosa plantilla de maquilladores, empastes y ungüentos, para retocarle el demacrado hocico, transformado en tersa y cadavérica mueca. El burro se hallaba desquiciado y sin control; -¿cómo aplacar al burro en su demencia? -; entre los pollinos cundió el pánico, se jugaban sus privilegios y algo peor, eran cómplices de sus fechorías y si este resbalaba se despeñaban todos. Mas hete aquí, que un pollino tan desquiciado como su amo, se la jugó, le acercó una flauta al hocico y venciendo la tembladera le dijo, -excelencia sople esta flauta que es mágica y todos los problemas quedaran resueltos-; el burro a esas alturas no era dueño de si y menos de razonamiento alguno; ¡así que pegó un bufido y el aire penetró por un agujero del flautín y ¡Oh milagro!, ¡sonó la flauta!, el exultante burro renació, todo estaba resuelto, -me he salvado por la flauta-, dijo el borrico, ¡«¡qué bien sé tocar! ¡y dirán que es mala la música asnal!». No a la guerra, palabra de Sánchez, la flauta vuelve a sonar

¿Fabula o realidad?; ¡¿qué es la realidad sino un hijo bastardo de la fábula o al revés?!; tanto da. Sigamos; el señor Sánchez perdió unas brumosas elecciones, tan trufadas de trampas, minas y pillería, como el valor del diamante de un quinquillero; a fecha de hoy seguimos sin sacudirnos dudas, sospechas y choriceros interrogantes sobre artimañas sin cuento; ¿votar un dieciocho de julio en chanclas, bañador y pestarro a bronceador playero de baratillo, ¡insuperable!; una tal Delcy gallineando el voto por Correos como pedro por su casa, -ectoplasma viviente- con presencia en todo y atribuciones en nada; ídem, el volcado de datos electorales, casualmente contratado a Indra, empresa participada por el gobierno del señor Sánchez en un 28%, con el dinero de las víctimas, los españoles via SEPI; en suma, tomadura de pelo, el zorro vigilando a las gallinas.

Sigamos, estimamos que un gobernante que ha realizado un rosario de mistéricos e inexplicables viajes -con logos, bandera, pompa y medios oficiales por delante- a la republica Dominicana, no parece que vaya a tener problemas económicos en el futuro; más la redondez de la tierra-se pongan se pongan los terraplanistas-, ofrece pocos nichos donde esconderse sin ser extraditado y obligado a rendir cuentas; tal vez eso explique lo patético de los últimos dias de Hitler en el bunker -perdón Sánchez en el bunker monclovita- y su histérico pataleo para no salir de ahí ni aunque cuando se fumigara la casamata con aceite hirviendo. ¡No a la guerra, palabra de Sánchez, la flauta vuelve a sonar!

Veamos; Sánchez lleva tres años sin presupuestos, actuando al margen de las instituciones comenzando por el parlamento, “yo me lo guiso yo me lo como”; lo que es lo mismo que decir al margen de la legalidad -al menos en una democracia-; embarra el campo de juego a base de decretos banana de baratillo; escarnece, ridiculiza y aplasta por cualquier via y medio al poder judicial, siendo sus víctimas favoritas el Tribunal Supremo -esto lo arregla Pumpido- y los Jueces que tienen que lidiar con cualquier enredo, coima y trile que afecte a su banda y especialmente a su familia; un artista!. Sigamos; ha infiltrado capos de su particular camorra en empresas públicas, del Ibex. Instituciones y lo que se tercie; pura mafia. Sigue sin rendir cuentas ni asumir responsabilidades, por el Armagedón con que nos ha bombardeado desde que llegó a la Moncloa; ¿maldición ligada a su persona?; ¿Se pueden profanar impunemente sepulturas y el reposo de los que yacen bajo el manto de la misericordia divina?; citemos una perla de sabiduría oriental: “los necios entran donde los ángeles no se atreven; ¿existe el karma?; ¿alguna ley de retribución divina que nos transciende?, para el Señor Sánchez no parece, para sus socios pijo comunistas – vampiros de las arcas públicas- tampoco; más mucho nos tememos, que aquí y ahora se han abierto los siete sellos de la galería del infierno. Lo cierto es que nadie como Sánchez para esparcir el odio, sembrar la división entre españoles y profanar sepulturas, reeditando el satánico guerra civilismo y va para un siglo; la opinión es libre -allá cada cual-, más lo anterior unido a la zafiedad, incompetencia y la mafia que ha instalado en el poder, los resultados no pueden sorprender a nadie. A fecha de hoy el señor Sánchez, sigue sin asumir responsabilidades ni rendir cuentas de nada; ni está ni se le espera. Veamos: La gestión de la pandemia del COVID y el choriceo con la venta de mascarillas al poco de trilar el poder; la gestión de la erupción del Volcán de Canarias, -a fecha de hoy, afectados siguen viviendo en barracones-; “España en llamas”, miles de hectáreas ardiendo tras haber oficiado de pirómano woke con una demencial política medioambiental; seguimos con la gestión de la DANA que arrojó un saldo mortal de 237 victimas-según cifras oficiales- ; el apagón que dejó a España a oscuras cerca de 24 horas, fruto de una irresponsable y alocada gestión política energética entre el espantajo woke y el pánico milenario del cambio climático. Seguimos con la tragedia ferroviaria de Ademuz, con un saldo mortal de 46 fallecidos y 150 heridos fruto de una política de enchufismo, irresponsabilidad y mafia que deja todo en el aire y una Nacion descomponiéndose y reducida a escombros. Da la sensación de que a este hombre todo le da igual y le sale gratis; ¿puro asperger?, ¿patografía?, ¿quién lo sabe?, ¿golem con forma humana?, ¿alguien puede explicarlo?; Sánchez hace de su capa un sayo y mientras disponga de la llave de la caja para pagar voluntades y tirar el dinero de los asfixiados españoles a la basura, no cejará ni convocará elecciones; el despilfarro engorda por horas, solo los intereses de la deuda ascienden a 40000 millones anuales; para que se entienda, cada español debe de su bolsillo y sin distinción 34000 euros a fecha de hoy; pero que continue la fiesta, todos tranquilos. ¡No a la guerra, palabra de Sánchez, la flauta vuelve a sonar!

La última locura de este hombre impredecible es una demencial regularización; ello, sin modificar la Ley de extranjería ni consultar con nuestros socios europeos, -dado que ese artefacto, afecta y vulnera los tratados suscritos por España -especialmente el tratado de Schengen- y todo eso con el mismo rigor y planificación, con el que una banda de quinquilleros, gestiona un negocio de repartidores de pizza en bicicleta, patinete o palo con dos ruedas; por ahí va la cosa. A lo que no obedece este enajenado disparate, es a servir a la convivencia e intereses de los españoles, la Nación y la Unión Europea. Aquí solo hay un altar al cual todo lo demás se subordina, “Sánchez y Sánchez”: “Yo soy dios y mi nombre mi profeta”; nada que añadir. ¡No a la guerra, palabra de Sánchez, la flauta vuelve a sonar!

La peste Woke -nuevo disfraz del más abyecto narco comunismo-, al igual que la parca con su guadaña, sembraba los campos de la muerte con la peste en el medioevo, el narco comunismo se ha vestido de novia woke y ha destruido Europa, decadencia moral y empobrecimiento -quien te ha visto y quien te ve, no tenemos vergüenza-, la otrora Europa anegada en una atmosfera mefítica, destruidas y calcinadas sus raíces cristianas, cultura, tradiciones, escarnecida su historia; esta peste woke ha conseguido lo que ninguna invasión pudo, convertir a Europa en humillado despojo y borrar la memoria de quienes somos y de dónde venimos; sin más, la luz del mundo libre se ha apagado; ahora lentamente la cuchilla del miedo se vuelve a instalar entre nosotros, la multiculturalidad un fiasco, las derechos humanos y los valores del mundo libre son incompatibles con teocracia medieval alguna; nuestros barrios se están transformado en guetos, el Islam no promueve inserción alguna, promueve territorios propios con sus valores medievales, escasamente respetuosos con la dignidad y el respeto a los derechos humanos -especialmente mujeres-, Europa empieza a tomar conciencia de la pesadilla, nos jugamos el ser o no ser. Veremos. ¡No a la guerra, palabra de Sánchez, la flauta vuelve a sonar!

Dicho lo anterior, ¿a quién podría interesar significarse o meter las narices en el avispero de Oriente Medio?; Europa con la nariz tapada, ha pasado de puntillas sin significarse,- a ver si escampaba para no dejarse enredar abiertamente-; pero he aquí que llego el gracioso del festejo o el macarra del barrio y la cagó: ¡cómo no, no podría ser otro!, -Yo me enfrento a la bestia imperialista porque lo valgo- y más galleo- Trump y los Estados Unidos se enfrentan a mí y a mi liderazgo universal-, palabra de Pedro Sánchez y tiemble el basto- he prohibido que utilicen las bases de Moron y Jerez de la Frontera-. ¡Cojonudo!; así sin más, lo primero que le vino a la cabeza a este hombre, tan impredecible como delirante; ¿pero oiga es un asunto de Estado, de enorme transcendencia?; ¡¿con quién coño ha consultado Usted?!; ¿!con las Cortes, máximo órgano donde se residencia la soberanía nacional?!; ¡con las Jefatura del Estado?!; ¡¿con nuestros socios de la UE?!. Perdemos el tiempo, nos da que como mucho esto lo ha consultado este hombre con algún pariente de escasas luces, el pollero del mercado si pudiera salir a la calle y quien más papeletas tiene es el zascandil Zapatero que ya nos la lió en su día. ¡No a la guerra, palabra de Sánchez, la flauta vuelve a sonar!

Sin sensibilidad por el dolor de la humanidad y firmeza ante el crimen y la tiranía, no hay legalidad Internacional posible, solo farsa y más farsa, canalleo y postureo de políticos infames aferrados al poder como un pulpo a una roca. Desde el ocho de Enero de 2025, comenzó una sangrienta represión en Irán, el pueblo Irani fue masacrado a partir de dicha fecha, el cerrojazo del régimen no pudo ocultar la cifra de asesinados, más de treinta mil en una aproximación misericordiosa y a la baja; monstruosa masacre; más de treinta mil iraníes asesinados a sangre fría por el criminal régimen de los ayatolás; más el épico heroísmo y valentía del señor Sánchez ha dado sus frutos, ha conseguido ser felicitado por los terroristas y que su faz o careto sea estampado y pegado a las ojivas de los misiles de los verdugos asesinos de su propios pueblo; ¡¿hay quien de más?!; más que nadie tema ¡No a la guerra, palabra de Sánchez, la flauta vuelve a sonar!

Sigamos, los terroristas de Hamas el 7 de octubre de 2023 masacraron y asesinaron a sangre fría a cientos de asistentes a un festival musical en reim, -cerca de la franja de Gaza-; ¡una autentica salvajada y crimen de lesa humanidad!; recordamos que la franja de Gaza aloja una red subterránea a menudo referida como el «Metro de Gaza», un subsuelo minado por una red de kilométricos túneles y galerías, donde almacenan armamento y siendo utilizado por los terroristas de Hamas como base logística de sus operaciones; ídem, marcando en superficie hospitales, escuelas, enclaves civiles, etc., los cuales utilizan como parapetos y escudos humanos. ¿Qué opina de esto el progresista gobierno del señor Sánchez y su patulea pijo comunista?; aunque en este punto la postura de España fue antológica, digna de figurar en la antología de la infamia y desvergüenza; reventamos una vuelta ciclista a España, abocando a una humillante encerrona y ridículo, a una unidad de antidisturbios de la policía nacional -más de veinte policías lesionados leves y afortunadamente no hubo que lamentar espectadores heridos, incluidos mujeres y niños- y para rematar el adefesio, fletamos una estupefaciente flotilla,- autentico botellón náutico- y buque de guerra para cambiar los pañales de los espirituosos y épicos flotilleros; por cierto a fecha de hoy, seguimos sin conocer quien corrió con los gastos del festejo. ¡No a la guerra, palabra de Sánchez, la flauta vuelve a sonar!

La narco dictadura banana en Venezuela hasta la fecha ha expulsado a ocho millones de venezolanos y el resto sometidos a la represión, hambre y ruina, delitos contra la humanidad sin fecha de caducidad posible. Ignoramos los prósperos o no negocios del zascandil señor Zapatero con la dictadura narco banana; mas no nos extrañaría que acudiera a la ortopedia para procurarse un braguero, dado los sobreesfuerzos que ha hecho para blanquear la cosa; y dado que Usted, señor Sánchez ha aplicado al pie de la letra el catecismo de este personaje -su mentor-, entendemos que su gobierno considera que los narco dictadores en Venezuela y los terroristas del régimen de e los ayatolás son un gran exponente de gobiernos progresistas y aliados suyos; Sin comentarios; más que nadie tema el honor de España se halla a salvo, en un gesto de solidaridad y épica gesta, hemos comisionado y desembarcado unos desechos de tienta para socorrer al martirizado pueblo Cubano. Visto lo visto mejor haberlos pasaportado gratis total a un salón de baile en Las Vegas; la isla a oscuras y los cubanos famélicos, sin duda en este escenario, el desembarco de pijo comunistas en su auxilio, tuvo que ser gratamente reconfortante; las crónicas no mienten, un gran y euforizante festejo que oscilaba entre guateque rave pijo y despedida de soltera con desparramo del marujerío en capital de provincias; ello, mientras los cubanos estraperlando velas y lamparillas para engañar al hambre y la oscuridad. ¡No a la guerra, palabra de Sánchez, la flauta vuelve a sonar!

Vamos a repasar brevemente la ruina que nos ha caído a los españoles, porque el señor Sánchez lo vale y hace de su capa un sayo; los gobiernos de la UE han hecho un simpa -nota al pie: comer hasta reventar y salir del restaurante sin pagar la factura- la nota la ha dado un tal Sánchez a quien le van a clavar el facturón del gorreo; “Ha sido este, el que la ha liado”, ya están en ello; añadimos “españoles todos, démonos por jodidos”. Para empezar, pasamos del presentimiento al hecho, las bases de Rota y Morón de la Frontera corren peligro anunciado de ser traspasadas a Marruecos; nuestro mayor peligro y amenaza al acecho con la zarpa preparada para invadir el comedor de nuestra casa; ello, contando con el apoyo y siendo armada por la primera potencia del mundo libre, harto humillada y escarnecida por el señor Sánchez y sus políticas narco comunistas. Sigamos, en los fogones internaciones, ya están cocinando un listado de capos de la camorra Sanchista infiltrados en empresas del IBEX y exportadoras; las listas negras internacionales circulando y el cuchillo preparado para terminar de arruinar España, pronto sino reaccionamos volveremos a ver a familias enteras de cualesquiera clase y peregrinando a centros sociales y escarbando en los cubos de la basura: Déficit comercial, balance exterior, penalización a empresas españolas que operan en mercados internacionales; dificultad para renegociar en los mercados los intereses de la deuda que ascienden a la friolera de 45.000 millones de euros al año. Mas que nadie tema. ¡No a la guerra, palabra de Sánchez, ¡la flauta vuelve a sonar!

Sigamos; sucinto repaso del minutado simpa endiñado a España; léase alocada irresponsabilidad del no a la guerra del señor Sánchez; hay que pagar en forma de indemnizaciones, perdidas mil millonarias y mucho más. Exportaciones: aceite de oliva; vino; jamón y productos cárnicos; agricultura, productos hortofrutícolas; industria automovilística, falta de componentes; industria farmacéutica y química; paralización y huida de inversiones; colaboración internacional y paralización de proyectos; Base Naval de Rota y Base Aérea de Morón de la Frontera; estas instalaciones generan actividad económica directa e indirecta en las regiones donde se encuentran mediante: empleo local, contratos con empresas españolas, gasto militar en infraestructuras; impacto en inversión extranjera y relaciones empresariales. Estados Unidos también es uno de los principales inversores en España, numerosas multinacionales estadounidenses tienen presencia en sectores estratégicos como: Tecnología y defensa nacional…; hay mucho más pero aquí nos detenemos que luego hay problemas con el colesterol. ¡No a la guerra, palabra de Sánchez, ¡la flauta vuelve a sonar!

La penúltima fechoría del señor Sánchez, una foto religiosa con la que nos han vapuleado las cacatúas del régimen sin tregua, ni descanso, el gran estadista universal Pedro Sánchez tuteando al emperador chino el todopoderoso Xi Jinping; -yo soy el único que tiene acceso directo al líder chino-; sin pudor alguno -somos íntimos-; este galleo con cierto tinte provinciano, nos retrotrae a un anécdota verídica en tiempos de una España en blanco y negro; el pregonero del pueblo, -hombre harto engreído e infatuado-, sin mesura alguna y ajeno a su limitada condición, talentos y poderes; extraía del bolsillo sin cortarse un pelo y restregaba a quien quería escucharlo, una ajada y sobada foto, donde se le contemplaba galleando, cornetín ceñido al cuello y arrimándose a una seria y solvente presencia, que con mirada desconcertada lo observaba con curiosidad de entomólogo, “El Director de la filarmónica y yo somos íntimos”. Choteo al canto, sigamos

Para empezar, entendemos que esta visita tiene carácter oficial o ¿se trata de un viaje turístico más con Falcon y señora incluida a los que es tan aficionado el Señor Sánchez? Si es un viaje de Estado, eso supone un vuelco en nuestras relaciones internacionales; ¿se ha consultado y coordinada con nuestros aliados de la UE?; ¿se ha informado al Parlamento?; ¿informado a la Jefatura del Estado?; ¿Qué hemos obtenido con esta visita; léase contenido de la Agenda; tratados, acuerdos comerciales, cooperación en distintas materias y asi…?. Seguimos esperando

En otro orden de cosas, en geopolítica las fotos se pagan caras, el gigante chino trata de abrir fisuras e imponer su hegemonía mundial dividendo a Occidente, introducción en sus mercados y algo más; sin duda ha encontrado el comercial perfecto o el tonto útil de la banda, no sabemos; también ignoramos si existen negocios o intereses particulares de algún allegado al señor Sánchez, llenando el bolsillo via Falcon y bandera o si se actúa por deber y patriotismo sirviendo a los intereses de la Nacion; lo ignoramos nosotros y el resto de españoles, incluido el inexistente Parlamento. Citamos un artículo de Alejando Vara que suscribimos; “Lo único que ha transmitido Sánchez a sus súbditos a su regreso de Extremo Oriente ha sido un vídeo de homenaje a Guayomin, en el que aparece con tirantes de vendedor de helados en el desierto de Gobi, poco más”. ¡No a la guerra, palabra de Sánchez, ¡la flauta vuelve a sonar!

Por último, éramos pocos y asistimos al último circo sin necesidad de desplazarnos; el Señor Sánchez ha sido la estrella mediática de la exposición universal del narcomunismo y la chatarra woke. Pasen y vean. Esta cosa se ha celebrado los dias 16 y 17 de abril en Barcelona; el lema de la convocatoria -algo pijo-, exhalaba tufo a la naftalina del guardarropa de algún esqueleto que tuvo mejores tiempos, foro «Global Progressive Mobilisation”; ¡coño!, el copyright lo podían haber hecho suyo, un congreso de sexadores de pollos, podólogos, esteticistas con posibles y hasta estilistas y diseñadores de uniformes para el parque de bomberos. En suma, un temático recinto ferial para pijo comunistas y narco cosas, que en el mundo mueven gobiernos y hacen de su capa un sayo destruyendo a media humanidad. Sigamos; intervinientes y figuras destacadas, lideres mundiales de la talla de Gustavo Petro, el recalcitrante y expresidiario Lula da Silva, la fulgurante presidenta de Méjico Claudia Sheinbaum y todos ellos, brillando entre desvaídos figurantes, carne de masa y relleno. Por cierto, alguien le habría advertido a Sánchez que se tapara un poco y nos ahorrara su imagen suplicando el perdón a la presidenta azteca; ello, por haber mandado a un tal Cristóbal Colon al otro lado del charco y va para más de quinientos años; lo veíamos venir, arrodillado ante la mandataria, suplicando el perdón y cargando el marrón a los fascistas de la época; asumiendo ante esta señora, que él, Pedro Sánchez, repararía la historia, saldaría cuentas entre las Naciones y haría justicia; ello, impulsando una memoria histórica progresista de las Indias y empeñando su palabra ante los presentes. Descojonante, pero se ve que se le pasó o alguien lo distrajo en el momento oportuno para evitarnos otra tremebunda de este hombre, demos gracias. ¡No a la guerra, palabra de Sánchez, ¡la flauta vuelve a sonar!

Sobre el contenido del parque temático en forma de ponencias y conclusiones, puro humo; consignas tan desvaídas y vaporosas como la disertación de un rapero sobre la música de Mahler; granizada de ripios de la tercera edad, lemas apolillados y volátil hojarasca de sobada pesadez; esperemos que al menos el alojamiento, sumiller, maître, chef de cocina y restaurador Jefe rayaran a mayor altura por el bien de los ilustre conmilitones; más o menos a eso vinieron

Por otra parte, ignoramos quien corrió con la onerosa cuenta; ¿la narco mafia?, ¿el artístico grupo de puebla?, ¿las chistorras socialistas del partido del Señor Sánchez?, ¿cómo siempre el jodido contribuyente?, ¿un licántropo llamado Soros, sacristán de Satanás y monaguillo del anticristo?, ¿iban a escote?. Ni lo sabemos ni nos lo van a contar; lo único que sacamos en claro, es que fue una epifanía religiosa a mayor gloria y exaltación de un tal Pedro Sánchez; líder mundial en su lucha contra el fascismo mundial y el Satán occidental, pelota que casualmente siempre cae en el mismo sitio, los Estados Unidos y bla, bla, bla…..el balbuceo del mismo y ajado catecismo narco comunista, aquí solo faltaba el pregonero del cornetín para hacerse la foto, aunque lo tenían dentro

Ahora que somos una piltrafa internacional, cero a la izquierda en el tablero geopolítico; vomitados, apestados y expulsados del mundo libre a los que pertenecíamos hasta hace media hora, -nuestros aliados de Occidente-; pues bien, asumamos que estamos solos y dados los peligros que acechan a España, especialmente por el flanco sur; demos gracias al Señor Sánchez por haber liderado este giro en política exterior, saludemos a nuestros nuevos socios y compañeros de habitación; nada menos que estas superpotencias presentes en el foro «Global Progressive Mobilisation» y no obstante una recomendación a los españoles, -que corran despavoridos a escarbar en arcones y baúles de sus bisabuelas, al grito de ¡Que dios nos pille confesados!-. ¡No a la guerra, palabra de Sánchez, ¡la flauta vuelve a sonar!

Para cerrar estas líneas y que a nadie sorprenda, suscribimos plenamente las palabras de Pedro Sánchez; ha empeñado su palabra y liderazgo en el solemne compromiso de -“proteger y fortalecer los sistemas democráticos en un momento en que, en su opinión, están siendo atacados”-, esto merece ser repetido en letras mayúsculas “, Pedro Sánchez, empeña su palabra y se compromete en el mayor escenario mundial, el foro «Global Progressive Mobilisation» ¡a defender la democracia en el mundo”!. Gracias, a partir de este momento, cuenta con nuestro apoyo y sin duda, el de la inmensa mayoría del pueblo español; asi que hoy-mejor que mañana-, ¡CONVOQUE YA ELECCIONES SIN TRUCOS; LA DEMOCRACIA, ¡LOS ESPAÑOLES Y LA NACION SE LO AGRADECERAN!. Viva la Libertad y Viva España.