El tramposo Sánchez alardea de que se las va a arreglar para estar ocho años más en el poder

«Estamos en el ecuador de la tarea».

Pedro Sánchez, el marido de Begoña, pronunció esa frase en un mitin del PSOE en Cártama (Málaga) con la satisfacción de quien acaba de decir algo importante.

La aritmética es sencilla: si está en el ecuador y llegó al poder en 2018, el ecuador son cuatro años más de los que lleva, lo que sitúa el final de su etapa en 2035. Doce años en La Moncloa en total.

Lo dijo en el arranque de la campaña andaluza del 17 de mayo. Con María Jesús Montero a su lado. Y con Zapatero completando el trío que se supone que debe generar entusiasmo entre una militancia socialista andaluza que llega a estas elecciones con las peores encuestas de su historia.

La estrategia que hay detrás del anuncio es tan obvia que merece ser nombrada: Sánchez intenta salvar a Montero convirtiendo las elecciones andaluzas en un plebiscito sobre él mismo.

Si el debate es Sánchez sí o Sánchez no, Montero deja de ser la candidata con la valoración más baja de todos los candidatos (3,74 sobre diez) y pasa a ser simplemente una opción en un referéndum nacional.

El problema es que cuando Sánchez convierte unas elecciones regionales en un plebiscito sobre su figura, asume que su figura ayuda. Y los datos de Andalucía no sugieren que eso sea así.

Lo que dicen las encuestas

Juanma Moreno se acerca a la mayoría absoluta en prácticamente todos los sondeos disponibles. El PP andaluz parte de los 58 escaños de 2022 con el viento a favor. El PSOE de Montero camina hacia su peor resultado histórico en la comunidad que gobernó durante 37 años, con proyecciones entre 25 y 31 escaños sobre los 30 que ya fueron mínimo histórico con Juan Espadas.

En localidades representativas como Totalán (Málaga), las simulaciones al 100% del escrutinio dan al PP el 26,23% frente al 22,03% del PSOE, con VOX y Adelante Andalucía en posiciones que fragmentan el voto pero no alteran el resultado central.

Las listas socialistas por Málaga las encabeza Josele Aguilar, seguido de Ana Villarejo y Daniel Pérez. El PP repite con Moreno como cabeza de lista malagueña junto a Carolina España y José Ramón Carmona. Y entre los candidatos del PP figura Carlos Cabezas, exbaloncestista y campeón del mundo, lo que le añade al partido un perfil popular que la candidatura socialista no puede igualar.

¿Qué le pasa en la lengua? ¿Por qué la tiene blanca? 😳 pic.twitter.com/9IpzUN7UYF — Muy.Mona/🇪🇸💚 (@Capitana_espana) May 1, 2026

El «cohete económico» que no despega

Sánchez habló en Cártama del «cohete económico» español con la misma convicción con que anuncia el ecuador de su tarea. Los datos económicos no acompañan ese relato.

España encabeza el paro en la Unión Europea con una tasa del 10,4%. El desempleo juvenil es del 24%, el más alto de Europa. El paro femenino del 11,7%, también el peor del continente. El segundo peor ritmo de descenso del desempleo en 14 años. Y la cifra que ningún portavoz gubernamental menciona voluntariamente: uno de cada cuatro parados de toda la eurozona es español.

Es el hat-trick indeseado que el 1 de Mayo dejó documentado en los registros de Eurostat y que ningún mitin de Cártama puede hacer desaparecer.

También hay cuarenta y seis personas que no se ven, pero que siempre te acompañarán. https://t.co/6MjcmZctvh — Juan Carlos Girauta (@JC_Girauta) May 1, 2026

El viacrucis judicial que acompaña al mitin

El optimismo de Sánchez contrasta con lo que ocurre simultáneamente en el Tribunal Supremo a pocos kilómetros de cualquier mitin socialista.

La UCO investiga 500 cuentas bancarias relacionadas con presuntos cinco millones defraudados en contratos del Ministerio de Transportes manipulados a cambio de comisiones. Víctor de Aldama declaró ante el Supremo que Sánchez es el número uno de la organización y que le agradeció personalmente sus servicios en un mitin de 2019 diciéndole «sé lo que estás haciendo». Koldo admitió los pagos en efectivo con billetes de 500 euros que el PSOE no había declarado al Tribunal de Cuentas. Y la Audiencia Nacional ha abierto investigación sobre la posible financiación ilegal del partido.

Begoña Gómez está procesada por cuatro delitos. El caso Cerdán tiene dos secretarios de Organización imputados. El caso Mediador abre frentes en ayuntamientos socialistas. Los ERE de Andalucía, con más de 680 millones desviados, siguen siendo el mayor caso de corrupción autonómica de la historia española y el lastre que Montero, que fue consejera durante esos años, carga en estas elecciones.

Sánchez prometió cuando llegó al poder que limpiaría los escándalos heredados de Rajoy. Los escándalos de su propio partido ahora superan en ramificaciones, en complicidades documentadas y en pruebas audiovisuales cualquier cosa que la corrupción del PP produjo en su peor momento.

El 17 de mayo y sus consecuencias nacionales

Si Moreno obtiene la mayoría absoluta o se acerca a ella el 17 de mayo, el resultado golpeará a Sánchez en un momento en que su autoridad sobre los socios parlamentarios ya está al límite.

Un hundimiento histórico del PSOE en Andalucía, con Montero como candidata, en pleno juicio del caso Koldo, con Aldama apuntando al presidente desde el estrado del Supremo, es exactamente el tipo de acumulación de malas noticias que puede acelerar la descomposición de una mayoría parlamentaria que ya es frágil.

Sánchez quiere gobernar hasta 2035. Tiene las elecciones generales en 2027, si aguanta hasta entonces. Y tiene el 17 de mayo como primera gran prueba de si su estrategia de convertir todo en un plebiscito sobre sí mismo todavía le funciona.

«Estamos en el ecuador de la tarea».

Las urnas andaluzas van a opinar sobre ese ecuador antes de que acabe mayo.