Santiago Abascal: «Sánchez intentará robar las elecciones de 2027»

El 1 de mayo, mientras los ‘comegamabas’ de CCOO y UGT celebraban sus manifestaciones subvencionadas antes del aperitivo, Santiago Abascal llenaba una plaza en Jaén junto al sindicato Solidaridad y lanzaba la advertencia que sus seguidores llevan meses esperando escuchar formulada con esa claridad: «Pedro Sánchez va a intentar robar las elecciones de 2027».

No es una afirmación nueva en su discurso. Pero el momento en que la pronuncia, a dos semanas del 17 de mayo en Andalucía y con el contexto judicial que rodea al Gobierno, le da una resonancia que sería un error despachar como retórica electoral.

La acusación de Abascal no parte del vacío.

Tiene una base documental que los tribunales han estado construyendo durante años y que incluye episodios que en cualquier democracia consolidada habrían tenido consecuencias políticas irreversibles.

Fraude Electoral España Santiago Abascal lanza una advertencia desde Jaén: "Quiero decir de manera muy firme, que Pedro Sánchez va a intentar robar las próximas elecciones del año 2027". #eleccionesEspaña2027 #Elecciones2027 #España pic.twitter.com/a2zHSrENUn — Lasvocesdelpueblo (@lasvocesdelpue) May 2, 2026

Los antecedentes delictivos de Sánchez en materia electoral

El más reciente y más explosivo es el del pucherazo de 2016 en el Comité Federal del PSOE. Los vídeos que documentan las maniobras para forzar una votación irregular que mantuvo a Sánchez en el liderazgo del partido, cuando la dirección orgánica quería cesarle, fueron filtrados por el propio Ábalos, que los usó como palanca negociadora para reducir su pena. García-Page los describió como «el peor día de mi vida» y habló de un «pucherazo cutre». Son documentos que acreditan que Sánchez no tiene escrúpulos en manipular procesos de votación cuando el resultado le perjudica, y que esa disposición no es ideológica sino instrumental.

A eso se suma la ley de nietos, que ha generado 2,4 millones de solicitudes de nacionalidad española, en su mayoría de países con tradición de voto socialista, a dieciocho meses de las elecciones generales de 2027. La instrucción que amplió el alcance de la ley fue firmada por Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente. Si se aprueba el 90% de las solicitudes pendientes, estaríamos ante más de dos millones de nuevos ciudadanos con derecho a voto inmediato en unas elecciones donde la diferencia entre PSOE y PP en 2023 fue de poco más de 300.000 votos.

La regularización masiva de inmigrantes también amplía el censo potencial a medio plazo, aunque sin el efecto inmediato de la ley de nietos. Y el control del CIS bajo Tezanos, con un desfase medio documentado de 18 puntos con VOX y 10 con el PP, proporciona al Gobierno una herramienta de manipulación de expectativas que en 2023 contribuyó a la sorpresa de los resultados.

El eurodiputado Jorge Buxadé lidera desde VOX una «batalla jurídica» para depurar los censos electorales y detectar posibles irregularidades en las listas de votantes. No es paranoia: es la consecuencia lógica de un historial que justifica la desconfianza.

El intento de reventar el acto de Jaén

Lo ocurrido el 1 de mayo en Jaén ilustra el patrón que Abascal denuncia. La Delegación del Gobierno había concedido permisos para la manifestación de Solidaridad y luego intentó revocarlos alegando riesgos que fuentes policiales consideraron inexistentes.

Es el mismo patrón que se ha documentado en Cataluña, Granada y Cádiz: actos de VOX con carpas atacadas, permisos revocados a última hora o presiones administrativas que no afectan a las manifestaciones del espacio afín al Gobierno. Abascal lo mencionó explícitamente en Cádiz, donde denunció la violencia política ejercida contra su partido en varios puntos de España con la tolerancia o la indiferencia de las autoridades.

«Lo peor de Sánchez está por venir», advirtió en Jaén. Y añadió la lección de 2023 que el PP no debería olvidar: «Ya están repartiéndose ministerios», en referencia a la confianza prematura de los populares que en aquellas elecciones contaron los sillones antes de tiempo y perdieron la investidura.

El efecto Abascal en las andaluzas y la llave del Gobierno

Aquí es donde el discurso de Abascal en Jaén tiene una traducción electoral inmediata y concreta.

Las encuestas sitúan a VOX entre el 10,3% y el 15,4% en Andalucía, con una horquilla de entre 8 y 20 escaños. La mayoría absoluta en el Parlamento andaluz está en 55 escaños. Juanma Moreno se mueve en una horquilla de entre 51 y 59 según los sondeos disponibles.

La aritmética es despiadada: si Moreno se queda en 52 o 53 escaños y VOX saca 10 o más, el partido de Abascal se convierte en árbitro de la gobernabilidad andaluza aunque haya sacado la mitad de votos que los populares. No necesita ganar. Le basta con ser necesario.

Y ser necesario en Andalucía tiene consecuencias que van mucho más allá de Sevilla: instala el modelo de coalición o apoyo parlamentario entre PP y VOX en la comunidad más grande de España, refuerza la posición de Abascal en la negociación nacional de cara a 2027 y desmiente la narrativa de que VOX está en declive irreversible.

La estrategia de Abascal en estas andaluzas no es ganar. Es resultar indispensable. Y las encuestas sugieren que está en el camino correcto.

Abascal recorre Andalucía pueblo a pueblo. Llena plazas. Su nombre en los mítines genera una energía que las encuestas telefónicas históricamente infravaloran, con un desfase documentado que en 2018 fue de casi ocho puntos entre lo que los sondeos le daban y lo que obtuvo en las urnas.

El 17 de mayo dirá si Abascal consigue lo que busca: no la presidencia de la Junta, que no está en su horizonte inmediato, sino la llave que abre el despacho donde Moreno tendrá que negociar con él si quiere seguir gobernando.

La advertencia que nadie en el PP debería ignorar

«Ya están repartiéndose ministerios».

Es la frase de Abascal en Jaén que más debería preocupar a Génova. No como amenaza sino como diagnóstico. En 2023, el PP de Feijóo llegó a las elecciones generales con la convicción de que los números le daban la mayoría suficiente y acabó cediendo la investidura a Sánchez por una combinación de exceso de confianza y errores de última hora.

Abascal lleva meses advirtiendo que Sánchez no está acabado, que subestimarlo es el error que sus adversarios cometen sistemáticamente y que la maquinaria del Gobierno para alterar el resultado electoral, desde el control del CIS hasta la ley de nietos, está operando a pleno rendimiento.

Que un hombre con el historial electoral de Sánchez, que manipuló una votación interna de su propio partido para mantenerse en el poder, esté construyendo simultáneamente un nuevo electorado de dos millones de personas a dieciocho meses de las generales, no es una coincidencia que deba ignorarse.

«Ni un voto robado».

Es la consigna que Jaén lanzó el 1 de mayo. Si las andaluzas del 17 de mayo convierten a VOX en la llave del gobierno andaluz, esa consigna llegará a las generales de 2027 con mucho más peso del que tiene hoy.