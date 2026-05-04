Denegada la pensión de viudedad a la esposa de un guardia civil rehabilitado por ley.

El gobierno del Presidente Sánchez tolera que haya retirados que no cobrar sus pensiones y viudas que no perciben la viudedad.

La Subdirección de Clases pasivas el refugio de los elefantes del viejo régimen.

Denegación de pensión de viudedad a esposa de guardia civil rehabilitado: una controversia jurídica y moral

La reciente resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS), -Subdirección de Clases Pasivas- de fecha 28 de abril de 2026, ha vuelto a situar en el centro del debate jurídico e institucional una cuestión de profundo calado: la denegación de la pensión de viudedad a la esposa de un guardia civil fallecido, perteneciente al colectivo UMDVERDES, pese a haber sido éste rehabilitado en virtud de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa.

Este caso no constituye un hecho aislado, sino que refleja una tensión estructural entre la reparación legislativa de situaciones históricamente injustas y la aplicación práctica de los derechos derivados en el ámbito administrativo.

1. Contexto: rehabilitación legal frente a realidad administrativa

La citada Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa -LDD 5/2024- establece la nulidad de pleno derecho de los actos administrativos y sanciones impuestas a determinados miembros de la Guardia Civil, entre ellos aquellos vinculados a movimientos asociativos como UMDVERDES, reconociendo implícitamente su rehabilitación jurídica.

Esta rehabilitación no es meramente simbólica: implica la restitución de derechos, efectos administrativos y, en consecuencia, la reconstrucción de la carrera profesional como si las sanciones nunca hubieran existido.

Sin embargo, la resolución analizada evidencia una interpretación restrictiva por parte de la Administración, que no traslada automáticamente esa rehabilitación al ámbito de las prestaciones de Seguridad Social, en este caso, la pensión de viudedad.

2. El núcleo del conflicto: reconocimiento del causante

El elemento clave en la denegación gira en torno a la condición del causante. A pesar de su rehabilitación legal, la Administración parece sostener que: No concurren los requisitos necesarios para generar derecho a pensión. O bien no se reconocen plenamente los efectos retroactivos de la nulidad de los actos administrativos previos.

Esto plantea una cuestión jurídica fundamental:

¿Puede la Administración ignorar los efectos plenos de una nulidad declarada por Ley Orgánica?

Desde un punto de vista técnico, la respuesta debería ser negativa. La nulidad de pleno derecho implica: Eliminación total del acto como si nunca hubiera existido. Restitución íntegra de derechos. Producción de efectos “ex tunc” (desde el origen).

Por tanto, si el guardia civil debió ser considerado en activo o en situación válida a efectos de derechos pasivos, su cónyuge debería ser beneficiaria de la correspondiente pensión de viudedad.

3. Principios jurídicos comprometidos

La resolución administrativa cuestionada podría estar vulnerando varios principios esenciales: Principio de legalidad, al no aplicar en toda su extensión una norma con rango de Ley Orgánica. Principio de seguridad jurídica, al generar incertidumbre sobre los efectos reales de la rehabilitación. Principio de igualdad, al tratar de forma desigual situaciones que han sido legalmente equiparadas. Principio de reparación efectiva, que exige que las medidas legislativas de restitución no sean meramente declarativas.

4. Dimensión humana y moral

Más allá del debate técnico, este caso tiene una dimensión profundamente humana. La denegación de una pensión de viudedad no es una cuestión abstracta: afecta directamente a la subsistencia y dignidad de la viuda. Cuando el legislador ha reconocido explícitamente la injusticia histórica sufrida por determinados colectivos, resulta incoherente que la Administración mantenga barreras que vacían de contenido esa reparación.

5. Posibles vías de actuación

Desde una perspectiva jurídica, la resolución abre la puerta a diversas acciones: Recurso contencioso-administrativo frente a la resolución. Invocación directa de la nulidad de pleno derecho y sus efectos “ex tunc”. Solicitud de reconocimiento de derechos pasivos derivados de la rehabilitación. Eventual planteamiento de cuestión de interpretación normativa ante los tribunales.

6. Conclusión

Nos encontramos ante un claro ejemplo de disonancia entre la voluntad del legislador y la práctica administrativa. La Ley Orgánica del Derecho de Defensa pretendía cerrar heridas y restituir derechos; sin embargo, decisiones como la aquí analizada evidencian que esa reparación aún no se ha materializado plenamente.

La cuestión de fondo no es solo jurídica, sino institucional: ¿Está la Administración aplicando realmente el espíritu de la ley o limitándose a una interpretación restrictiva que perpetúa, en la práctica, la injusticia que la norma pretendía corregir?

La respuesta a esta pregunta marcará no solo el futuro de este caso concreto, sino el alcance real de la reparación histórica reconocida a los miembros de UMDVERDES y sus familias.

Clases Pasivas del Estado, está desobedeciendo insistentemente el mandado de una ley orgánica, y lo hace vulnerando el principio de buena fe y toda la parte dogmática de nuestro vigente texto constitucional. Es un bunker donde se han refugiado aquellos indecentes que saben que van a perder en los tribunales sus resoluciones vacías y sin fundamento, pero que juegan fuerte en política, en la política que no les gusta y para ello utilizan a los guardias civiles democráticos, sabiendo que son elementos activos en los procesos sociales. La Ley Orgánica del Derecho a la Defensa 5/2024 se aprobó en el año 2024 y al día de hoy aún hay guardias civiles democráticos que no perciben sus pensiones o lo hacen irregularmente.