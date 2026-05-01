Valdesangil: El olvido democrático y el espectáculo de la inoperancia en Béjar

Asistir a los plenos del Ayuntamiento de Béjar se ha convertido, lamentablemente, en un ejercicio de paciencia y frustración. Lo que debería ser el máximo órgano de representación y solución de problemas ciudadanos ha derivado en un escenario donde el nivel dialéctico y de gestión —desde la alcaldía hasta la oposición, pasando por las concejalas no adscritas— es, sencillamente, paupérrimo. Si no estuviéramos hablando del futuro de nuestra comarca, las sesiones parecerían más una parodia o una reunión de vecinos mal avenida que un debate institucional de altura.

Mientras el orden del día se pierde en cuestiones que nada tienen que ver con las necesidades reales de los ciudadanos, los problemas de fondo se barren debajo de la alfombra. Y hay un problema que ya no admite más demora: la situación crítica de las pedanías y, concretamente, de Valdesangil.

Un agravio comparativo que clama al cielo.

Hace meses que se solicitó formalmente un pleno monográfico para tratar la realidad de nuestras pedanías. Es inaudito que, año tras año, la asignación económica sea fija e inamovible, sin tener en cuenta el número de vecinos, el estado de las infraestructuras o la calidad de los servicios. Recibimos lo mismo desde hace décadas, como si el tiempo se hubiera detenido en los despachos de Béjar mientras nuestras calles y servicios se degradan.

Nadie ha querido «recoger el guante». El silencio administrativo es, en este caso, una falta de respeto a quienes pagamos nuestros impuestos y cumplimos con nuestras obligaciones.

Valdesangil: En el limbo institucional.

La situación en Valdesangil ha pasado de grave a desesperada. Actualmente, carecemos de alcalde pedáneo tras la dimisión de los dos representantes que había. Estamos en un vacío de poder local que deja a los vecinos desamparados. ¿Y cuál ha sido la reacción del alcalde de Béjar? La nada absoluta. Ni preocupación, ni gestión, ni presencia.

Parece que la estrategia política es la de siempre: el olvido sistemático durante la legislatura y la lluvia de promesas cuando se acercan las elecciones locales. El año que viene volverán a Valdesangil a pedir el voto, a prometer infraestructuras que nunca llegan y a mostrar una cercanía que hoy brilla por su ausencia. Ya no nos sirven las promesas electorales; necesitamos soluciones administrativas hoy.

Una exigencia inmediata.

No podemos esperar a que se abran las urnas para tener servicios dignos o una representación básica. Por ello, exigimos:

La convocatoria inmediata de un punto específico o pleno monográfico sobre la situación de Valdesangil. Una solución transitoria y eficaz para la gestión de la pedanía hasta la celebración de los próximos comicios. La revisión de las asignaciones económicas, para que dejen de ser un «copia y pega» de presupuestos anteriores y respondan a las necesidades reales de infraestructuras y servicios.

Los vecinos de Valdesangil no somos ciudadanos de segunda. No somos un simple caladero de votos para cada cuatro años. Somos parte de este municipio y exigimos que el Ayuntamiento de Béjar esté a la altura de las circunstancias. Basta ya de plenos vacíos y política de escaparate.