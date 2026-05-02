17-M en Andalucía: Los trackings internos de La Moncloa dejan olor a funeral en las filas del PSOE

Los datos que maneja La Moncloa sobre las elecciones andaluzas del 17 de mayo no son malos.

Son peores que malos.

Según los trackings internos que el Gobierno Sánchez consulta con regularidad y las filtraciones que les hace Tezanos desde el CIS, los socialistas han abandonado hace semanas cualquier posibilidad, no de victoria, sino de una derrota leve.

El debate entre los gurús del marido de Begoña ya se limita a cómo perder con dignidad.

Y están centrados en limitar el daño en un escenario que empeora día a día.

La situación es tan desesperada en las altas instancias del PSOE, que nadie en la dirección socialista andaluza lo niega ya en privado.

Llegan a esta campaña con demasiados frentes abiertos, con una candidata que no levanta cabeza en las encuestas y con un partido nacional que en lugar de ser un activo se ha convertido en el lastre más pesado que ningún candidato regional podría cargar.

El arsenal de las antiguallas

La estrategia del PSOE para remontar dice mucho sobre el estado real del partido.

Cuando una organización política convoca a José Luis Rodríguez Zapatero como figura clave para reactivar el electorado progresista en 2026, está reconociendo implícitamente que no tiene nada más moderno y convincente que ofrecer.

Zapatero gobernó España entre 2004 y 2011. Su etapa terminó con una crisis económica devastadora, cinco millones de parados y medidas de austeridad que contradicen todo lo que el PSOE ha defendido en los años siguientes. Convocarlo ahora para inspirar entusiasmo entre votantes que tienen entre 25 y 45 años es un ejercicio de nostalgia que no resuelve ninguno de los problemas reales que el partido tiene sobre la mesa.

Miguel Ríos tiene 83 años, está muy cascado y a pesar de sus excesos, casi todos pasado, sigue siendo un icono del rock español. Merece casi todo el respeto del mundo.

También es la prueba de que cuando el PSOE busca en su armario algo que genere emoción, lo que encuentra tiene varias décadas de antigüedad.

Apelar al voto emocional con figuras del pasado cuando el presente está dominado por el juicio del caso Koldo y las declaraciones de Aldama apuntando a Sánchez como jefe de la organización es una estrategia que refleja desesperación más que táctica.

Montero necesita apoyos externos porque no tiene herramientas propias para cambiar el rumbo. Eso es lo que los fichajes de Zapatero y Ríos revelan sin quererlo.

Lo que el caso Koldo hace a los números

El juicio en el Tribunal Supremo ha convertido la corrupción en el eje central de una campaña que el PSOE quería disputar en términos de sanidad pública y vivienda. Las declaraciones de Aldama, que sitúan a Sánchez como primer escalafón de la organización, y la admisión de Koldo sobre los pagos en efectivo con billetes de 500 euros que el partido no había declarado al Tribunal de Cuentas, han generado un daño entre los votantes más volátiles que ningún mitin de Cártama puede compensar.

El segmento más sensible a lo que ocurre en el Supremo es precisamente el que el PSOE necesita retener con urgencia: los votantes urbanos moderados, con educación superior, políticamente fatigados, que no penalizan tanto la gravedad jurídica de los hechos como la percepción de descontrol. Ese perfil de votante no necesita que se demuestre el delito. Le basta con que el ambiente general sugiera que el partido ha perdido el control de su propia gente.

La narrativa de La Moncloa, que intenta presentar las acusaciones de Aldama como invenciones de un delincuente colaborador, no encuentra eco ni siquiera entre los socialistas andaluces. Dentro del partido crece la convicción de que la dirección ha perdido el control sobre la narrativa y esa sensación llega directamente al electorado.

Los trackings diarios del PSOE, elaborados con fondos públicos pero presentados como consultoría privada, muestran una curva que no mejora. Empeora. Día a día.

Moreno camina hacia la mayoría absoluta

Mientras el PSOE agoniza, Juanma Moreno está en condiciones de aspirar a gobernar en solitario sin necesidad de acuerdos incómodos.

Los datos que maneja La Moncloa sobre el PP andaluz son tan favorables para Moreno que los propios socialistas los usan internamente para argumentar la magnitud del desastre que se avecina.

Moreno ha conseguido algo que pocos presidentes autonómicos logran en segunda legislatura: llegar a la campaña con su imagen intacta, su gestión valorada positivamente incluso por votantes que no son del PP y una tranquilidad política que contrasta brutalmente con el caos judicial que rodea al Gobierno central.

Su valoración personal está por encima del 5 sobre diez, el único candidato que aprueba. Montero está en 3,74. La diferencia es tan grande que ninguna campaña de tres semanas puede cerrarla.

VOX pelea denodadamente por ser decisivo

El escenario más temido por Moreno, y el más deseado por Abascal, es precisamente el que los sondeos internos del Gobierno parecen descartar: que VOX sea suficientemente fuerte como para convertirse en árbitro de la gobernabilidad andaluza.

Los datos que maneja La Moncloa sugieren que VOX está estancado o incluso bajando respecto a las elecciones de 2022. Pero los datos de La Moncloa sobre VOX tienen un historial de subestimación sistemática que sus propios analistas reconocen. En 2018 el CIS le dio el 3,17% y sacó el 10,96%. En sucesivas elecciones el desfase ha sido consistente.

Santiago Abascal lo sabe y por eso recorre Andalucía con una energía que contrasta con el tono derrotado del PSOE. Pueblo a pueblo, plaza a plaza, con el mensaje de la regularización masiva, la ley de nietos como pucherazo electoral y la denuncia de la violencia política contra VOX en Cataluña, Granada y Cádiz. La campaña de Abascal en Andalucía no busca la presidencia de la Junta. Busca los escaños suficientes para que Moreno no pueda ignorarle.

La aritmética es despiadada: si el PP se queda en 52 o 53 escaños y VOX saca 10 o más, Abascal se convierte en la llave del gobierno andaluz aunque haya sacado menos de la mitad de votos que los populares. No necesita ganar. Le basta con ser necesario.

Ese es el cálculo que Abascal está haciendo en cada acto, en cada declaración, en cada kilómetro recorrido por la comunidad más grande de España. Y los trackings del PSOE, que subestiman históricamente a VOX, puede que estén infravalorando también esta vez la capacidad de Abascal de movilizar a un electorado que en las encuestas telefónicas dice menos de lo que vota.

El diagnóstico que nadie en el PSOE quiere pronunciar en voz alta

El resumen de la situación, según los propios datos internos del Gobierno, es el siguiente: Moreno muy consolidado, VOX luchando denodadamente por recuperar voto y el PSOE sin una herramienta efectiva para cambiar nada en las dos semanas que quedan.

Montero llega al 17 de mayo cargando con el peor historial posible: la candidata con peor valoración de todos los aspirantes, el partido con más escándalos judiciales en portada, la estrategia de campaña más anacrónica disponible y un presidente nacional que en lugar de ser un activo ha tenido que convertir las elecciones andaluzas en un plebiscito sobre sí mismo precisamente porque sabe que la candidata sola no puede.

Los pronósticos empeoran día a día. Las antigüedades del armario socialista, Zapatero y Ríos, no generan el entusiasmo que el partido necesita. Y VOX pelea con todo lo que tiene para ser la sorpresa del 17 de mayo.

Quedan dos semanas. En política, es mucho tiempo. Pero cuando los datos propios te dicen que el desastre es inevitable, dos semanas solo alargan la espera.