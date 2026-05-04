Ayuso rinde homenaje a la Virgen de Guadalupe en México

En el arranque de su visita oficial a México, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se unió este domingo a una multitud de 7.000 devotos en una emotiva ceremonia eucarística en la Basílica de Santa María de Guadalupe, en el corazón de Ciudad de México.

Como gesto de devoción, Ayuso depositó un bouquet de osas frente a la venerada imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, emblema de América y soberana de México, honrando así a esta advocación mariana que, desde el siglo XVI, atrae a peregrinos de todos los rincones del planeta en busca de fe y unidad.

La misa fue presidida por el cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo de la Arquidiócesis Primada de México, quien en su sermón invocó bendiciones para el vínculo entre España y México. Saludó calurosamente a la mandataria regional, destacando que llega «a interceder por todas las madres españolas».

Este emblemático recinto, declarado Santuario Nacional por la Conferencia del Episcopado Mexicano en 1983, resguarda un valioso museo con más de 4.000 tesoros culturales que abarcan del siglo XVI al XXI: desde pinturas y esculturas sagradas hasta libros antiguos, tejidos finos, joyería litúrgica y piezas de mobiliario histórico.