Díaz Ayuso recibe en México la Medalla de la Libertad de Aguascalientes

Isabel Díaz Ayuso fue distinguida este miércoles en México con la Medalla de la Libertad otorgada por el Congreso del Estado de Aguascalientes, en un acto cargado de simbolismo político e histórico. La presidenta de la Comunidad de Madrid recogió el reconocimiento reivindicando los vínculos emocionales y culturales entre ambos territorios.

Durante su intervención, la dirigente madrileña dedicó el galardón a los ciudadanos de Madrid, destacando el “afecto profundo” que, a su juicio, une a la capital española con el país latinoamericano. Aseguró además que asume esta distinción como un símbolo duradero de la relación entre ambas sociedades.

Ayuso aprovechó su discurso para poner en valor principios como la libertad, la democracia y la herencia cultural compartida, al tiempo que lanzó una advertencia sobre el contexto global actual. En su opinión, el avance de posturas ideológicas cerradas y el resurgir de los nacionalismos están generando un clima de incertidumbre y fragmentación.

La presidenta también hizo referencia al legado histórico de Aguascalientes, una ciudad fundada en el siglo XVI y marcada por la convivencia de tradiciones diversas. Destacó su evolución como enclave de desarrollo económico y dinamismo social, atributos que, según afirmó, la convierten en un referente dentro y fuera de México.

La Medalla de la Libertad, de carácter honorífico, es una de las principales distinciones institucionales del Congreso estatal y se concede a figuras destacadas en el ámbito político y de las relaciones públicas.