Andalucía 17-M: Juanma Moreno (PP) logra aguantar y gran papel de Manuel Gavira (VOX) en el primer debate electoral en TV

El plató de RTVE Andalucía acogió el primero de los dos debates de la campaña del 17 de mayo con una dinámica que se estableció desde los primeros minutos y no varió: Juanma Moreno contra todos los demás, con la excepción táctica de Manuel Gavira, que en los momentos decisivos disparó en la misma dirección que el presidente andaluz.

Xabier Fortes y Laura Clavero moderaron un debate que se pareció más a un ring de boxeo que a un intercambio de ideas. Los cinco candidatos, Moreno (PP), María Jesús Montero (PSOE), Gavira (VOX), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía), hablaron de sanidad, vivienda y financiación autonómica, aunque el tono beligerante sepultó cualquier intento de claridad argumentativa.

El cuatro contra uno que Moreno sobrevivió con datos

La estrategia de la oposición era previsible y se ejecutó con la coordinación suficiente para resultar incómoda: rodear al presidente en funciones con ataques simultáneos sobre las listas de espera sanitarias, el deterioro de los servicios públicos y, sobre todo, el escándalo de los cribados de cáncer de mama, que afecta ya a 2.317 mujeres y que Montero repitió como mantra a lo largo de toda la velada.

Montero hizo un informe en 2005 para poner en marcha el copago sanitario en Andalucía. 💥 @JuanMa_Moreno desmontando las mentiras del PSOE y de Montero en menos de 30 segundos.#DebateAndalucíaRTVE#JuanmaPresidente pic.twitter.com/5nJXWUU3Ev — PP de Andalucía (@ppandaluz) May 4, 2026

Moreno eligió la defensa estadística. Ante cada ataque respondió con una avalancha de cifras: cuadruplicación de las viviendas de protección oficial, creación de empleo, mejoras en los indicadores económicos de Andalucía respecto a la media nacional. No entró en los detalles específicos que sus rivales buscaban, especialmente sobre los cribados, y mantuvo una actitud comedida que le permitió absorber los golpes sin ofrecer titulares negativos.

Que bien ha estado aquí Juanma Moreno (PP) le ha callado la boca al MVP de la noche #DebateAndalucíaRTVE pic.twitter.com/joqVu4o9Zi — Sociedados (@sociedadxs) May 4, 2026

Es la estrategia del favorito: no perder es suficiente cuando las encuestas te dan la mayoría absoluta en el horizonte. Moreno no necesitaba ganar el debate. Necesitaba no hundirse. Y no se hundió.

El eje PP-VOX contra Sánchez: el momento en que Gavira y Moreno dispararon juntos

La paradoja más llamativa del debate fue la alianza táctica entre los dos partidos que compiten por los mismos escaños. Gavira y Moreno tienen incentivos electorales opuestos: cada escaño que gana VOX es potencialmente uno que pierde el PP para la mayoría absoluta.

Pero cuando el tema fue Pedro Sánchez y la gestión del Gobierno central, los dos candidatos encontraron terreno común con una comodidad que ninguno de los dos intentó disimular. Gavira acusó al Gobierno de Sánchez de favorecer a los independentistas en detrimento de Andalucía. Moreno arremetió contra las alianzas de Montero con los nacionalistas. Los dos golpeaban al mismo objetivo desde ángulos distintos pero con el mismo efecto sobre Montero, que tenía que defender simultáneamente la gestión autonómica del PSOE en Andalucía y la gestión nacional de su propio partido.

María Jesús Montero ha repetido en el #DebateAndalucíaRTVE que el Gobierno de Moreno «ha construido cero viviendas». 👉 Es engañoso. https://t.co/rPKqKNXu34 — Newtral (@Newtral) May 4, 2026

Esa posición de doble frente es la trampa que convierte estas elecciones autonómicas en un problema sistémico para los socialistas andaluces: Montero es al mismo tiempo candidata regional y ministra de Hacienda de un gobierno que sus rivales describen como el principal problema de Andalucía.

Los momentos más tensos

El clímax del debate llegó en el enfrentamiento entre García y Gavira sobre inmigración. Gavira acusó al candidato de Adelante Andalucía de ser un «asalariado» del PP por los fondos que su grupo parlamentario recibe. García respondió recordando la denuncia que su formación había presentado ante la Oficina Anticorrupción de la Junta contra VOX una semana antes. El intercambio generó el momento de mayor tensión del debate y obligó a Fortes a intervenir con más frecuencia de lo habitual para controlar los cruces verbales.

Maíllo, por su parte, construyó su intervención sobre la denuncia de la «resignación» y el «daño social» del gobierno andaluz, con un último minuto final que el propio plató describió como más cercano a un mitin callejero que a una conclusión de debate.

Esta foto del candidato de Adelante Andalucía riéndose no te la enseña por lo que sea… Es la definición gráfica del postureo y la frivolidad, aprovechar para el beneficio propio el drama. #DebateAndalucíaRTVE https://t.co/wyupsTqnly pic.twitter.com/MOUtxYbI6p — José Antonio Rodríguez (@joosearodriguez) May 4, 2026

El diagnóstico

El debate no dejó ganadores claros pero sí confirmó la geometría de la campaña. Moreno es el objetivo de todos y tiene suficiente munición estadística para aguantar los ataques. Montero carga con el doble lastre de la gestión regional pasada y la gestión nacional presente, y la imagen del caso Koldo que el PP y VOX mantienen viva en cada referencia a Sánchez.

Montero es la única española que cree que un independentista pacta un modelo de financiación de beneficia a Andalucía. @JuanMa_Moreno #JuanmaGana#DebateAndalucíaRTVE pic.twitter.com/1Ai7RQySAP — Álvaro Becerra 🇪🇸 (@alvaritooo2) May 4, 2026

VOX encontró en el debate la táctica que más le conviene a falta de 12 días: alinearse con PP contra el Gobierno central en los temas que más dañan a Montero mientras mantiene su perfil propio en inmigración para recuperar voto que necesita para ser decisivo tras el 17 de mayo.

Quedan dos debates y doce días. Las encuestas siguen favoreciendo a Moreno pero no está claro que pueda repetir la mayoría absoluta. En el fútbol electoral, como en el otro, los partidos se deciden al final.