17-M: Qué dicen las encuestas sobre las elecciones en Andalucía a menos de 20 días semanas de la votación

Quedan menos de veinte días para que Andalucía vote.

El escenario que dibujan todas las encuestas disponibles es claro en sus líneas principales: Juanma Moreno es el favorito indiscutible, el PSOE de María Jesús Montero se encamina hacia su peor resultado histórico en la comunidad que gobernó durante 37 años y VOX puede decidir, con su campaña y su resultado final, si el presidente andaluz gobierna en solitario o necesita un pacto.

Ese triángulo es el que define la campaña que empieza ahora en serio.

El PP: tan cerca y tan lejos de la absoluta

Moreno convocó las elecciones el 23 de marzo adelantándolas para evitar la coincidencia con ferias y romerías en junio. La decisión fue táctica y ha resultado acertada: llega a la campaña con la iniciativa, con los sondeos a favor y con un electorado fiel que ha aguantado cuatro años de legislatura sin grandes fracturas.

Los números que manejan todas las encuestadoras sitúan al PP entre el 42% y el 44% y entre 54 y 59 escaños. La mayoría absoluta está en 55. El CIS del 24 de abril, el más favorable para los populares, le da hasta 59 escaños con el 43,6%. SigmaDos para El Mundo es más conservador: entre 53 y 55. Gesop lo sitúa entre 50 y 53.

La horquilla entre los escenarios optimista y pesimista para Moreno es exactamente la que separa gobernar solo de necesitar a VOX. Y lo que ocurra en los próximos veinte días con el voto de la derecha determinará en cuál de esos escenarios acaba.

Moreno ha logrado mantener al 90% de su electorado de 2022 y atraer al 15,4% de antiguos votantes de VOX y otros partidos menores. Su valoración se mueve entre 5,3 y 5,46 sobre diez, la segunda más alta de todos los candidatos. Es un presidente que no enamora pero que convence, que no genera entusiasmo pero sí confianza, que ha gobernado sin grandes escándalos en un contexto nacional dominado por los escándalos del Gobierno de Sánchez.

El PSOE: Montero al borde del abismo

María Jesús Montero llega a estas elecciones con la valoración más baja de todos los candidatos: 3,74 sobre diez. Solo el 77,4% de los votantes socialistas de 2022 dice que la apoyará de nuevo. Hay un 5,4% que todavía no ha decidido su voto y que estadísticamente en estas situaciones suele no ir o ir a otra papeleta.

Las proyecciones la sitúan entre el 20% y el 25% y entre 25 y 31 escaños. Si se materializa el escenario más pesimista, el PSOE obtendría menos escaños que con Juan Espadas en 2022, que ya fue el peor resultado histórico del partido en Andalucía. Perder tres o cuatro escaños sobre ese mínimo histórico sería una catástrofe que tendría consecuencias que van mucho más allá de Sevilla.

Porque Montero no es solo la candidata socialista en Andalucía. Es la ministra de Hacienda del Gobierno de Sánchez, la número dos del partido a nivel nacional, la figura que el presidente ha puesto a liderar la candidatura autonómica más importante antes de las elecciones generales de 2027. Una derrota aplastante en su propia comunidad, en pleno juicio del caso Koldo que desangra al PSOE sesión tras sesión, debilitaría a Sánchez en un momento en que su autoridad sobre los socios parlamentarios ya está al límite.

La izquierda en conjunto no tiene ninguna posibilidad matemática. Por Andalucía estancada entre 4 y 7 escaños. Adelante Andalucía con resultados irregulares entre 2 y 6. Sumando los tres partidos de izquierda, el máximo que alcanzan es 35-38 escaños. La probabilidad de una mayoría alternativa es, según todos los modelos, del 0%.

Abascal: el hombre que decide si Moreno tiene mayoría

Y aquí está el elemento central que hace imprevisible el resultado final: Santiago Abascal y su campaña «pueblo a pueblo» por Andalucía.

Las encuestas sitúan a VOX entre el 10% y el 18%, con una mediana en torno al 15,5% y entre 17 y 22 escaños. Es una horquilla enormemente amplia que refleja la dificultad de medir al electorado de VOX con los métodos convencionales. El desfase histórico entre lo que las encuestas predicen para el partido y lo que obtiene en las urnas, documentado en 18 puntos de media por el estudio de Jorge Sanz Casillas, convierte cualquier estimación en un ejercicio de aproximación.

Lo que sí es claro es que Abascal tiene en su mano una decisión que puede resultar determinante. Si VOX moviliza su voto y obtiene entre 20 y 22 escaños, el PP puede quedarse por debajo de los 55 y necesitará un acuerdo para gobernar. Si VOX se queda en los 17-18 escaños y el PP logra el techo de su horquilla, Moreno podría gobernar solo.

El discurso de Abascal en estos últimos veinte días importa. La «prioridad nacional», la denuncia de la regularización masiva de inmigrantes, los ataques a las carpas de VOX en Cataluña que el líder del partido usa como argumento de campaña, la acusación al Gobierno de Sánchez de no garantizar la seguridad de los actos electorales: todo eso moviliza a un electorado que en las encuestas telefónicas suele aparecer más bajo de lo que después resulta en las urnas.

La fidelidad electoral de VOX en estas encuestas es la más baja de todos los partidos: solo el 62,3% de sus votantes de 2022 dice que repetirá. Eso puede significar que el partido ha tocado techo y que parte de su electorado ha migrado al PP. O puede significar que la encuesta no está capturando bien la intención de voto de un electorado que desconfía de los sondeos.

Abascal visita Andalucía pueblo a pueblo. Los mítines llenan plazas. Y el 17 de mayo, cuando los votos se cuenten, se sabrá si esa movilización fue suficiente para convertir a VOX en socio de gobierno en la comunidad más grande de España o si Moreno consiguió la mayoría que le permitiría gobernar sin condiciones.

Lo que está en juego el 17 de mayo

Las elecciones andaluzas del 17 de mayo no son solo un asunto regional. Son el primer gran test electoral en pleno juicio del caso Koldo, con Aldama declarando esta semana ante el Supremo y apuntando a lo más alto del PSOE. Son la primera medición del estado de las fuerzas políticas españolas desde que comenzó el año judicial más comprometido de la historia reciente del socialismo español.

Si Moreno logra la mayoría absoluta, Andalucía confirma que el centroderecha puede gobernar solo la comunidad más grande de España y el PP tiene un argumento poderoso para la campaña general de 2027. Si necesita pactar con VOX, el modelo de Extremadura y Aragón llega a su mayor escenario de aplicación. Y si el PSOE obtiene el resultado catastrófico que apuntan las encuestas, Sánchez empieza el último año antes de las generales en la posición más débil de toda su carrera política.

Veinte días. Abascal en campaña. Moreno a un paso de la absoluta. Y Montero intentando evitar que la historia la recuerde como la candidata que hundió al PSOE en su propia tierra.