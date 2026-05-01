Encuestas 17-M a 17 días: El PP no asegura la mayoría absoluta, VOX lo intenta todo y el PSOE se despeña

A dos semanas y dos días del 17 de mayo, el escenario electoral andaluz tiene los contornos de un thriller político donde un solo escaño puede cambiarlo todo.

Juanma Moreno llega como favorito indiscutible. Las encuestas le dan entre el 42% y el 43,6% de los votos y una horquilla de entre 51 y 59 escaños.

La mayoría absoluta está en 55. Esa diferencia de cuatro escaños entre el escenario pesimista y el umbral mágico es el territorio donde se decide si el presidente andaluz gobierna solo o necesita a VOX para hacerlo.

Y VOX sabe perfectamente que no necesita ganar para ganar. Le basta con ser necesario.

Los prostíbulos del padre de Begoña le pagaron las campañas de primarias que robó a sus compañeros ( Koldo “ gigante custodio de avales” mediante) . Aprendió a robar en su partido y, ya aposentado en el poder, nos roba a todos. Sigan la pista del dinero. https://t.co/gEPh2PecFT — Rosa Díez (@rosadiezglez) April 30, 2026

El pañuelo que decide todo

La amplitud de la horquilla del PP entre 51 y 59 escaños no es un problema técnico de los modelos demoscópicos. Es el reflejo de una realidad política muy concreta: hay un volumen de voto de centroderecha que está decidiendo hasta el último momento si va a Moreno o a Gavira, y ese flujo entre los dos partidos es lo que determina si el presidente andaluz puede prescindir de VOX o no.

Si el PP logra el techo de su horquilla con 57 o 58 escaños, Moreno gobernará solo y el relato de la estabilidad sin ataduras se consolida como modelo para el resto de España. Si se queda en 52 o 53, VOX se convierte en árbitro de la gobernabilidad andaluza aunque haya sacado la mitad de votos que los populares.

Es la paradoja del sistema proporcional en una comunidad con esta distribución de fuerzas: quien pierde puede acabar siendo el gran protagonista.

¡Lo que me faltaba por ver!

El PSOE recupera para su campaña en Andalucía, a un delincuente condenado en el mayor caso de corrupción de Europa, Manuel Chávez. Su gobierno se gastó miles de millones de los andaluces en drogas, fiestas, putas… y hoy habla de servicios públicos. pic.twitter.com/xAmZlORDQo — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) March 24, 2026

Abascal pueblo a pueblo

Santiago Abascal y Manuel Gavira llegan a estas elecciones con una estrategia que ya ha demostrado funcionar en otros territorios: recorrer Andalucía pueblo a pueblo, llenar plazas y generar una energía de campaña que las encuestas telefónicas no siempre capturan bien.

Las encuestas sitúan a VOX entre el 10,3% y el 15,4% y entre 8 y 20 escaños. Una horquilla tan amplia refleja la dificultad histórica de medir al electorado de VOX con métodos convencionales. El estudio de Jorge Sanz Casillas documenta un desfase medio de 18 puntos entre lo que las encuestas predicen para el partido y lo que obtiene en las urnas. En 2018, el CIS le dio el 3,17% y sacó el 10,96%.

En Almería, VOX alcanza el 23% del voto provincial según las proyecciones, lo que le asegura tres escaños que actúan como suelo de seguridad. En Sevilla, Málaga, Córdoba y Huelva las proyecciones apuntan a ganancias respecto a 2022.

El discurso de la «prioridad nacional», la denuncia de la regularización masiva, los ataques a las carpas de VOX en Cataluña que Abascal utiliza como argumento de campaña sobre la violencia política tolerada por el Gobierno: todo eso moviliza a un electorado que en las encuestas telefónicas suele declarar menos de lo que vota.

Los españoles son los últimos en España, y esto NO es de sentido común, NO es de justicia y NO se puede tolerar. Los españoles tienen que ser los primeros en su propia patria. Esto es lo que nos jugamos en toda España y el 17 de mayo en Andalucía.#Cádiz#PrioridadNacional pic.twitter.com/RCM0Fr91UK — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) April 25, 2026

El PSOE bajo los escombros del caso Koldo

Y mientras el bloque de centroderecha se juega los escaños que determinan quién tiene más poder, el PSOE de María Jesús Montero llega a la recta final en caída libre.

Las declaraciones de Aldama y Koldo ante el Tribunal Supremo esta semana han impactado directamente en la campaña socialista. La imagen de la ministra de Hacienda implicada en un presunto trato de favor a Aldama a través de la Agencia Tributaria circula en todos los medios mientras ella intenta hablar de sanidad y vivienda en los mítines andaluces.

Las encuestas la sitúan entre el 22,9% y el 25,8% y entre 27 y 34 escaños. Si se materializa el escenario más pesimista, el PSOE obtendría menos escaños que con Juan Espadas en 2022, que ya fue el peor resultado histórico del partido en Andalucía. Su valoración personal es de 3,84 sobre diez, casi dos puntos por debajo de Moreno, el único candidato que aprueba con un 5,78.

El 8% de votantes socialistas de 2022 podría optar por el PP según los análisis. Otro sector significativo permanece indeciso o prefiere abstenerse. El PSOE llega sin un mensaje capaz de movilizar a su electorado tradicional en el momento en que los escándalos nacionales destruyen cualquier argumento que intente construir en Andalucía.

PP contra VOX por el relato de la inmigración

Génova ha decidido no ceder terreno a VOX en el debate sobre la «prioridad nacional». El PP quiere disputar el discurso sobre inmigración y prestaciones sociales para evitar que Abascal capitalice en exclusiva un tema que preocupa a un electorado que comparten.

Ese enfrentamiento tiene una consecuencia paradójica: cuanto más habla el PP de inmigración para competir con VOX, más se aleja del perfil moderado y estabilizador que ha sido el argumento central de la campaña de Moreno.

Abascal lo sabe. Y durante sus actos en Cádiz y Almería ha presionado precisamente en ese punto: si el PP defiende lo mismo que VOX en materia de inmigración, ¿por qué no votar directamente al original?

Lo que se decide el 17 de mayo

Si Moreno obtiene 55 o más escaños, Andalucía confirma que el centroderecha puede gobernar solo la comunidad más grande de España y Feijóo tiene el argumento que necesita para las generales de 2027.

Si se queda en 52 o 53 y necesita a VOX, el modelo de Extremadura y Aragón llega a su mayor escenario de aplicación y la «prioridad nacional» aterriza en la comunidad donde Abascal lleva semanas recorriendo pueblos para convertirla en política real.

Para el PSOE, el resultado del 17 de mayo tendrá consecuencias que van mucho más allá de Sevilla. Un hundimiento histórico en Andalucía en pleno juicio del caso Koldo debilita a Sánchez en el año previo a las generales de una forma que ninguna maniobra parlamentaria puede compensar.

Un escaño más o menos para Moreno. Eso es lo que está en juego el 17 de mayo.