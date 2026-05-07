El último escaño lo decide todo este 17-M: el popular Moreno se juega la mayoría absoluta por un puñado de votos en 4 provincias

El 17 de mayo se decide en Andalucía algo más que quién gobierna la comunidad más poblada de España.

Se decide si Juanma Moreno puede seguir haciéndolo solo o si el modelo de gobierno que ha construido en cuatro años necesita muletas incómodas como las que han caracterizado a Extremadura y Aragón tras sus últimas elecciones.

Las cifras son brutalmente precisas en su estrechez. El PP necesita entre 15.000 y 25.000 votos más para conservar la mayoría absoluta que logró en 2022.

En una comunidad con 2,7 millones de electores, esa cifra parece modesta. En términos de escaños, representa la diferencia entre gobernar con comodidad o negociar cada decisión.

La geometría del sistema electoral andaluz multiplica los frentes de riesgo. Andalucía tiene ocho circunscripciones provinciales y en 2022 el PP ganó escaños decisivos en Cádiz, Sevilla, Córdoba y Málaga por márgenes que en política se llaman victorias pero que en aritmética son casi empates.

En Cádiz y Sevilla, el PSOE estuvo a 1.060 y 1.156 votos respectivamente de arrebatar escaños al PP. En Córdoba y Málaga, VOX se quedó a 1.215 y 3.792 votos de lograrlo. Si Moreno hubiera perdido esos cuatro diputados aquella noche, habría llegado exactamente al mínimo de la mayoría absoluta. Ahora, según el último barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra), el PP oscila entre 53 y 56 diputados sobre los 58 necesarios. Un movimiento de dos escaños lo deja sin mayoría.

Las cinco batallas provinciales

El Centra identifica cinco provincias donde el resultado es genuinamente incierto y donde puede decidirse el conjunto de la noche.

Almería es la que más daño puede hacer al PP porque la pelea no es contra la izquierda sino entre PSOE y VOX por el segundo escaño, con el riesgo de que VOX se lo arrebate directamente al PP. Granada enfrenta a los socialistas contra Por Andalucía en una disputa que puede costar un escaño al PP por fragmentación del voto conservador. Huelva y Jaén son trincheras donde el PP está en liza directa contra las coaliciones de izquierda. Y Málaga, la provincia de Moreno, es quizás la más llamativa: hace cuatro años el PP consiguió diez escaños y ahora las encuestas le otorgan entre ocho y nueve, mientras VOX puede pasar de dos a tres y Adelante Andalucía tiene posibilidades reales de entrar en el Parlamento por primera vez.

Moreno sigue siendo uno de los líderes mejor valorados del panorama político español, con notas cercanas al 8,5 sobre diez. Pero su principal activo, la transversalidad que le permitió construir una mayoría absoluta en 2022 atrayendo votos de centro e incluso de votantes socialistas desencantados, está erosionándose.

Su credibilidad ha caído nueve puntos entre los electores progresistas. El politólogo Lluís Orriols documenta que el interés por esta campaña ha crecido veinte puntos respecto a 2022 entre los votantes de izquierda, un cambio que ha pasado del desinterés a la participación activa. Entre 140.000 y 160.000 votantes del PSOE que apoyaron a Moreno hace cuatro años están reconsiderando su decisión. Ese volumen puede traducirse en hasta cinco escaños perdidos para los populares.

La sanidad se ha convertido en el tema que más ha cambiado en la percepción del electorado: la preocupación por el sistema sanitario se ha cuadruplicado en cuatro años, y es precisamente el terreno donde Moreno había construido su reputación de gestor eficaz.

El PP y VOX: aliados nacionales, rivales locales

La paradoja de estas elecciones andaluzas es que VOX y el PP comparten gobierno en varias comunidades autónomas y en el Congreso votan juntos contra Sánchez, pero en Andalucía se disputan los mismos votos en las mismas provincias.

Santiago Abascal recorre los pueblos andaluces con una estrategia que ya le funcionó en otras comunidades: mensajes sobre despoblación, defensa del campo, competencia desleal de productos extranjeros. En las zonas rurales donde históricamente el voto conservador era cómodo patrimonio del PP, VOX ha penetrado con una intensidad que los mapas de intención de voto en Almería y Málaga reflejan con claridad.

El PP responde con propuestas concretas: impuestos cero en la adquisición de primera vivienda y en transmisiones agrícolas, medidas que beneficiarían al 97% de los municipios andaluces. Moreno sabe que el voto rural que perdió frente a VOX es el que puede costarle la mayoría.

Las proyecciones del Centra para la noche del 17 de mayo:

PP: entre 53 y 56 escaños. PSOE: entre 25 y 27, lo que podría representar uno de los peores resultados históricos del socialismo andaluz. VOX: entre 17 y 19, en clara tendencia ascendente. Por Andalucía: entre 4 y 7. Adelante Andalucía: con posibilidades reales de alcanzar hasta 5 escaños por primera vez.

Los rangos no son estadística neutral: reflejan una volatilidad real. Los votantes del PP y VOX tienen sus preferencias más consolidadas. Los del espacio progresista siguen mostrando dudas que pueden resolverse en la última semana o en la propia cabina electoral.

Montero necesita que esa movilización progresista que los estudios detectan se traduzca en votos reales para su candidatura y no se fragmente entre las distintas opciones de izquierda. Moreno necesita que la gestión de cuatro años pese más que el desgaste y que VOX no le robe suficientes votos rurales para desplazarle de la mayoría.

Todo queda pendiente de unos pocos miles de cruces en ocho provincias andaluzas. Eso es una elección. Y eso es lo que hace que el 17 de mayo importe.