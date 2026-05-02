‘Dos de Mayo’ en Madrid sin militares por prohibición de Sánchez y sin ministros por prohibición de Ayuso

Pulso en la Puerta del Sol.

Madrid celebra hoy su jornada más emblemática con dos ausencias que lo dicen todo sobre el estado de la política española: el Ejército, cuya parada militar ha sido vetada por el Ministerio de Defensa por segundo año consecutivo, y el Gobierno Sánchez, que no ha sido invitado por decisión de Isabel Díaz Ayuso.

«Hasta que el Gobierno de Sánchez deje de boicotear el 2 de Mayo, no volverán a ser invitados», dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid con la claridad que la caracteriza.

Y añadió, con la ironía que también la caracteriza, que mientras tanto podrían dedicarse a «petardear» en otras comunidades durante sus días festivos.

La Puerta del Sol acogerá desde las 12.30 horas una recreación histórica del levantamiento contra las tropas francesas de 1808, con un centenar de participantes, carruajes y cañones reales disparados bajo medidas de seguridad estrictas.

Ayuso es educada y agradable

¡Mira @oscar_puente_ a ver si aprendes algo! https://t.co/61NLgp0dq4 pic.twitter.com/ElKxpoWxjI — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) October 12, 2025

La entrega de las Grandes Cruces de la Orden del Dos de Mayo, que desde 2021 Ayuso ha concedido a 32 personas entre sanitarios, empresarios y figuras culturales, se celebrará en el interior de la Real Casa de Correos. El año pasado, pese a las inclemencias meteorológicas, Sol reunió a unas 50.000 personas.

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha lanzado un mensaje contundente en la antesala de los actos oficiales: “Madrid no se va a callar, no se va a someter y no se va a dejar chantajear por el ‘corrupto’ Ejecutivo sanchista».

Díaz-Pache ha vinculado sus palabras con el simbolismo histórico del levantamiento de 1808, asegurando que, como entonces, el pueblo madrileño no está dispuesto a aceptar imposiciones.

La encuesta que llega como regalo del 2 de Mayo

Coincidiendo con la celebración, Sigma Dos ha publicado para El Mundo una encuesta que confirma lo que la política madrileña lleva meses sugiriendo: Ayuso mantiene su mayoría absoluta, aunque ajustada, y el mapa de fuerzas en la Asamblea de Madrid dibuja un escenario que tiene ganadores y perdedores muy definidos.

El PP bajaría hasta dos escaños, pasando de los 70 obtenidos en mayo de 2023 a entre 68 y 69, con una estimación de voto que desciende ligeramente del 47,3% al 46,7%. La mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid está en 68 escaños. Ayuso se mantiene en el límite, pero se mantiene.

La noticia más llamativa del sondeo no es el PP sino el movimiento en el bloque de la izquierda. El PSOE daría el sorpasso a Más Madrid y se convertiría en segunda fuerza de la Asamblea, pasando de 27 a 29 diputados con un porcentaje de voto que superaría el 20%. Más Madrid, que en 2023 fue la fuerza más votada de la izquierda madrileña, caería de 27 parlamentarios a entre 24 y 25, con una estimación del 16,9%. La crisis interna que atraviesa el partido de Mónica García, cuyo desgaste como ministra y su confrontación permanente con Ayuso no le está generando el rédito esperado, tiene traducción directa en las urnas.

VOX subiría de 11 a entre 13 y 14 parlamentarios, con una estimación de voto que pasaría del 7,4% al 9,5%. Es la tendencia que también se está observando en Andalucía: el partido de Abascal recupera terreno en las comunidades donde las elecciones están más próximas, lo que sugiere que la movilización de su electorado responde bien a la presión de campaña.

Podemos quedaría fuera de la Asamblea con una estimación del 4,2%, confirmando su irrelevancia en una Madrid que hace una década era uno de sus territorios más fértiles.

Lo que los números dicen sobre Ayuso

El análisis de la encuesta tiene una lectura política que va más allá de los escaños. Ayuso pierde hasta dos diputados pero mantiene la mayoría absoluta en un contexto en que el Gobierno central lleva dos años utilizando todos los instrumentos disponibles para erosionar su posición: el veto a la parada militar, la ausencia en los actos institucionales, los ataques continuos desde La Moncloa y la utilización del Ministerio de Defensa como arma en el conflicto político con la Comunidad de Madrid.

Que después de dos años de esa estrategia Ayuso siga en mayoría absoluta no es un dato menor. Es la confirmación de que el «ayusofobia» del Gobierno, la obsesión de Sánchez por convertir a la presidenta madrileña en el enemigo político principal, no solo no ha funcionado sino que puede haber reforzado su imagen entre los votantes que interpretan ese nivel de hostilidad como un certificado de efectividad.

La pérdida de hasta dos escaños refleja el desgaste natural de cualquier gobierno en segunda legislatura y la dificultad de mantener un porcentaje de voto cercano al 50% en una comunidad con el electorado más diverso de España. No es una crisis. Es la normalización estadística de un resultado excepcional.

La oposición dividida y en retirada

La jornada del 2 de Mayo encuentra a la izquierda madrileña en un estado que los propios socialistas describen en privado como preocupante.

Más Madrid atraviesa su peor momento desde su fundación. Mónica García ha construido su perfil político sobre la confrontación con Ayuso y el activismo sanitario, pero la combinación de su cargo ministerial en Madrid con sus responsabilidades en Sanidad ha generado una percepción de gestión difusa que se traduce en pérdida de voto. Su petición pública de dimisión de Ayuso no ha movido las encuestas en su favor.

El PSOE madrileño, que recupera la segunda posición según el sondeo de Sigma Dos, lo hace por defecto más que por mérito propio: se beneficia del hundimiento de Más Madrid y de la desaparición de Podemos sin haber desarrollado un proyecto político propio que genere entusiasmo. Juan Lobato reunirá a sus militantes en el Parque del Oeste mientras el delegado del Gobierno Francisco Martín intenta capitalizar la festividad con críticas a Ayuso que difícilmente alteran los números que Sigma Dos acaba de publicar.

VOX, por su parte, celebra el 2 de Mayo en una posición más favorable que hace un año. Su crecimiento en las encuestas madrileñas, simultáneo al esfuerzo de campaña de Abascal en Andalucía, sugiere que el partido está en un momento de recuperación que las encuestas de hace seis meses no anticipaban.

El 2 de Mayo como termómetro político

Lo que ocurre en Sol hoy tiene más carga simbólica de lo habitual. El levantamiento de 1808 contra las tropas de Napoleón que Madrid conmemora cada año era, en su esencia, una rebelión de una ciudad y su pueblo contra un poder externo que pretendía imponerles su voluntad.

Ayuso ha convertido esa narrativa histórica en su marco político habitual: Madrid como territorio que resiste las imposiciones del poder central. El veto a la parada militar y la ausencia del Gobierno de Sánchez en los actos oficiales alimentan esa narrativa con una efectividad que las encuestas confirman.

Sin militares. Sin ministros. Con una mayoría absoluta que se sostiene en el límite y con una oposición más fragmentada y debilitada que hace dos años.

El 2 de Mayo de 2026 en Madrid es, en términos políticos, una fiesta de Ayuso. Y las urnas, cuando lleguen en 2027, probablemente lo ratifiquen.