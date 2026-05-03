El sindicato policial: «EYA». pide realidades Ya. Menos fotos y reuniones.

Para comenzar y continuar con nuestro artículo sobre la nota de prensa hecha pública por el sindicato EYA, debemos de hacer un poco de historia para que todos puedan conocer a nuestra casta política que vive en un cuento a cuenta de todos. Lo hacemos en honor a todos aquellos que con el transcurso del tiempo se vieron engañados y perseguidos por solicitar derechos profesionales y constitucionales, siendo olvidados año tras año, especialmente a los compañeros asesinados por las bandas terroristas, los cuales nunca han sido protegidos y mucho menos declarados profesiones de riesgo. Lo dieron todo por España y nuestros políticos al día de hoy, no le han reconocido ni su derecho a protegerse como las otras fuerzas de seguridad del Estado. Gobierno tras Gobierno, un grupo de personas malvadas, y sin escrúpulos. Ni os olvidamos ni os olvidaremos.

Desde la década de los 80 ya pedíamos la Equipación con la policía local de Madrid, no existían las autonómicas. Gobiernos de PP y PSOE nada de Equiparación hasta el acuerdo marco de Corcuera no subió el sueldo sólo el pase de segunda actividad de 50 a 55 y a perseguir a los Guardias Civiles » Operación Columna». Acuerdo 2018 quedamos fuera, y ahora con nuestros propios compañeros desde 2011.

El 29 de abril deja una de esas fechas que, sobre el papel, parecen marcar un punto de inflexión, pero que en la práctica obligan a bajar el entusiasmo y subir la cautela. Se abre la puerta a reconocer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como profesión de riesgo. Pero, de momento, la puerta apenas está entreabierta. La reunión técnica convocada por la Secretaría de Estado de Seguridad, con presencia del sindicato Equiparación Ya (EYA), ha servido para algo importante en términos políticos: poner negro sobre blanco una posibilidad que durante años ha orbitado en discursos, pero sin aterrizar en compromisos reales. Por primera vez, además, se menciona expresamente a quienes siguen adscritos al régimen de Clases Pasivas. Y eso no es menor. Ahora bien, conviene no confundir posibilidad con realidad. No hay medidas aprobadas. No hay calendario. No hay garantías. Hay, simplemente, una mesa de trabajo que empieza desde cero. Y quien conozca cómo funcionan estos procesos sabe que entre una mesa y el BOE hay un trecho largo, a menudo demasiado largo.

En este contexto, la postura de EYA resulta más interesante por lo que evita que por lo que proclama. Nada de triunfalismos. Nada de titulares vacíos. Su mensaje es incómodo, pero necesario: esto no es un logro, es apenas el inicio de una negociación. Y aquí es donde aparece el verdadero fondo del problema: la fractura interna dentro del propio colectivo policial. Porque mientras se habla de profesión de riesgo en abstracto, miles de policías nacionales siguen atrapados en un sistema —Clases Pasivas— que no reconoce ni su nivel de exposición ni sus condiciones reales de trabajo.

No cotizan por salarios reales. Sus pensiones están limitadas por haberes reguladores. Y, lo más sangrante, no tienen acceso a mecanismos específicos de protección asociados al riesgo. Todo ello mientras comparten funciones, responsabilidades y peligros con policías autonómicas y locales que sí cuentan con mejores herramientas de protección social. EYA ha llevado a la mesa algo más que una queja: ha presentado una hoja de ruta. Tres vías, tres posibles soluciones que, combinadas, apuntan a una reforma estructural.

La primera, una pasarela voluntaria hacia el Régimen General de la Seguridad Social, busca romper la dualidad dentro del cuerpo. No es solo una cuestión técnica; es una cuestión de equidad básica. La segunda, una ayuda complementaria a la jubilación, intenta parchear una injusticia inmediata: pérdidas de hasta 700 euros mensuales para quienes se retiran. Aquí no se habla de futuro, sino de presente. La tercera, una reforma legal de Clases Pasivas, abre la puerta a modernizar un sistema que ha quedado desfasado respecto a la realidad operativa de la policía. Son propuestas concretas frente a un anuncio, de momento, abstracto. Y quizá ahí esté la clave de este momento: el contraste entre el lenguaje institucional y la urgencia real. Mientras la Administración habla de mesas y procesos, cada año hay agentes que se jubilan en condiciones claramente peores que sus homólogos. No es un problema teórico. Es un goteo constante de desigualdad.

Por eso, más allá del gesto político del 29 de abril, la pregunta relevante es otra: ¿hay voluntad real de resolver esto o estamos ante otro ejercicio de dilación administrativa? Porque reconocer una profesión como de riesgo no es un titular, es una decisión con implicaciones económicas, legales y políticas. Implica asumir costes, reformar estructuras y, sobre todo, corregir agravios. En ese sentido, el escepticismo no es cinismo; es experiencia.

EYA lo resume con una frase que debería servir de brújula en este proceso: el éxito no será una foto ni un anuncio, sino que los policías en Clases Pasivas tengan las mismas condiciones de jubilación que el resto. Todo lo demás es ruido. Y en un país donde el ruido suele imponerse al resultado, conviene recordar que la verdadera medida de este proceso no será la mesa de trabajo, sino lo que —si es que ocurre— acabe publicándose en el BOE. Hasta entonces, prudencia. Y vigilancia.